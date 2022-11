Les meilleurs casques et écouteurs étanches de 2022 : rythmez vos longueurs en musique

Included in this guide:

Vous allez apprécier vos séances de natation avec les meilleurs casques et écouteurs étanches ! Que vous soyez un nageur occasionnel ou que vous vous entraîniez pour un grand triathlon, disposer d'une paire d'écouteurs pour profiter à fond de votre musique est essentiel pour vous motiver ou faire taire le reste du monde et vous recentrer.

Malheureusement, même les meilleurs casques et écouteurs ne sont pas vraiment étanches. La plupart des casques d'entraînement et des casques de course à pied présentent un certain niveau d'étanchéité afin de ne pas vous faire défaut à la première goutte de sueur, mais il n'y en a pas beaucoup qui offrent une étanchéité totale. Cela signifie qu'ils ont seulement une résistance à l'eau suffisante pour affronter la sueur et la pluie, mais pas une immersion complète et prolongée dans une piscine.

Pour utiliser un casque ou des écouteurs lors d'une séance de nage, il faut qu'ils répondent à un un indice de protection IPX7 ou supérieur.

Les casques étanches ne sont donc pas les casques typiques que l'on voit habituellement dans les transports publics. Ils sont spécialement conçus pour les nageurs, et sont là pour sonoriser les longueurs tout en bloquant le bruit ambiant. Beaucoup d'entre eux sont également équipés d'un lecteur MP3 et d'un système de stockage étanche intégré, car une liaison Bluetooth ne passe pas aussi bien sous l'eau.

Nous avons recherché, testé et passé en revue plusieurs modèles, en mettant chaque dispositif à l'épreuve de longueurs en piscine et en prenant des notes sur ses performances, son autonomie et sa qualité sonore. Nous en savons donc suffisamment sur ce qui caractérise les meilleurs casques et écouteurs étanches et sur les modèles qui méritent d'être recommandés. Jetez un coup d'œil à nos meilleurs choix ci-dessous, qui comprennent à la fois des écouteurs intra-auriculaires et des écouteurs à conduction osseuse.

Quels casques ou écouteurs étanches choisir ?

2. H2O Audio Sonar Un casque étanche bon marché avec des fixations pour lunettes de plongée Caractéristiques techniques Norme d'étanchéité : IPX8 Autonomie: 7 heures Stockage: 8GB Formats Audio : MP3, M4A Informations supplémentaires: Bluetooth Pourquoi l'acheter + Diffusion de musique à partir d'une smartwatch + Stockage généreux de 8 Go Pourquoi attendre - Ne convient pas à un usage terrestre - Ne peut pas être portée sans lunettes de protection

Le H2O Audio Sonar est un casque étanche à conduction osseuse qui se fixe solidement à vos lunettes de natation et transmet le son à votre nerf auditif sans nécessiter de bouchons d'oreille (mais vous pouvez choisir d'en porter une paire). Les boutons sont larges et comportent des repères en relief, ce qui vous permet de les utiliser avec des mains mouillées et de changer de piste au toucher.

Contrairement à de nombreux casques étanches concurrents, le H2O Audio Sonar peut également diffuser de la musique via Bluetooth, bien que cela soit limité par la portée du Bluetooth sous l'eau. Le signal ne s'étendra que sur environ 10 cm lorsque le récepteur est immergé, vous devrez donc attacher votre smartwatch à vos lunettes pour que cela fonctionne (le streaming depuis un téléphone n'est pas possible).

Il existe une autre option si vous utilisez régulièrement votre montre pour écouter de la musique en streaming. Le généreux espace de stockage embarqué de 8 Go de l'Audio Sonar sera suffisant pour la plupart des nageurs. Si vous avez une Apple Watch, jetez un coup d'œil aux écouteurs Interval de H2O Audio, qui maintiennent le corps de votre montre à l'arrière de votre bonnet de bain afin que vous puissiez diffuser des morceaux d'Apple Music, Spotify, Pandora et autres.

3. Naenka Runner Diver Un casque polyvalent Bluetooth avec un stockage de 16 Go Caractéristiques techniques Norme d'étanchéité : IPX8 Autonomie: 10 heures Stockage: 16GB Formats audio: MP3, FLAC Informations supplémentaires : Conduction osseuse, 40 minutes d'utilisation sous l'eau, Bluetooth 5.2 Pourquoi l'acheter + Résistant à l'eau et à la sueur + 10 heures d'autonomie de la batterie + 16 Go de stockage flash pour les MP3 et les FLAC Pourquoi attendre - Manque de détails dans les aigus - Des bouchons d'oreille supplémentaires sont nécessaires pour la natation.

Le Naenka Runner Diver se distingue des autres casques à conduction osseuse en offrant quelque chose que la plupart de ses rivaux n'ont pas : un module Bluetooth qui vous permet de diffuser de la musique directement depuis votre téléphone. Enfin, dans une certaine mesure. Contrairement au Zygo Solo, qui vous permet de le faire sous l'eau, ces écouteurs étanches sont limités au streaming sur terre. Vous devez toujours compter sur les fichiers MP3 stockés pour écouter de la musique pendant la baignade.

C'est tout de même un pas de plus dans la bonne direction, et cela signifie que vous ne pouvez posséder qu'une seule paire à utiliser pour votre plaisir audio sur terre et dans l'eau. Sa polyvalence est encore renforcée par son espace de stockage de 16 Go, soit le double des autres options proposées ici. En ce qui concerne ses performances, nous avons constaté lors des tests qu'il fonctionne parfaitement dans et hors de l'eau, bien que la qualité du son soit bien meilleure dans l'eau lorsque vous portez les bouchons d'oreille.

Comme il utilise la conduction osseuse, il faut s'attendre à un son lourd en basses et peu détaillé en aigus. Mais nous n'avons pas trouvé cela particulièrement désagréable.

Lisez notre test approfondi du Naenka Runner Diver (en anglais)

4. Sony Walkman NW-WS413 Les meilleurs écouteurs de natation utilisables aussi sur terre Caractéristiques techniques Norme d'étanchéité : IPX68 Autonomie: 14 heures Stockage: 4GB or 8GB Formats audio: MP3, MP4, WAV, and WMA Informations supplémentaires : Design multi-sport Pourquoi l'acheter + Utilisation multi-sport + Son excellent + Bonne autonomie de la batterie Pourquoi attendre - L'adaptation intra-auriculaire ne convient pas à tout le monde.

Sony propose ici des écouteurs avec lecteur MP3 intégré, les Walkman NW-WS413, qui sont commercialisés pour une utilisation active générale et fonctionnent comme tous les autres écouteurs. Le fait que ces écouteurs soient étanches et parfaits pour la natation est un énorme bonus.

Disponibles avec une capacité de stockage de 4 ou 8 Go, ils sont un peu plus grands que d'habitude, mais ce n'est pas gênant. Ils sont livrés avec quatre jeux d'embouts - deux standards et deux versions adaptées à la natation - mais le fait de les mélanger ne posera pas de problème.

Une fois ces écouteurs mis en place, un fermoir à ressort autour de la nuque assure que les deux côtés restent bien en place dans vos oreilles. C'est tout à fait acceptable dans la piscine, et si vous vous éloignez très vite du mur, un capuchon permettra de verrouiller davantage ce casque de natation en place.

La qualité du son peut être excellente ou un peu étouffée, selon la façon dont l'eau s'écoule autour de vos oreilles. Cependant, les personnes soucieuses de ce genre de choses trouveront sans doute qu'il s'agit d'une amélioration par rapport aux écouteurs étanches à conduction osseuse. Il existe même un mode de son ambiant qui améliore votre capacité à entendre ce qui se passe autour de vous.

Ils sont également très performants sur la terre ferme et peuvent servir d'écouteurs pour la course à pied. Si vous êtes un nageur et que vous ne souhaitez posséder qu'un seul jeu d'écouteurs, ceux-ci devraient figurer en tête de votre liste. Bien que vous ne puissiez pas les connecter à votre téléphone, ils sont parfaits pour une utilisation sportive ou générale. Avec une qualité sonore exceptionnelle, un look standard et un prix relativement bas, les atouts du NW-WS413 sont nombreux.

5. Shokz OpenSwim Un casque d'écoute léger et étanche avec un bon maintien Caractéristiques techniques Norme d'étanchéité : IPX68 Autonomie: 8 heures Stockage: 4GB Formats audio: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC Informations supplémentaires : Conduction osseuse, résistant à l'eau salée Pourquoi l'acheter + Ajustement léger et sûr + Excellente perception du son ambiant Pourquoi attendre - Absence de connectivité Bluetooth - Souffle du son au-dessus de l'eau

Excellent choix pour les sportifs de tous bords, ce casque étanche à conduction osseuse, très fin, fonctionne aussi bien dans la piscine qu'en dehors. Dotés d'un lecteur MP3 intégré, il vous permet d'emporter vos morceaux de musique avec vous lorsque vous nagez, tout en vous offrant la possibilité de faire de l'exercice sans votre téléphone.

Pour la natation, nous avons trouvé que le Shokz OpenSwim (connu sous le nom d'AfterShokz Xtrainerz jusqu'à ce que la société change de marque en décembre 2021) était mieux associé à des lunettes de natation ou à un bonnet de bain pour le maintenir en place. Comme beaucoup des meilleurs écouteurs étanches, il utilise des vibrations pour transmettre le son à votre nerf auditif sans bloquer le conduit auditif. La partie du casque qui gère cela se trouve juste devant l'oreille, et trois petits boutons derrière l'oreille droite vous permettent de naviguer, de lire et de mettre en pause vos morceaux.

Avec un mode dédié à la natation, le son fourni est suffisamment clair, et non seulement vos oreilles seront à l'abri de toute irritation potentielle, mais vous pourrez également entendre le bruit ambiant, comme le maître-nageur qui vous siffle pour trop éclaboussé les autres. Cet aspect signifie que le son a tendance à s'échapper lorsqu'il est hors de l'eau, donc, bien que ces écouteurs soient parfaits pour le cyclisme ou la course à pied, ils risquent d'ennuyer la personne assise à côté de vous dans le bus.

Bien que compensée par les autres avantages, l'absence de Bluetooth signifie que vous devrez brancher les écouteurs pour télécharger des chansons ou des podcasts, et qu'il n'y aura pas de couplage avec votre téléphone pour prendre des appels. Néanmoins, si la natation est votre principale préoccupation, ces écouteurs constituent un excellent choix.

Lisez notre test approfondi du Shokz OpenSwim (en anglais)

6. Finis Duo Des écouteurs de natation au son excellent qui tiennent bien en place Caractéristiques techniques Norme d'étanchéité : IPX8 Autonomie: Jusqu'à 7 heures Stockage: 4GB Formats audio: MP3, WMA Informations supplémentaires : S'adaptent à vos lunettes Pourquoi l'acheter + Sécurité de l'installation + Son solide sous l'eau Pourquoi attendre - Ne convient pas à un usage terrestre - Prix relativement élevé

Les écouteurs étanches Finis Duo existent depuis un certain temps mais restent un bon choix. Comme les Shokz OpenSwim ci-dessus, ils utilisent la technologie de conduction osseuse pour transmettre le son sous l'eau via vos pommettes. Les unités jumelles de Finis se fixent de part et d'autre de vos lunettes de plongée, tandis que de gros boutons sont prévus sur l'un des côtés pour vous permettre d'effectuer une avance rapide, un retour en arrière, une lecture aléatoire et une lecture ou une pause de vos morceaux.

Avec 4 Go de mémoire flash, vous pouvez stocker jusqu'à mille chansons selon la taille des fichiers, tandis que la batterie assure environ sept heures d'utilisation continue. La qualité du son ne fera peut-être pas l'unanimité chez les audiophiles, mais le côté positif est que vous aurez probablement moins de manipulations à faire qu'avec des écouteurs intra-auriculaires plus conventionnels.

De retour sur la terre ferme, le chargement et le téléchargement s'effectuent via une station d'accueil magnétique USB. Nous avons toutefois constaté qu'il était nécessaire de nettoyer régulièrement les très petits points de charge de l'appareil, car ils peuvent s'obstruer.

Les Finis Duo restent une option solide, mais ils doivent désormais faire face à la concurrence de systèmes plus petits et moins encombrants. La fixation à vos lunettes signifie également que, contrairement à d'autres écouteurs étanches, ils ne sont utilisables que pour la natation et non pour d'autres activités. A envisager si le temps passé dans l'eau est votre seule préoccupation, il s'agit d'un produit assez spécialisé.

Le style que vous préférez est la première chose à prendre en compte lorsque vous achetez une paire d'écouteurs ou un casque étanche. Si vous aimez la forme et la sensation d'un dispositif intra-auriculaire ordinaire, une paire d'écouteurs pourrait être votre meilleur choix. En revanche, une dispositif à conduction osseuse conviendra mieux si vous souhaitez garder vos oreilles libres pour vous adapter à votre environnement.

Il est également utile de réfléchir à la manière dont vous souhaitez accéder à votre musique. Si vous voulez garder votre téléphone sur le bord de la piscine, une paire d'écouteurs de natation avec un transmetteur FM intégré comme le Zygo Solo est une bonne option (mais il n'est vendu qu'aux Etats-Unis). Des écouteurs Bluetooth ordinaires ne suffiront en effet pas sous l'eau.

Si vous ne voulez pas dépendre de votre téléphone, vous aurez donc besoin d'une paire d'écouteurs de natation avec un lecteur MP3 intégré. Pensez à vérifier la capacité de stockage dont vous disposez.

Nous avons testé toutes les paires d'écouteurs étanches de cette liste et, pour qu'elles soient incluses dans ce tour d'horizon très sélectif et spécifique, il fallait que chaque paire d'écouteurs excelle dans un certain nombre de domaines.

La première chose, bien sûr, est une étanchéité efficace - vous avez besoin de ces écouteurs spécifiques à la natation pour survivre à de multiples plongeons dans l'eau. Mais ce critère est suivi de près par les performances audio, l'autonomie de la batterie, la sécurité du propriétaire, le confort et la facilité d'utilisation. Un indice IPX7 ne doit pas être synonyme de mauvaise qualité sonore, et nous avons veillé à le vérifier.

Nous nous sommes ensuite penchés sur la connectivité Bluetooth - ou sur les alternatives à celle-ci, comme le stockage embarqué ou (quiconque connaît les smartphones sait qu'en général, ils n'aiment pas l'eau). Par ailleurs, les commandes sur l'appareil, le confort, le rapport qualité-prix et, bien sûr, la qualité du son nous ont aidés à rendre notre verdict.

Nos tests sont indépendants - aucune équipe de vente n'est impliquée dans notre processus d'évaluation. C'est pourquoi, si vous faites le grand saut et achetez un casque étanche à partir de ce guide d'achat, vous pouvez être sûr que vous achetez un produit approuvé par TechRadar.

Peut-on utiliser des écouteurs Bluetooth en nageant ? En général, non, car les signaux Bluetooth ne se propagent pas beaucoup dans l'eau. Si vous pouvez fixer votre smartwatch à une paire de lunettes de natation, vous pourrez peut-être l'utiliser pour diffuser de la musique sur une paire d'écouteurs, mais toutes les montres et tous les écouteurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.