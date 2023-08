Les meilleurs VPN pour contrer la censure en Russie en 2023

Avec des niveaux de censure en ligne qui ont rapidement augmenté au cours de l'année dernière, la Russie est maintenant presque à égalité avec la Chine en ce qui concerne le contrôle du contenu en ligne. Vous pouvez contourner la censure et accéder aux médias internationaux comme Le Monde et aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram en utilisant un VPN. Certains se révèlent également plus efficaces que d'autres pour débloquer les plateformes de streaming.

Les meilleurs VPN pour la Russie permettent d'accéder à des contenus bloqués tout en sécurisant l'activité en ligne des utilisateurs et en protégeant leur vie privée.

En raison de la guerre en Ukraine, l'utilisation d'un VPN en Russie est devenue de plus en plus nécessaire. Sachant que l'utilisation d'un VPN local comme celui développé par Kaspersky n'est pas recommandé. Toutefois, il est important de noter que l'utilisation d'un VPN en Russie comporte certains risques. Il est donc fortement conseillé de faire preuve de prudence lors de la sélection d'un fournisseur de VPN.

Découvrez nos trois meilleurs choix de VPN pour la Russie :

Les meilleurs VPN pour la Russie en 2023

Découvrez les meilleurs VPN adaptés aux restrictions russes grâce aux tests de nos experts :

Le meilleur VPN pour la Russie

1. VyprVPN Meilleur VPN pour la Russie Serveur en Russie: oui | Nombre de pays avec serveurs: plus de 70 | Obfuscation: oui | Interdit en Russie: non | Garantie satisfait ou remboursé: 30 jours Fonctionnalités exceptionnelles Débloque un large éventail de services de streaming Le protocole Chameleon permet de contourner le blocage des VPN Il ne débloque pas Netflix US Vitesses inférieures à la moyenne

Abonnez-vous si : ✔️ Vous voulez contourner le blocage du VPN : Le protocole Chameleon de VyprVPN peut débloquer plus de sites que les VPN standards. ✔️ Vous voulez accéder à des sites dans le monde entier : avec plus de 70 emplacements dans le monde à choisir, vous serez en mesure d'accéder au contenu du monde entier.

Ne vous abonnez pas si : ❌ Vous voulez regarder Netflix US : VpyrVPN ne permet pas d'accéder à Netflix aux Etats-Unis. ❌ Vous avez besoin de vitesses fulgurantes : avec des vitesses inférieures à celles des autres fournisseurs, il existe de meilleures options.

En conclusion ⭐⭐⭐⭐⭐ 🔒 VyprVPN offre une sécurité maximale grâce à son protocole Chameleon, ce qui vous permet de débloquer les contenus étrangers en toute tranquillité. Essayez-le par vous-même et bénéficiez d'une garantie de remboursement sans risque de 30 jours.

VyprVPN est l'un des meilleurs VPN pour la russie en 2023. Il offre un large éventail de fonctionnalités pour garder votre activité en ligne sécurisée et privée. Il dispose de serveurs en Russie et dans plus de 70 autres pays dans le monde, ce qui vous donne des options pour contourner les géo-restrictions et accéder au contenu de différentes régions.

Les serveurs sont détenus et gérés par l'entreprise, ce qui signifie que vous obtenez vos données directement à la source et que vous ne dépendez pas d'hébergeurs tiers.

▶ Essayez VyprVPN avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

VyprVPN utilise son protocole Chameleon personnalisé pour rendre votre trafic VPN moins détectable, ce qui est particulièrement utile dans des pays comme la Russie, où les VPN peuvent être bloqués.

Le service de non-enregistrement de VyprVPN est réellement digne de confiance. En 2018, VyprVPN l'a prouvé en se soumettant à un audit indépendant de sa politique de zéro-logs pour vérifier qu'il n'enregistre ni ne partage rien sur ce que vous faites en ligne, y compris les journaux de session. Depuis lors, VyprVPN a continué à maintenir une bonne réputation en matière de confidentialité.

Il fonctionne sur la plupart des plateformes et propose des applications pour Windows, Mac, iOS, Android, les routeurs basés sur Tomato, QNAP, Anonabox, Smart TVs, et Blackphone. Ce service n'est pas rapide comme l'éclair et son interface utilisateur est démodée, mais c'est probablement votre meilleur atout pour la protection de votre vie privée en Russie.

Si vous vous inscrivez via le site web, VyprVPN peut connecter jusqu'à 30 appareils simultanément. Cependant, si vous vous inscrivez à partir de l'application Android ou iOS, seules cinq connexions sont prises en charge.

Consultez notre test détaillé (en anglais) sur VyprVPN pour une analyse plus approfondie du service, et voyez pourquoi c'est notre VPN n°1 pour la Russie.

Swipe to scroll horizontally Résultats du test VyprVPN : Eléments testés Remarques Notes Interface L'interface utilisateur contient trop d'informations ⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utilisation Rapide et facile à mettre en place, que vous soyez un pro de la technologie ou non. ⭐⭐⭐⭐⭐ Performance Les vitesses sont un peu inférieures à celles des concurrents ⭐⭐⭐ Déblocage Protocoles dédiés ⭐⭐⭐⭐⭐ Security and privacy Sécurité et vie privée ⭐⭐⭐⭐⭐ Customer support Support client ⭐⭐⭐⭐ Prix Prix avantageux pour le nombre d'appareils pris en charge simultanément ⭐⭐⭐⭐⭐

Le meilleur VPN pas cher pour la Russie

2. PrivateVPN Un réseau petit mais puissant Serveurs en Russie: oui | Nombre de pays avec serveurs: 63 | Obfuscation: oui | Interdit en Russie: non | Garantie satisfait ou remboursé: 30 jours Essai gratuit Vitesses OpenVPN supérieures à la moyenne Un kill switch efficace Forfait gratuit de 10 Go par mois Moins de serveurs Pas d'audit de sécurité Fuite de DNS avec certains protocoles

Abonnez-vous si : ✔️ Vous voulez essayer avant d'acheter : profitez de l'essai gratuit. ✔️ Vous voulez cacher votre utilisation du VPN : le kill switch de PrivateVPN gardera votre VPN caché.

Ne vous abonnez pas si : ❌ Vous voulez vous assurer que vos logs ne sont pas tracés : PrivateVPN n'utilise pas de tiers pour auditer ses logs, vous ne pouvez donc pas être sûr que vos logs ne sont pas conservés. ❌ Vous vous inquiétez des fuites DNS : Le kill switch de PrivateVPN est inutile si des fuites DNS se produisent, ce qui peut arriver avec certains protocoles.

En conclusion ⭐⭐⭐⭐ 🔒 PrivateVPN propose un serveur directement en Russie, ce qui signifie que vous pourrez naviguer normalement sans être suivi en ligne et fournit une obfuscation.

▶ Essayez PrivateVPN avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Des logiciels et des applications conviviaux facilitent son utilisation. Une note de 4,9 sur Trustpilot en fait "le fournisseur de VPN le plus fiable au monde", comme l'annonce la société. Bien que ce ne soit pas une garantie à 100% d'un bon service, c'est une forte indication que PrivateVPN tient ses promesses.

Avec PrivateVPN, vous pouvez connecter jusqu'à 10 de vos appareils en même temps, qui peuvent tous se voir attribuer une adresse IP unique. Le service a une politique de zéro-logs et offre une protection contre les fuites DNS ainsi qu'un kill switch intégré. Les applications PrivateVPN sont disponibles pour Windows, Mac, Android et iOS.

Le fait d'avoir un serveur russe signifie que vous pouvez naviguer normalement sur vos sites internet locaux tout en préservant votre sécurité et votre vie privée. Cependant, vous devez toujours être prudent si vous effectuez des activités hautement sensibles, car les fuites DNS pourraient potentiellement permettre à d'autres personnes de voir ce que vous faites.

Pour en savoir plus, consultez notre test de PrivateVPN (en anglais) pour comprendre pourquoi ce service bon marché est idéal pour la Russie.

Swipe to scroll horizontally Résultats du test de PrivateVPN : Eléments testés Remarques Notes Interface Simple et épurée ⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utilisation Opérations en un clic ⭐⭐⭐⭐ Performance Des vitesses supérieures à la moyenne ⭐⭐⭐⭐⭐ Déblocage Moins de serveurs que les concurrents ⭐⭐⭐⭐ Sécurité et vie privée Fuites DNS et absence d'audit de sécurité ⭐⭐ Support client Aide à l'installation et assistance technique ⭐⭐⭐⭐ Prix Promotions attractives mais prix élevés par la suite ⭐⭐⭐⭐

Les autres choix de VPN pour la Russie

3. ExpressVPN Notre meilleur VPN pour la plupart des cas d'utilisation, mais il n'a pas de serveur russe Serveur en Russie: non | Nombre de pays avec des serveurs: 94 | Obfuscation: oui | Interdit en Russia: non | Garantie satisfait ou remboursé: 30 jours Nombreux serveurs et emplacements Excellent service clientèle Des applications de qualité supérieure sur des tonnes d'appareils Pas de serveur russe Seulement 5 connexions simultanées par forfait

Abonnez-vous si : ✔️ Vous voulez avoir accès au contenu du monde entier : ExpressVPN offre une large gamme de serveurs à travers le monde. ✔️Vous pourriez avoir besoin d'aide pour configurer un VPN : le support client d'ExpressVPN a de bonnes critiques et sera en mesure de vous aider si vous rencontrez des difficultés.

Ne vous abonnez pas si : ❌ Vous accédez fréquemment à des sites web russes : ExpressVPN ne fournit plus de serveur russe. ❌ Vous utilisez plusieurs appareils : avec seulement 5 connexions simultanées prises en charge par forfait, vous pourriez vous retrouver à court.

En conclusion ⭐⭐⭐⭐ 🔒 ExpressVPN est un service fiable auquel vous pouvez confier votre vie privée, mais comme il n'y a pas de serveurs disponibles en Russie, vous devrez vous contenter d'un split tunneling pour accéder aux services locaux.

ExpressVPN figure régulièrement en tête de nos listes des meilleurs VPN du marché. Il est également excellent pour le streaming, donc si vous êtes principalement intéressé par les médias du monde entier, comme Netflix ou Canal+, Express vous couvre. Il offre un vaste réseau de plus de 3 200 serveurs dans 94 pays et fournit une connexion toujours fiable. Il propose également les protocoles Lightway, OpenVPN et IKEv2, avec un cryptage AES-256 et une protection contre les fuites IPv6.

En offrant une protection multicouche de la vie privée grâce à un cryptage de pointe, il met votre trafic à l'abri des cybercriminels et des gouvernements qui espionnent. Le DNS sécurisé empêche les sites Web de voir votre emplacement et votre identité réels, ce qui vous permet de débloquer vos contenus préférés en toute circonstance. Combinez cela avec un kill switch fiable qui empêche une fuite de données si votre connexion VPN est interrompue, et vous avez un service fiable et sécurisé qui ne vous laissera pas tomber.

▶ Essayez ExpressVPN avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Malheureusement, ExpressVPN n'offre que cinq connexions simultanées sur un seul abonnement. Cependant, vous pouvez l'exécuter sur votre routeur et protéger chaque appareil sur votre réseau domestique avec une seule connexion. Vous pouvez également le télécharger sur Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Fire TV, PlayStation, Chromebooks, Kindle Fire, et plus encore.

Un autre avantage d'ExpressVPN est que son service client de haute qualité fournit de l'aide 24/7 en seulement quelques minutes. Si vous vous retrouvez bloqué pour une raison quelconque, ils vous aident.

ExpressVPN a retiré ses serveurs russes au cours de l'année dernière, ce n'est donc pas la meilleure option pour ceux qui veulent naviguer sur les médias locaux avec une protection VPN. Cependant, il offre une obfuscation fiable (VPN cloaking) et constitue un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent accéder aux services, sites et médias occidentaux.

Consultez notre dernier test d'ExpressVPN pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles il s'agit de notre meilleur choix pour la plupart des cas d'utilisation.

Swipe to scroll horizontally Résultats des tests d'ExpressVPN : Eléments testés Remarques Notes Interface Un design simple et épuré qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. ⭐⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utlisation Des applications intuitives avec une fonctionnalité de connexion automatique facilitent la vie. ⭐⭐⭐⭐⭐ Performances Assez rapide pour tout ce que vous pouvez lui demander, mais plus lent que NordVPN et Surfshark ⭐⭐⭐⭐ Débloquage Un accès facile aux contenus du monde entier ⭐⭐⭐⭐⭐ Sécurité et vie privée Express offre une protection de niveau militaire pour une totale tranquillité d'esprit ⭐⭐⭐⭐⭐ Support client Always available, friendly, and helpful ⭐⭐⭐⭐⭐ Price Toujours disponible, sympathique et serviable ⭐⭐⭐

4. NordVPN Parfait pour le streaming Serveurs en Russia: non | Nombre de pays avec des serveurs: 60 | Obfuscation: oui | Interdit en Russia: non | Garantie satisfait ou remboursé: 30 jours Fonctions de confidentialité Débloque Netflix, Amazon Prime, Disney +. Kill switch efficace Pas de serveur russe Extensions pour les navigateurs limitées Prix de renouvellement supérieurs à la moyenne

Abonnez-vous si : ✔️ Vous voulez suivre toutes les dernières émissions de télévision occidentales : déverrouillez un large éventail de services de streaming. ✔️ Vous tenez à votre vie privée : diverses fonctions de confidentialité vous permettent de naviguer en toute sécurité.

Ne vous abonnez pas si : ❌ Vous avez un budget limité : NordVPN est un peu plus cher que ses concurrents. ❌ Vous consultez des sites russes : pas de serveur russe.

En conclusion ⭐⭐⭐⭐ 🔒 NordVPN est un VPN rapide et fiable, idéal pour le streaming.

NordVPN propose des serveurs cachés (obfusqués) mais n'a pas de serveur en Russie. Il s'agit d'une autre excellente option pour les visiteurs qui souhaitent diffuser du contenu depuis leur pays d'origine ou pour ceux qui cherchent à accéder à du contenu restreint dans les médias occidentaux.

Ses nombreuses fonctionnalités vous permettent de bénéficier d'une suite de sécurité complète avec un seul abonnement. Avec l'antivirus intégré, la gestion des mots de passe et les capacités de stockage dans le cloud, vous bénéficiez d'une protection complète. Les serveurs Onion over VPN acheminent votre trafic via le réseau Tor, ce qui vous permet de bénéficier d'un plus grand anonymat en ligne. De plus, grâce à une politique d'absence de logs ayant fait l'objet d'un audit indépendant, Nord n'aura rien à fournir si les autorités viennent frapper à la porte.

▶ Essayez NordVPN avec la garantie satisfait ou remboursé 30 jours.

NordVPN offre une gamme de fonctionnalités techniques, notamment la prise en charge d'OpenVPN, le protocole NordLynx de NordVPN pour des connexions haute performance qui ne compromettent pas la confidentialité, un kill switch, et une protection contre les fuites DNS qui garantit que votre identité reste protégée.

Les applications Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Android TV sont toutes prises en charge, et NordVPN propose également des tutoriels détaillés sur son site web pour vous aider à vous installer. Avec jusqu'à six connexions simultanées disponibles, vous pouvez protéger tous vos appareils avec un seul abonnement. Mettez-le à l'épreuve grâce à sa garantie satisfait ou remboursé, et comparez-le à d'autres VPN de premier plan, le tout sans risquer le moindre centime.

Consultez notre test complet de NordVPN (en anglais) pour comprendre pourquoi il a obtenu de si bons résultats en matière de sécurité dans tous les domaines.

Swipe to scroll horizontally NordVPN test results: Eléments testés Remarques Notes Interface Un design amusant qui peut être un peu trop chargé pour certaines personnes ⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utlisation Tout est facile à trouver, mais l'interface de la carte peut être déconcertante et les détails ne sont pas très soignés ⭐⭐⭐ Performances L'un des VPN les plus rapides ⭐⭐⭐⭐⭐ Débloquage Parfait pour Netflix et d'autres sites de streaming ⭐⭐⭐⭐⭐ Sécurité et vie privée Aussi fort qu'ExpressVPN ⭐⭐⭐⭐⭐ Support client Sympathique et professionnelle ⭐⭐⭐⭐⭐ Prix Un excellent rapport qualité-prix ⭐⭐⭐⭐

5. Astrill VPN Un VPN populaire pour déjouer les censures les plus invasives Serveurs en Russie: oui | Nombre de pays avec serveurs: 57 | Obfuscation: oui | Interdit en Russie: non | Garantie satisfait ou remboursé: oui Protocole StealthVPN Plan gratuit disponible Débloque Netflix US Plus cher Kill switch limité Mauvais pour le streaming

Abonnez-vous si : ✔️ Vous voulez suivre toutes les dernières émissions de télévision occidentales : déverrouillez un large éventail de services de diffusion. ✔️ Vous tenez à votre vie privée : diverses fonctions de confidentialité vous permettent de naviguer en toute sécurité.

Ne vous abonnez pas si : ❌ Vous êtes préoccupé par le prix : le coût d'Astrill VPN peut commencer à s'accumuler si vous l'utilisez également pour le jeu vidéo ou si vous voulez une IP privée. ❌ Vous voulez allez sur les plateformes de streaming : Astrill VPN n'a pas toujours bien fonctionné lors de nos tests de streaming.

En conclusion ⭐⭐⭐ 🔒 Astrill VPN est un choix coûteux qui s'est avéré efficace pour contourner de manière fiable les censures les plus sévères dans le monde entier.

Astrill VPN est un autre VPN anti-censure fiable avec obfuscation. Il possède plus de 300 serveurs en Russie et dans 56 autres pays. Astrill VPN offre des options de confidentialité avancées, y compris le Smart Mode qui utilise automatiquement votre adresse IP VPN sur les sites Web internationaux mais conserve votre véritable IP pour les sites locaux.

C'est un service populaire parmi les Chinois qui cherchent à éviter la détection de leur VPN et à accéder aux sites bloqués, ce qui en fait l'un des VPN les plus fiables du pays. Il s'agit d'une excellente recommandation pour le marché russe, qui est lui aussi soumis à la censure.

▶ Essayez AstrillVPN et voyez pourquoi il est si populaire dans les pays oppressifs.

La prise en charge du transfert de port peut accélérer le torrenting et permettre un accès sécurisé à votre réseau domestique. Le VPN multi-sauts fait transiter votre trafic par un emplacement VPN supplémentaire, ce qui rend encore plus difficile le repérage par les fouineurs. Ce service utilise son propre protocole StealthVPN pour l'obfuscation. Astrill VPN dispose de beaucoup de fonctionnalités techniques personnalisées et de bas niveau et fournit des niveaux élevés de protection de la vie privée.

Bien qu'il offre des options de sécurité avancées, Astrill VPN est cher par rapport à ses concurrents. Il facture 30 $ par mois, ou 15 $ avec un forfait d'un an, et n'offre pas de garantie de remboursement.

Cependant, les utilisateurs mobiles en Russie devraient être prudents avec les applications Android et iOS d'Astrill car elles manquent de certaines fonctionnalités essentielles, y compris un kill switch et le protocole StealthVPN.

Consultez notre test d'AstrillVPN (en anglais) pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ce VPN chinois populaire est parfait pour une utilisation en Russie.

Swipe to scroll horizontally Résultats du test VPN d'Astrill : Eléments testés Remarques Notes Interface Une interface bien conçue et professionnelle ⭐⭐⭐⭐⭐ Facilité d'utilisation Interface utilisateur intuitive ⭐⭐⭐⭐⭐ Performances Toujours fiable pour la navigation sur le web, mais les vitesses de streaming peuvent être lentes ⭐⭐⭐⭐ Débloquage Vous avez besoin d'une adresse IP dédiée pour débloquer certains contenus ⭐⭐⭐⭐ Sécurité et vie privée Le protocole StealthVPN est bon mais n'est pas disponible sur les applications mobiles ⭐⭐⭐⭐ Support client L'assistance peut être aléatoire en fonction de l'interlocuteur avec lequel vous êtes en contact. ⭐⭐⭐ Prix Beaucoup plus cher que les concurrents ⭐⭐

Lors du choix d'un VPN pour la Russie, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Le meilleur VPN fournira une connexion de navigation fiable, sécurisée et privée. Afin de surfer au quotidien sans qu'un VPN ne cause de problèmes, les personnes vivant en Russie devraient choisir un service VPN qui propose des serveurs dans le pays. Cela vous permettra d'accéder au contenu et aux services locaux sans interruption. Les trois meilleurs fournisseurs de VPN russes que nous avons sélectionnés proposent des serveurs russes et vous aident à rester en ligne en toute sécurité dans le pays.

Les fournisseurs réputés proposent également une fonctionnalité essentielle appelée obfuscation, qui masque votre trafic VPN pour qu'il ait l'air normal. Grâce à cette fonction, il est plus difficile pour quiconque de savoir si vous utilisez un VPN. C'est une nécessité lorsque vous utilisez un VPN en Russie, car le trafic VPN peut être bloqué pour certains sites web. Assurez-vous que le service VPN que vous choisissez propose également un kill switch. Cette fonction arrête tout le trafic internet si la connexion VPN est interrompue afin de garantir que votre activité en ligne reste privée, même si votre connexion VPN est interrompue.

Pour ceux qui voyagent en Russie, la performance en matière de streaming peut être importante. Dans ce cas, un VPN est nécessaire pour diffuser du contenu comme si vous étiez dans votre pays d'origine. Par exemple, Disney a retiré ses services de Russie et est actuellement totalement indisponible. Des VPN comme ExpressVPN et NordVPN peuvent être utiles pour accéder à ces plateformes et à d'autres. En outre, vous voudrez peut-être suivre l'actualité mondiale ou regarder Netflix. N'oubliez donc pas de vérifier la vitesse de votre VPN et l'emplacement de ses serveurs.

VPN pour la Russie : la FAQ

Les VPN sont-ils légaux en Russie ? Oui, les VPN sont légaux en Russie, mais le gouvernement a mis en place certaines restrictions et réglementations. Le gouvernement russe a récemment adopté des lois obligeant les fournisseurs de VPN à s'enregistrer auprès des autorités de régulation et à se conformer à des exigences spécifiques en matière de conservation des données. Cette loi permet au gouvernement de bloquer les VPN qui ne respectent pas ces réglementations, généralement les URL des fournisseurs de VPN qui donnent accès à des contenus bloqués ou à des sites web figurant sur la "liste de rejet" de la Russie. L'utilisation d'un VPN non enregistré en Russie peut être illégale, et les personnes qui utilisent des VPN non approuvés peuvent en subir les conséquences. Il est donc essentiel de choisir avec soin un fournisseur de VPN enregistré et conforme à la réglementation russe lorsque l'on utilise un VPN en Russie.

Pourquoi ai-je besoin d'un VPN en Russie ? L'une des principales raisons est de protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne lorsque vous utilisez l'internet en Russie. Le gouvernement russe surveille et censure les activités en ligne. Un VPN peut aider à protéger votre trafic internet contre l'interception ou le suivi en cryptant votre trafic internet et en masquant votre adresse IP. Un VPN peut rendre plus difficile la surveillance de votre activité en ligne et l'accès à vos informations personnelles. Avec un VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur situé dans un endroit différent et accéder à Internet comme si vous vous trouviez dans cette région. De plus, en utilisant un VPN en Russie, vous pouvez contourner les géo-restrictions et accéder au contenu que la Russie bloque ou restreint. Il peut s'agir de réseaux sociaux, d'organes d'information et de services de streaming. Nombre de ces plateformes peuvent être bloquées en Russie en raison de la censure gouvernementale ou de restrictions de licence.