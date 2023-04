Sony WF-C700N : de nouveaux écouteurs antibruit capables de rivaliser avec les AirPods Pro 2

Sony vient d'annoncer une nouvelle paire d'écouteurs à réduction de bruit active, les Sony WF-C700N. Ils intègrent la plupart des mêmes technologies que les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 - que nous considérons toujours comme faisant partie des meilleurs écouteurs sans fil de la planète des années après leur sortie. Ils sont cependant beaucoup plus petits, beaucoup plus légers et beaucoup moins chers.

Les Sony WF-C700N coûtent 199,99€, et seront mis en vente en avril 2023, bien que Sony n'ait pas encore confirmé la date exacte.

Malgré un concentré de technologies (sur lesquelles nous reviendrons prochainement) qui rivalisent sur le papier avec celles embarquées par des écouteurs haut de gamme tels que les AirPods Pro 2 d'Apple, le Sony C700N met surtout l'accent sur le confort et le style.

Ces écouteurs sont 37 % plus légers et 38 % plus petits que les Sony WF-1000XM4, par exemple. Ils seront donc moins volumineux, conviendront mieux aux oreilles plus petites tout en se montrant probablement plus stables grâce à leur légèreté. De plus, Sony affirme qu'un nouveau revêtement sur les écouteurs leur permet de mieux adhérer à l'oreille et de rester solidement en place.

Le fait d'être plus petit devrait également aider à réduire le bruit du vent, et Sony indique qu'il y a un nouveau type de trame sur les micros externes pour aider à éviter encore plus les interférences du vent.

En ce qui concerne le style, vous bénéficiez d'un look discret, d'un joli boîtier texturé et d'un choix de quatre couleurs : noir, blanc, lavande et vert sauge. Nous avons choisi la version verte, et Becky Scarrott, rédactrice audio senior, estime qu'elle "ressemble davantage à une glace à la menthe".

(Image credit: Sony)

Le plein de technologie

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, vous disposez de l'annulation active et adaptative du bruit, de l'appairage multipoint Bluetooth pour la connexion à deux appareils simultanément, de la technologie d'upscaling DSEE de Sony pour améliorer le son de la musique de qualité moyenne, de la prise en charge de la musique 360 Reality Audio avec son spatial, fonctionnant avec l'application Sony Headphones pour ajuster les paramètres d'égalisation et d'annulation du bruit.

L'application Sony permet de régler facilement différents niveaux d'ANC en fonction de l'environnement (par exemple, "au travail" ou "dans le train"), et de basculer automatiquement d'un niveau à l'autre.

Le son est délivré par un haut-parleur de 5 mm dans chaque oreille, de la même taille que l'impressionnant Sony LinkBuds S, et plus petit que le Sony WF-1000XM4.

L'autonomie de la batterie est le point le moins intéressant. Avec 7,5 heures par charge, ces écouteurs à réduction de bruit rivalisent avec les meilleurs, mais Sony indique que l'étui n'offre qu'une seule charge et que l'autonomie totale est donc de 15 heures. C'est plutôt faible, même si l'ANC est désactivé, l'autonomie atteint dans ce cas 20 heures.

Les écouteurs sont également étanches conformément à la norme IPX4, ce qui leur permet d'être utilisés pour des exercices peu exigeants.

Il semble que ces écouteurs pourraient connaître un grand succès, à condition que l'autonomie de la batterie soit suffisante. On peut toujours compter sur Sony pour offrir un son de bonne qualité à un prix raisonnable, comme c'est le cas avec le casque Sony WH-CH520, récemment lancé à un prix compétitif, et les excellents écouteurs Sony WF-C500 (que ce nouveau modèle dépasse dans la gamme).

Notre seul reproche concernant cette annonce est qu'il ne s'agit pas des Sony WF-1000XM5, attendus de pied ferme. Pour l'instant, et pour ceux qui disposent d'un budget limité, nous sommes cependant impatients de faire une évaluation complète des nouveaux Sony WF-C700N .