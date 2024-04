AirPods Max 2 : ce que nous voulons voir

Les AirPods Max 2 d'Apple n'ont pas encore été officiellement annoncés. Toutefois, compte tenu de l'immense popularité des écouteurs supra-auriculaires AirPods Max originaux, il n'est pas trop risqué de dire qu'Apple est susceptible de sortir bientôt sa version de deuxième génération.

En ce qui concerne les performances sonores, il ne fait aucun doute que les meilleurs AirPods que vous puissiez acheter aujourd'hui sont les AirPods Max. Il s'agit de la première et unique paire d'écouteurs de marque Apple, dotés d'une technologie antibruit et d'une qualité audio absolument époustouflante. Bien sûr, Apple possède techniquement tous les meilleurs casques Beats, mais les AirPods Max battent même les meilleurs casques Beats à réduction de bruit, comme le Beats Studio 3, en termes de performances audio, de confort, de fonctionnalités supplémentaires et de design luxueux.

Depuis la sortie des AirPods Max originaux, Apple a rafraîchi ses AirPods Pro sans fil avec les AirPods Pro 2.

Dernières actualit... Jeff Pu, <a href="https://www.macrumors.com/2024/04/01/lower-cost-airpods-late-2024-rumor/" data-link-merchant="macrumors.com"" target="_blank">analyste chez Apple, prévoit qu'Apple sortira les AirPods Max 2 au quatrième trimestre 2024.

Ces derniers écouteurs ne sont pas du même style que les Max, mais ils intègrent un certain nombre de fonctionnalités nouvelles et améliorées qui pourraient bien s'appliquer aux écouteurs supra-auriculaires et nous donner un aperçu de ce qu'Apple pourrait avoir en réserve, notamment la transparence adaptative, les dernières puces U1 et H2, et la résistance à la sueur et à l'eau.

Nous avons également entendu des murmures sur les changements qui pourraient être apportés aux AirPods Max 2, et vous trouverez toutes ces premières rumeurs ci-dessous.

De plus, même si nous avons adoré les AirPods Max originaux, il est toujours possible de les améliorer. Nous avons donc dressé une liste de six éléments qui, selon nous, feraient des AirPods Max 2 d'Apple un achat incontournable et les placeraient en tête de notre guide des meilleurs écouteurs, et pas seulement de notre guide des meilleurs écouteurs Apple.

Les Apple AirPods Max 2 n'ont pas encore été annoncés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de date de sortie connue, et il pourrait falloir attendre un moment avant d'en avoir une. Selon les prévisions d'un analyste d'Apple, les AirPods Max 2 ne sortiront pas avant la fin de 2024, voire 2025.

L'analyste en question est Ming-Chi Kuo, un expert de la chaîne d'approvisionnement d'Apple avec un solide historique de prédictions concernant les décisions d'Apple. Il n'est pas seul, car plus récemment, Mark Gurman (qui a également un bon historique) a indiqué dans sa newsletter pour Bloomberg que les AirPods Max 2 arriveraient fin 2024. Une date de sortie fin 2024 est également attendue par un autre analyste nommé Jeff Pu, qui a publié un rapport en mars suite à des nouvelles provenant de l'un des fournisseurs d'Apple.

Cela dit, la première génération des Apple AirPods Max a été lancée en décembre 2020, et bien qu'il n'y ait pas de modèle spécifique à suivre ici, on sait qu'Apple a mis à jour ses AirPods Pro avec les AirPods Pro 2 trois ans après le lancement des originaux. Il y a donc une chance que les commentaires de Kuo et Gurman soient incorrects, mais il faudra attendre pour voir ce qu'Apple annoncera.

On n'a aucune idée du prix à attendre des futurs modèles d'AirPods Max – cela pourrait dépendre de comment Apple perçoit les ventes du modèle actuel, ce que la marque préfère ne pas partager.

Cependant, il est à noter que le prix des AirPods Max actuels est souvent réduit d'environ 100-150 €. Il semble probable que le marché ait jugé cela comme un meilleur prix que le prix de lancement de 629 €. Peut-être que la nouvelle version s'orientera davantage dans cette direction, rendant le produit cher mais plus abordable pour la grande majorité des gens.

AirPods Max 2 : Ce que nous voulons voir

1. Une boîte de transport appropriée

Si on nous demandait de décrire l'actuel étui des AirPods Max en une seule phrase, ce serait “un soutien-gorge pour casque absurdement stupide”. Cela n'est pas particulièrement poétique, mais c'est précis. À notre avis, l'étui de transport des AirPods Max est désespérant, horrible et chaque fois qu'on le sort en public, on se sent obligé de s'excuser : on ne l'a pas choisi ! Il était fourni avec le casque, c'est tout !

Mais le principal problème n'est pas sa forme, mais sa fonction. Il n'offre aucune protection pour l'arceau, ce qui signifie qu'il s'agit littéralement d'un cas où le style prime sur la substance.

On pourrait payer beaucoup plus pour un bel étui rigide, mais on a déjà payé assez cher pour le casque lui-même. D'autres marques parviennent à inclure un véritable étui – sûrement qu'Apple peut en faire autant avec les AirPods Max 2.

Regardez ça. C'est une protection contre certaines rayures, sur certains côtés de l'aluminium. C'est tout ! (Image credit: TechRadar)

2. Audio sans perte

Les AirPods Max sont plus chers que de nombreux casques de qualité audiophile mais ils ne prennent pas en charge l'audio sans perte : ils utilisent uniquement le codec AAC compressé d'Apple via Bluetooth.

Lorsqu'on paie autant pour un casque, quelle que soit sa qualité, il devrait vraiment y avoir l'option de passer à la vitesse supérieure afin de pouvoir écouter les niveaux Lossless ou Hi-Res de la musique d'Apple dans toute leur splendeur.

Les AirPods sans perte pourraient être possibles en utilisant la technologie Bluetooth actuelle, mais indépendamment du fait qu'Apple utilise ces astuces ou non, on veut les casques de la plus haute qualité pour écouter la musique de la plus haute qualité.

Bien sûr, même si cela ne peut pas être fait sans fil, il y a toujours l'option filaire. En parlant de cela…

3. Un câble de connexion standard inclus

Oui, vraiment : comme tout le monde, au début nos AirPods Max n'incluaient pas de câble audio pour l'écoute filaire. À la place, il fallait donner 35 € supplémentaires à Apple pour son câble de Lightning à 3,5 mm. Et cela n'active même pas l'audio sans perte, car c'est un câble numérique ! Le pire des deux mondes.

Pour des casques aussi coûteux, ne pas inclure le câble était une économie de bout de chandelle. Et puis, le connecteur n'était même pas un port de casque 3,5 mm ordinaire, ce qui aurait ajouté de l'utilité et aurait été une option moins axée sur l'argent.

Alors, incluons un câble, même si vous insistez pour qu'il ne soit pas standard. Mais tant qu'on parle de connecteurs Lightning…

Moins de ce genre de choses, s'il vous plaît. (Image credit: TechRadar)

4. USB-C

Les MacBook Airs et MacBooks Pros l'ont. Les iPad Airs l'ont. Presque tous les appareils des autres fabricants l'ont. L'USB-C est l'avenir. C'est pourquoi, dans l'Union européenne, Apple dispose désormais de l'obligation de faire passer ses futurs iPhones à l'USB-C.

À l'époque, il était peut-être logique qu'Apple utilise l'USB-C comme chargeur standard pour les AirPods, mais aujourd'hui, l'utilisation par Apple de la technologie Lightning pour les AirPods Max est incroyablement ennuyeuse : il ne faudra pas longtemps avant qu'ils soient le seul kit Apple chez nous à ne pas être équipé d'une prise USB-C. Il faut donc s'assurer que le remplaçant est adapté à l'avenir.

5. Détection de l'oreille G/D

Si nous avions un centime pour chaque fois que nous avons mis nos AirPods Max dans le mauvais sens, nous aurions assez d'argent pour acheter les AirPods Max 2. Il est impossible de se rappeler de quel côté les commandes sont censées se trouver, et bien que nous comprenions pourquoi Apple a voulu opter pour une couronne numérique de type Apple Watch, nous pensons qu'elle aurait également dû mettre en œuvre la réversibilité de l'Apple Watch : chaque Apple Watch peut être utilisée à droite ou à gauche et ses commandes peuvent être inversées en conséquence.

Il n'en va pas de même pour les AirPods Max : les commandes peuvent être placées à droite ou à gauche. Mais les oreillettes étant très uniformes, la possibilité de les mettre dans les deux sens et d'ajuster automatiquement les écouteurs serait parfaite.

Des oreillettes interchangeables pour un mélange de couleurs amusant ? Nous en serions ravis. (Image credit: TechRadar)

6. Composants interchangeables

La rumeur a longtemps laissé entendre que les AirPods Max seraient modulaires, avec des bandeaux et des oreillettes interchangeables pour que vous puissiez les personnaliser (et qu'Apple puisse vous vendre plus de produits) de la même manière que vous pouvez changer les bandeaux de votre Apple Watch.

Apparemment, Apple n'a pas réussi à faire fonctionner ce système, du moins en ce qui concerne le bandeau (les oreillettes peuvent techniquement être échangées assez facilement), et a donc abandonné l'idée. Mais les AirPods Max sont en fait assez faciles à démonter, surtout si vous voulez juste enlever les oreillettes, et il n'est donc pas exagéré d'imaginer des oreillettes interchangeables dans une gamme de couleurs et de designs funky au minimum.

Si nous devons payer cher pour l'un des meilleurs casques sans fil, il serait bon que nous puissions nous l'approprier totalement.

AirPods Max 2 : Rumeurs à ce jour

(Image credit: Apple)

Si les AirPods Max 2 sont en cours de développement, Apple a fait un travail phénoménal pour maintenir les détails et les fuites à un minimum absolu. Il n'y a donc pas beaucoup de rumeurs à divulguer pour le moment. Cela dit, voici toutes les premières rumeurs que nous avons pu trouver sur les AirPods Max 2 jusqu'à présent.

En bref :

Commandes tactiles

Pas de couronne numérique cette fois-ci

Pas d'audio adaptatif

Meilleure autonomie de la batterie

Port USB-C au lieu du port Lightning

Nouvelles couleurs

USB-C

Sans surprise, Mark Gurman (pour Bloomberg) a rapporté que les AirPods Max 2 seraient équipés d'un port USB-C plutôt que d'un port Lightning.

Grâce aux nouvelles lois européennes, Apple a fait passer la plupart de ses produits à l'USB-C. On peut donc s'attendre à ce que les AirPods Max 2 suivent le même chemin.

Nouvelles couleurs

En même temps qu'il mentionnait le passage à l'USB-C, Gurman a également affirmé que les AirPods Max 2 seraient disponibles dans de nouvelles couleurs, sans toutefois préciser de quelles teintes il s'agirait.

Même puce et pas d'Adaptive Audio

Selon une fuite sur les réseaux sociaux chinois (via MacRumors), les AirPods Max 2 seront équipés de la même puce H1 que le modèle original. Cela signifie malheureusement qu'ils ne bénéficieront apparemment pas de la fonction Adaptive Audio proposée par les AirPods Pro 2, car celle-ci nécessite un nouveau chipset (comme le H2 utilisé par les Pro 2).

Contrôles tactiles

Un brevet découvert par Patently Apple suggère qu'Apple travaille sur une fonctionnalité de contrôle tactile pour les AirPods Max. Le brevet, publié début février 2022, montre que les commandes tactiles pourraient être présentes sur de futurs appareils, bien qu'il ne soit pas clair si cela concerne un potentiel AirPods Max 2 ou un modèle AirPods Max mis à jour.

Le brevet mentionne l'action de "traiter les gestes sur une surface tactile", en affichant un diagramme d'un exemple de cette technologie. En outre, la couronne numérique présente sur les AirPods Max semble absente des diagrammes du brevet, ce qui pourrait laisser penser qu'un futur modèle AirPods Max pourrait s'en passer complètement en faveur de commandes tactiles personnalisées.

Audio sans perte

Un autre brevet repéré par Patently Apple suggère qu'Apple pourrait travailler sur une nouvelle technologie de transmission audio optique de haute qualité pour les AirPods, bien qu'il soit peu probable qu'il s'agisse de la principale technologie de transmission - Bluetooth resterait le principal moyen d'utilisation de ces appareils.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas garantie pour les AirPods Max 2, nous devons imaginer qu'un modèle suivant potentiel pourrait disposer de cette même technologie. Après tout, si les AirPods Pro 2 parviennent à inclure cette technologie, il n'y a aucune raison pour qu'une paire d'écouteurs supra-auriculaires ne puisse pas offrir le même support audio sans perte.