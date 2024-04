Les AirPods Max 2 et les AirPods moins chers pourraient enfin arriver dans le courant de l'année

Ces derniers temps, les AirPods se sont faits discrets - tout ce que nous avons eu en 2023, c'est une mise à jour USB-C pour les AirPods Pro - mais il semble que 2024 pourrait être plus chargée, avec un nouveau rapport suggérant que les AirPods de 4ème génération et les AirPods Max 2 sont sur le point de voir le jour.

Cette information provient du célèbre analyste Apple Jeff Pu (via MacRumors), et les AirPods sont décrits comme des écouteurs "à moindre coût". Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais les rumeurs précédentes ont indiqué que deux versions des AirPods 4 feraient leur apparition, l'une à un prix "d'entrée de gamme" et l'autre à un prix "de milieu de gamme".

Reste à savoir comment ces deux niveaux de prix vont s'accorder avec la gamme actuelle (et plutôt confuse) : Apple vend actuellement les AirPods 3 de 2022 au prix de 199 € et les AirPods 2 de 2019 au prix de 149 €. Il semble que ces deux modèles seront remplacés.

Nous nous attendons à une modification du design afin que les AirPods s'adaptent mieux, et le passage à l'USB-C est une évidence. Les modèles de milieu de gamme devraient également bénéficier d'un système d'annulation active du bruit, ce qui semble être une évolution majeure.

Apple au Max

En ce qui concerne les AirPods Max 2, les fuites pointent vers un lancement en 2024 depuis un certain temps - bien que nous n'ayons pas été très impressionnés par les révélations de l'année dernière selon lesquelles les écouteurs de la 2e génération passeraient à l'USB-C et auraient de nouvelles couleurs... et ce serait à peu près tout.

Si Apple veut continuer à rivaliser avec les meilleurs écouteurs du marché, elle devra peut-être faire un peu plus que cela pour inciter les consommateurs à acheter les AirPods Max 2. Les AirPods Max actuels sont vendus au prix de 579 €, ce qui est un peu cher.

Cette nouvelle fuite ne nous donne pas plus d'informations sur les AirPods 4 ou les AirPods Max 2, mais seulement que la production de ces appareils devrait s'accélérer au cours du dernier trimestre de l'année, ce qui laisse présager un lancement pendant les fêtes de fin d'année.

D'ici là, il y a beaucoup de temps pour d'autres fuites. En attendant, Apple est pressenti pour lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro et d'iPad Air le mois prochain, et devrait partager toute une série de nouveautés en matière de mises à jour logicielles lors de la WWDC 2024, le 10 juin.