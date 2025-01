Samsung Galaxy S25 : des prix qui risquent de décevoir les fans européens

Les fuites de prix européens indiquent un coût plus élevé que celui de la série Galaxy S24

La fuite indique également les options de stockage et les couleurs

Par ailleurs, Qualcomm a confirmé que ces téléphones seraient équipés de puces Snapdragon

La plupart des rumeurs suggèrent que la série Samsung Galaxy S25 sera au moins légèrement plus chère que la gamme Galaxy S24. La dernière fuite concernant les prix donne une idée plus précise de l'augmentation que les acheteurs européens pourraient devoir supporter.

91Mobiles Indonésie (relayé par Phone Arena) a obtenu ce qu'il considère comme les prix de détail européens pour la série Galaxy S25. Selon cette source, le Samsung Galaxy S25 commencerait à 964,90 €, le Galaxy S25 Plus à 1 235,90 €, et le Galaxy S25 Ultra à 1 557,90 €.

Les prix européens mentionnés ici représentent une augmentation de 60 à 105 € par rapport à ceux de la série Galaxy S24, selon le modèle et la capacité de stockage.

Bien sûr, les conversions de prix ne sont pas toujours exactes, mais si cette fuite s'avère correcte, la gamme Galaxy S25 pourrait être un peu plus chère que les modèles précédents, du moins en Europe. Il est donc probable que cette hausse de prix s'applique également à d'autres régions.

Couleurs et configurations

Cette fuite révèle également des configurations et des coloris. Le Samsung Galaxy S25 serait disponible en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que le Galaxy S25 Plus serait proposé en 256 Go et 512 Go. Le Galaxy S25 Ultra, de son côté, offrirait des options de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Ces informations s'alignent sur les précédentes rumeurs, tout comme les coloris, qui incluraient Silver, Navy, Icy Blue et Mint pour les Galaxy S25 et S25 Plus, ainsi que Titanium Silver Blue, Titanium Black et Titanium Gray pour le Galaxy S25 Ultra.

Cependant, aucune mention n’est faite de la teinte Titanium White Silver évoquée précédemment, ce qui laisse penser qu’elle pourrait ne pas être disponible partout. De plus, sans surprise, les coloris exclusifs aux boutiques Samsung ne sont pas mentionnés.

Snapdragon confirmé

See you there. 👀 https://t.co/Ao9dooQJ2VJanuary 7, 2025

Une nouvelle encourageante : Qualcomm a confirmé que ses processeurs alimenteront au moins certains modèles de la série Samsung Galaxy S25. Cette confirmation est apparue dans un repost de l’annonce de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, accompagné du message : « Rendez-vous là-bas ».

En tant que smartphones phares, ces modèles devraient logiquement être équipés du chipset Snapdragon 8 Elite. Bien que ce post ne garantisse pas que chaque modèle Galaxy S25 dans chaque région utilisera ce processeur, la plupart des fuites indiquent une utilisation mondiale du Snapdragon 8 Elite.

Les réponses définitives, ainsi que la confirmation des prix, devraient être dévoilées le 22 janvier, lors du prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung.