OPPO confirme le lancement mondial des Find X10 le 21 octobre, mais leurs prix fuités font déjà très mal

Les OPPO Find X10 et Find X10 Pro Max seront lancés mondialement le 21 octobre

Le Find X10 Pro Max embarque notamment trois appareils photo de 200 Mpx

Des fuites récentes évoquent toutefois des tarifs très supérieurs à ceux de la génération précédente

L’iPhone 18 Pro, la série Samsung Galaxy S26 et la gamme Google Pixel 11 sont déjà disponibles, mais l’année 2026 n’a pas encore livré tous ses smartphones haut de gamme.

La gamme OPPO Find X10 doit encore arriver et sa date de lancement mondial est désormais officielle.

OPPO a annoncé sur X que les smartphones seraient présentés mondialement le 21 octobre à Majorque, en Espagne.

Les appareils sont déjà commercialisés en Chine, ce qui permet de connaître une grande partie de leur fiche technique.

La France est bien concernée par le lancement international. OPPO y organise déjà une opération Early Bird avant la présentation du 21 octobre.

The next chapter of mobile imaging. 📍October 21st, Mallorca, Spain. #OPPOFindX10Series https://t.co/yfHHKMyXeSOctober 8, 2026

L’OPPO Find X10 Pro Max possède un ensemble inédit de trois appareils photo de 200 Mpx : un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Une caméra frontale de 50 Mpx complète l’ensemble.

Le smartphone embarque également une puce MediaTek Dimensity 9600 Pro haut de gamme, jusqu’à 16 Go de RAM sur certains marchés, un écran AMOLED 144 Hz de 6,78 pouces et une batterie de 8 000 mAh.

La recharge filaire atteint 80 W, contre 50 W sans fil.

Le Find X10 standard paraît légèrement moins spectaculaire, mais reste très haut de gamme.

Il possède deux appareils photo de 200 Mpx et un troisième de 50 Mpx à l’arrière, ainsi qu’une caméra frontale de 50 Mpx.

Il utilise une puce MediaTek Dimensity 9600M, 12 ou 16 Go de RAM selon les versions, un écran AMOLED 144 Hz de 6,59 pouces et la même batterie de 8 000 mAh avec recharge 80 W filaire et 50 W sans fil.

Des tarifs potentiellement très élevés

Toute cette technologie pourrait cependant coûter très cher.

Une fuite publiée par YTechB et relayée par GSMArena évoque des tarifs européens particulièrement élevés.

L’OPPO Find X10 débuterait à 1 399 € avec 256 Go de stockage, tandis que le modèle 512 Go atteindrait 1 599 €.

Le Find X10 Pro Max serait encore plus coûteux avec une unique configuration 512 Go proposée à 1 799 €.

Ces montants restent des fuites et ne correspondent pas encore aux prix officiels français.

OPPO précise dans les conditions de son opération Early Bird en France que les prix définitifs seront annoncés après le lancement du 21 octobre.

Pour comparaison, l’OPPO Find X9 avait été lancé en Europe à 999 € avec 512 Go de stockage.

Si la fuite se confirme, le Find X10 coûterait donc 400 € de plus dès son tarif d’entrée tout en proposant deux fois moins de stockage.

À configuration 512 Go comparable, l’écart atteindrait même 600 €, soit une hausse d’environ 60 %.

Il n’existait pas de Find X9 Pro Max. Le Find X9 Pro 512 Go coûtait toutefois 1 299 €, ce qui placerait le Find X10 Pro Max 500 € plus haut, soit environ 38 % d’augmentation.

Une telle hausse rendrait la nouvelle gamme particulièrement difficile à positionner, même avec un système photo aussi spectaculaire.

En France, OPPO propose actuellement de verser 49 € pour participer à son opération Early Bird.

Après la présentation officielle, les participants éligibles pourront notamment bénéficier d’un bon de 150 € sur le Find X10 ou de 200 € sur le Find X10 Pro Max, selon les conditions de l’opération.

Les véritables tarifs français seront connus le 21 octobre.