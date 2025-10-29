Oppo Find X9 Pro débarque avec plus de batterie, plus de pixels, plus de tout

Les Oppo Find X9 et Find X9 Pro viennent d’être officiellement dévoilés

Parmi les atouts du X9 Pro : une batterie de 7 500 mAh et un téléobjectif de 200 MP.

Les deux modèles embarquent également la puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9500.

À peine un jour après la sortie du OnePlus 15 à l’international, un autre smartphone chinois haut de gamme fait son apparition : l’Oppo Find X9 Pro, accompagné de la version légèrement plus accessible, l’Oppo Find X9.

Et aussi impressionnante que soit la fiche technique du OnePlus 15, celle du Find X9 Pro pourrait bien faire mieux. Sur certains points, ce modèle semble même surpasser tous les smartphones Android du moment, y compris le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Le modèle Pro se distingue notamment par une gigantesque batterie de 7 500 mAh. L’une des capacités les plus élevées jamais vues sur un smartphone, légèrement supérieure aux 7 300 mAh pourtant déjà remarquables du OnePlus 15.

De son côté, le Find X9 “classique” embarque une batterie de 7 025 mAh. Les deux appareils prennent en charge la charge filaire 80W, la charge sans fil 50W, ainsi que la charge inversée 10W. Côté durabilité, Oppo annonce que ces batteries conserveront plus de 80 % de leur capacité initiale même après cinq années d’utilisation.

L'Oppo Find X9 Pro (Image credit: Oppo)

Autre caractéristique phare du Find X9 Pro : son téléobjectif de 200 MP avec ouverture f/2.1, développé en partenariat avec Hasselblad, proposant un zoom optique 3x. En recadrant dans le capteur, il serait aussi capable d’offrir un zoom « sans perte » allant jusqu’à 13,2x, une portée bien supérieure à celle de la majorité des smartphones actuels.

Le Find X9 standard, quant à lui, est équipé d’un téléobjectif 50 MP avec zoom 3x, d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 50 MP. Le modèle Pro reprend cet ultra grand-angle, mais remplace la caméra principale par une version « Ultra XDR » de 50 MP, dotée d’un capteur Sony LYT 828 personnalisé au format 1/1,28 pouce. Il est même possible d’y ajouter un objectif zoom amovible pour aller encore plus loin dans les capacités photo.

Image 1 of 2 L'Oppo Find X9 (Image credit: Oppo) L'Oppo Find X9 Pro (Image credit: Oppo)

Puissants et ultra résistants

Les deux modèles embarquent le processeur MediaTek Dimensity 9500, un écran 120 Hz (6,59 pouces pour le X9, 6,78 pouces pour le Pro) et affichent une remarquable résistance à l’eau, avec des certifications IP66, IP68 et IP69. Une combinaison qui garantit une protection contre les jets puissants, l’immersion prolongée, les projections à haute température… sans oublier la poussière.

Ces smartphones sont d’ores et déjà disponibles en France. L’Oppo Find X9 est proposé à 999,90 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Find X9 Pro, lui, coûte 1 299,90 € et embarque 16 Go de RAM pour la même capacité de stockage.

Côté finitions, deux choix sont proposés : Gris Titane ou Noir Spatial pour le Find X9 ; Blanc Soie ou Charbon Titane pour le Find X9 Pro.