Galaxy S26 Ultra Vs Find X9 Ultra, la bataille des géants Android tourne plus serré que prévu

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est un smartphone haut de gamme équilibré, mais peut-il rivaliser avec les photophones estampillés Ultra venus de Chine ? Pour le vérifier, le meilleur smartphone de Samsung a été opposé à l’Oppo Find X9 Ultra, largement considéré comme le meilleur photophone du moment. Si le flagship d’Oppo partait favori lors de cette sortie photo, le modèle Samsung réserve pourtant quelques surprises.

Avec le S26 Ultra, le géant coréen mise davantage sur le logiciel et l’associe à des ouvertures plus larges sur deux capteurs, tandis qu’Oppo mise tout sur des améliorations matérielles, accompagnées d’avancées logicielles significatives. La marque ajoute aussi un zoom optique 10x, ce qui fait du Find X9 Ultra le seul smartphone Ultra à proposer cette fonctionnalité en 2026. Oppo affirme que son téléobjectif 10x capte trois fois plus de lumière que celui du Galaxy S23 Ultra.

Le système photo obtenu dépasse celui du Galaxy S26 Ultra dans la plupart des situations, mais le smartphone Samsung surprend à plusieurs reprises. Il s’impose clairement comme un meilleur photophone que le Galaxy S25 Ultra, malgré un matériel qui semble proche.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra : Caractéristiques

Le Samsung Galaxy S26 Ultra couvre des focales de 13 à 111 mm. Il dispose d’un ultra grand-angle de 50 MP en 13 mm f/1,9 avec un capteur de 1/2,5 pouce, d’un capteur principal de 200 MP en 23 mm f/1,4 avec un capteur de 1/1,3 pouce, d’un téléobjectif 3x de 10 MP en 67 mm f/2,4 avec un capteur de 1/3,94 pouce, et d’un téléobjectif périscopique 5x de 50 MP en 111 mm f/2,9 avec un capteur de 1/2,52 pouce. L’ensemble impressionne, jusqu’à ce que l’on regarde ce que propose Oppo cette année.

Le Find X9 Ultra couvre des focales de 14 à 230 mm. Il embarque un ultra grand-angle de 50 MP en 14 mm f/2 avec un capteur de 1/1,95 pouce, un capteur principal de 200 MP en 23 mm f/1,5 avec un capteur de 1/1,2 pouce, un téléobjectif 3x de 200 MP en 70 mm f/2,2 avec un capteur de 1/1,28 pouce, et un téléobjectif 10x de 50 MP en 230 mm f/3,5 avec un capteur de 1/2,75 pouce.

Plus de 500 photos ont été prises avec chaque smartphone, puis cette comparaison a été réduite à 25 images. Voici comment les deux photophones Ultra se comparent :

Appareil photo principal

Samsung comme Oppo capturent par défaut des images en pixel binning à partir de leurs capteurs 200 MP. Il est recommandé d’utiliser un mode en plus haute résolution (comme 24 MP ou 50 MP sur le Galaxy S26 Ultra et 50 MP sur l’Oppo), mais les réglages par défaut ont été conservés pour cette comparaison.

Image 1 of 6 1x sur le Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1x sur l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1x sur le Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1x sur l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1.2x sur le Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1.2x sur l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future)

Le Galaxy S26 Ultra accentue la saturation des couleurs pour donner plus d’impact, tandis que les clichés d’Oppo paraissent plus naturels. Le contraste de Samsung est appréciable, mais un renforcement artificiel des couleurs est visible, ce qui réduit le rendu naturel.

De son côté, le Find X9 Ultra propose un bokeh plus agréable grâce à un capteur plus grand. Les deux smartphones capturent un bon niveau de détail, comme le montre la texture des feuilles.

La colorimétrie d’Oppo et son mode Master sont toutefois préférés, car ils offrent des tons naturels avec un traitement plus discret typé smartphone.

Image 1 of 2 1 photo prise de nuit avec le Galaxy S26 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) 1 photo prise de nuit avec l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future)

En soirée, le Galaxy S26 Ultra donne une teinte bleu-vert aux photos, tandis que le Find X9 Ultra tire vers le rose. Le rendu de la peau est meilleur sur l’Oppo, avec davantage de détails. En comparaison, le cliché Samsung apparaît légèrement bruité et globalement moins séduisant.

Image 1 of 3 Photo de nuit prise avec le Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) Photo de nuit prise avec l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future) Photo en mode « Master » sur l'Oppo Find X9 Ultra (Image credit: Prakhar Khanna/Future)

Samsung travaille depuis plusieurs années à améliorer son mode nuit, et le Galaxy S26 Ultra surpasse souvent ses concurrents dans ce domaine. Des photos en basse lumière sont attendues avec un rendu fidèle, plutôt que des images artificiellement éclaircies. C’est pour cette raison que les couleurs saturées de Samsung sur le panneau d’entrée sont appréciées face au rendu éclairci d’Oppo de nuit.

En revanche, en activant le mode Master, la situation change nettement. Le Find X9 Ultra gère bien la lumière nocturne sans surexposer l’image pour éclaircir chaque détail. Lors des tests, le mode Master a systématiquement donné de meilleurs résultats que le traitement par défaut d’Oppo, et il a été privilégié pour les photos de nuit.

Appareils photo à téléobjectif