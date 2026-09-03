L’Oppo Find X9 Ultra et son téléconvertisseur ont photographié l’éclipse lunaire — voici ce que le test révèle

Une éclipse lunaire presque totale s’est produite la semaine dernière. Le photographe de TechRadar se trouvait alors en vacances, avec peu de matériel photo sérieux à disposition pendant quelques journées de camping venteuses et détrempées sur la côte galloise, au Royaume-Uni.

L’Oppo Find X9 Ultra avait néanmoins fait le voyage, accompagné de son téléconvertisseur équivalent 300 mm, soit un zoom 13x. L’éclipse constituait donc un test idéal pour évaluer les capacités photo du smartphone haut de gamme.

Depuis le Royaume-Uni et plus largement l’Europe, le maximum de l’éclipse, avec 96,2 % de la Lune occultée, devait se produire environ une heure avant le coucher de la Lune et le lever du soleil. L’astre devait donc se trouver assez bas dans le ciel. En Amérique du Nord et du Sud, l’événement avait au contraire lieu en pleine nuit, avec une Lune beaucoup plus haute.

Après un réveil particulièrement matinal, les conditions météo ont été vérifiées à 4 h 15 depuis la tente. La phase partielle de l’éclipse était déjà bien visible avant son maximum. Le matériel Oppo et un trépied ont alors été emportés jusqu’à la plage afin de préparer les prises de vue environ une heure avant le pic du phénomène.

Les nuages ont recouvert la Lune avant même que les premières photos puissent être prises. L’attente a néanmoins fini par payer. Malgré une visibilité limitée pendant une grande partie de la phase partielle, une ouverture dans les nuages est apparue au moment du maximum, offrant enfin l’occasion de découvrir ce dont l’ensemble Oppo était capable.

Image 1 of 2 Enregistrement d'une séquence vidéo 4K avec Dolby Vision de l'éclipse lunaire, avec un téléconvertisseur fixé (Image credit: Tim Coleman) Et là, on utilise l'appareil photo optique 10x du téléphone, sans téléconvertisseur (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Préparer un smartphone pour photographier l’éclipse

L’Oppo Find X9 Ultra est actuellement le seul smartphone doté d’un véritable objectif optique 10x — le Galaxy S23 Ultra constituait la seule tentative précédente de Samsung en la matière. Sa focale équivalente de 230 mm fonctionne déjà plutôt bien pour photographier la Lune sans accessoire.

Pour obtenir une vue encore plus rapprochée, le téléconvertisseur reste cependant plus intéressant.

Il s’agit d’un véritable objectif additionnel conçu pour fonctionner avec le téléobjectif optique 3x de meilleure qualité du smartphone. L’ensemble fournit une focale équivalente à 300 mm. Oppo présente cette configuration comme un zoom 13x dans le mode dédié « Hasselblad Teleconverter » de l’application photo, avec la possibilité de monter numériquement à 30x, soit 690 mm, ou 60x, soit 1 380 mm.

Un trépied devient indispensable pour stabiliser le smartphone et obtenir des images nettes de sujets éloignés, surtout lorsque la luminosité baisse. Pour ce test, le choix s’est porté sur le trépied Heipi 3-in-1, dont la rotule intègre directement une fixation dédiée aux smartphones.

Les réglages manuels sont particulièrement utiles en astrophotographie, mais le mode dédié au téléconvertisseur reste malheureusement très simplifié.

Trois niveaux de zoom sont proposés, accompagnés d’un mode « scène », d’une correction d’exposition de ±2 EV et de quelques commandes basiques, notamment le HDR automatique, le format d’image, le retardateur et la prise de vue par intervalles. Et c’est à peu près tout.

Il manque notamment la possibilité de photographier en RAW, d’utiliser le bracketing d’exposition pour récupérer davantage de détails dans les parties claires et sombres de la Lune, de passer de 12 à 50 Mpx ou encore de régler manuellement la balance des blancs, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO.

Toutes ces possibilités sont pourtant disponibles dans le mode « Hasselblad Master », l’équivalent du mode Pro chez Oppo.

Image 1 of 2 Une photo de la Lune non recadrée et non retouchée, prise à l'aide du téléconvertisseur 13x. Par défaut, l'exposition définie dans les paramètres photo du mode dédié au téléconvertisseur était trop sombre, même après avoir ajouté une compensation d'exposition de +2 EV. (Image credit: Tim Coleman) Ici, nous avons zoomé jusqu'à 30x — un zoom numérique (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Ce besoin de contrôles manuels s’est encore accentué lorsque le smartphone a complètement sous-exposé la Lune en mode photo. Le comportement paraît d’autant plus étrange que le passage en mode vidéo permettait au contraire d’obtenir une exposition correcte, avec un enregistrement 4K jusqu’à 60 i/s, Dolby Vision, stabilisation Ultra Steady et verrouillage de la mise au point.

Le téléconvertisseur peut techniquement être utilisé avec le téléobjectif 3x directement depuis le mode Hasselblad Master, ce qui permet de récupérer les commandes manuelles absentes du mode dédié.

Cette solution pose toutefois un problème majeur : l’image apparaît à l’envers. La construction optique du téléconvertisseur utilise en effet des miroirs afin d’en réduire la taille. Les possibilités de zoom numérique disparaissent également, ce qui rend la composition particulièrement peu pratique lorsqu’il faut travailler avec une image inversée.

Le téléconvertisseur constitue un accessoire sérieux, mais son mode dédié gagnerait clairement à récupérer une partie des réglages avancés dont le smartphone est déjà capable. Une telle amélioration pourrait d’ailleurs parfaitement arriver par l’intermédiaire d’une mise à jour du firmware.

Une solution de contournement a néanmoins fonctionné : en déclenchant immédiatement après le passage du mode vidéo au mode photo, il était possible de photographier la Lune avant que l’exposition ne redevienne trop sombre. La méthode reste loin d’être idéale, mais elle fonctionne.

Image 1 of 3 Voici une photo non retouchée prise avec le zoom 13x et une réaction rapide après être passé du mode vidéo, où nous avons obtenu la bonne exposition pour la partie éclipsée de la Lune. (Image credit: Tim Coleman) Comme la photo précédente fait 12 MP, on peut facilement la recadrer pour obtenir un plan plus serré et vous offrir ici une vue plus rapprochée (Image credit: Tim Coleman) Voici d'ailleurs la même photo, mais prise avec le zoom numérique 30x. Les détails sont moins nets, mais le résultat est acceptable. (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Quelle qualité pour les images ?

Les conditions n’ont pas permis de composer une image intégrant la Lune avec un monument ou un autre point d’intérêt au premier plan.

En matière de qualité pure, l’Oppo Find X9 Ultra fixé sur trépied et équipé de son téléconvertisseur a néanmoins produit, selon le photographe de TechRadar, les meilleures photos d’une éclipse lunaire obtenues jusqu’ici avec un smartphone.

Le réglage 13x du téléconvertisseur offre le meilleur résultat. Le zoom numérique 30x reste également exploitable, tandis que les détails obtenus avec le réglage 60x deviennent trop mous.

Le simple fait de pouvoir obtenir avec un smartphone et un téléconvertisseur un gros plan aussi rapproché de la Lune pendant une éclipse presque totale montre à quel point les appareils photo des téléphones ont progressé.

Un appareil hybride ou un reflex équipé d’un téléobjectif reste préférable pour obtenir la meilleure qualité possible en photographie lunaire. Mais alors que les smartphones semblaient jusqu’ici insuffisants pour cet usage, le Find X9 Ultra permet désormais d’envisager sérieusement de voyager léger avec un seul appareil.