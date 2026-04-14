Oppo s’inspire de Hasselblad pour son Find X9 Ultra… et signe peut-être le plus beau smartphone de 2026

Oppo a dévoilé un premier aperçu de son nouveau smartphone haut de gamme, le Find X9 Ultra

Son design est directement inspiré du Hasselblad X2D

Parmi les caractéristiques phares figurent deux capteurs de 200 Mpx et un zoom optique 10x

Une prise en main prolongée de l’Oppo Find X9 Ultra a déjà eu lieu avant sa présentation officielle prévue le 21 avril — une analyse détaillée de ses performances photo sera proposée à cette occasion — mais, dans l’attente du lancement, l’autorisation est donnée de partager un premier aperçu de ce smartphone axé sur la photographie, et le résultat est impressionnant.

Un certain parti pris existe toutefois : le design du Find X9 Ultra s’inspire directement du partenariat de longue date entre Oppo et Hasselblad, et plus précisément de l’un des appareils photo les plus appréciés, l’exceptionnel Hasselblad X2D 100C II (un modèle professionnel moyen format de 100 Mpx qui figure en tête des envies en matière de photographie).

Il ne s’agit pas d’un simple smartphone rectangulaire générique comme tant d’autres modèles, mais d’un appareil doté d’une finition classique effet cuir et d’un contour métallique net qui capte la lumière, avec des accents orange. L’ensemble évoque un Hasselblad miniature, et les performances photo sont à la hauteur.

Axé sur la performance photographique, l’appareil intègre un module photo imposant, probablement le seul véritable point discutable en matière de design. En contrepartie, quatre objectifs couvrent des focales allant de 14 à 230 mm. Voici ce qu’Oppo a révélé à ce stade.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman)

Le smartphone photo par excellence ?

L’Oppo Find X8 Ultra a été testé l’an dernier et semblait surpasser les derniers iPhone Pro Max et Galaxy Ultra en matière de photographie — si seulement ce modèle réservé au marché chinois avait été disponible à l’international.

Son successeur ne se contente pas d’une simple mise à jour, d’après les informations limitées disponibles pour le moment. Il pourrait donc creuser encore l’écart avec les autres smartphones haut de gamme orientés photo et s’imposer parmi les meilleurs photophones.

Oppo a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube (voir ci-dessous) qui s’ouvre sur un aperçu du fameux appareil Hasselblad, avant de révéler le « Hasselblad Master Camera System » du Find X9 Ultra. Celui-ci intégrera un téléobjectif périscopique 10x optique de 50 Mpx surpassant celui du Galaxy S23 Ultra, ainsi que deux capteurs de 200 Mpx.

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Le teaser confirme que l’ensemble photo couvre des focales de 14 à 230 mm, avec une ouverture maximale comprise entre f/1.5 et f/3.5.

Something Ultra This Way Comes | OPPO Find X9 Ultra - YouTube Watch On

Un kit « Earth Explorer » sera également proposé — inspiré d’une version en édition limitée du Hasselblad X2D II — ainsi qu’un accessoire téléobjectif de 400 mm en option, permettant d’aller au-delà du zoom optique 10x intégré au smartphone.

Un autre coloris du Find X9 Ultra apparaît également, en orange, avant que le teaser ne se conclue sur le slogan « Your next camera » (« Votre prochain appareil photo »).

Le teaser attise clairement la curiosité des passionnés de photographie, et davantage d’informations seront partagées lors de la présentation complète du téléphone dans un peu plus d’une semaine — pour les amateurs de technologie photo mobile, le Find X9 Ultra mérite toute l’attention.