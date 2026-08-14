9 photos spectaculaires de l’éclipse solaire de 2026, dont ce cliché viral d’un skateur olympique

Quelques-unes des plus belles photos de l'éclipse solaire de 2026.

L’éclipse solaire européenne de 2026 est désormais derrière nous, mais elle laisse une impressionnante collection d’images prises lors d’un événement qui ne se reproduira pas avant longtemps.

Parmi les clichés les plus marquants, l’un se détache particulièrement.

Une petite équipe installée dans la campagne espagnole a photographié le skateur olympique Danny León en plein saut sur une rampe, exactement au moment où la Lune éclipsait le Soleil derrière lui.

Après sa publication sur Instagram, cette image parfaitement synchronisée est rapidement devenue virale.

Au moment de la publication du papier original, León n’avait pas encore dévoilé le matériel utilisé pour réaliser le cliché. Il annonçait toutefois vouloir raconter prochainement les coulisses de cette prise de vue.

La plupart des images les plus spectaculaires observées après l’éclipse du 12 août ont été réalisées avec des appareils hybrides. Il serait donc peu surprenant que l’équipe ait utilisé un équipement similaire.

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Un sondage réalisé auprès de 825 lecteurs de TechRadar avait pourtant montré qu’une grande partie du public comptait utiliser beaucoup moins de matériel.

Près de la moitié des participants prévoyaient en effet de photographier l’éclipse uniquement avec leur smartphone.

À l’inverse, environ 30 % ne comptaient pas la photographier. Ils préféraient l’observer avec des lunettes adaptées ou utiliser une méthode indirecte comme un projecteur à sténopé.

Photographier directement le Soleil avec un smartphone ou un appareil photo sans protection adaptée reste toutefois déconseillé. La NASA recommande d’installer un filtre solaire spécialement conçu devant l’objectif pendant les phases où le Soleil reste visible.

Pour celles et ceux qui n’ont pas réussi à immortaliser l’éclipse, voici neuf des images les plus marquantes sélectionnées après l’événement.

Le taureau d'Osborne, situé à Guadalajara, était l'un des meilleurs endroits pour observer l'éclipse totale de Soleil en Espagne. (Image credit: Getty Images)

La majeure partie du Royaume-Uni a observé une éclipse solaire partielle, avec plus de 90 % du Soleil masqué par la Lune dans certaines régions. (Image credit: Getty Images)

Une exposition multiple montre les différentes phases de l’éclipse au-dessus de la Méditerranée. Il s’agissait de la première éclipse solaire totale visible depuis la péninsule Ibérique depuis plus d’un siècle. (Image credit: Getty Images)

La basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Pilier de Saragosse encadre parfaitement l’éclipse solaire totale entre ses bâtiments. (Image credit: Getty Images)

Comme dans une grande partie de l’Europe, Toulouse n’a observé qu’une éclipse solaire partielle. (Image credit: Getty Images)

La tour historique de l’église Saint-Michel, au sommet de Glastonbury Tor, a attiré de nombreux observateurs venus admirer l’éclipse. (Image credit: Getty Images)

Cette éclipse marquait la première occasion d’observer une éclipse solaire totale depuis l’Espagne depuis 1905. (Image credit: Getty Images)