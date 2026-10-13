Éclipse solaire de 2027 : pourquoi les photographes devraient regarder au-delà de Louxor

« L’éclipse du siècle » aura lieu le 2 août 2027

La totalité pourra durer jusqu’à six minutes et 22 secondes

La bande de totalité traversera une partie de l’Afrique du Nord, du sud de l’Espagne et du Moyen-Orient

L’éclipse solaire de 2026 a offert un spectacle exceptionnel, mais celle de 2027 est déjà surnommée « l’éclipse du siècle ». À Louxor, en Égypte, la totalité durera jusqu’à six minutes et 22 secondes, presque trois fois plus longtemps que cette année. Une telle durée ne se reproduira pas avant 2114.

Les hôtels et les vols vers les destinations les plus populaires risquent d’être complets très longtemps à l’avance. Pour assister au phénomène sur place, organiser le voyage rapidement peut donc permettre à la fois de garantir une place et de limiter les coûts.

La bande de totalité couvrira heureusement plusieurs milliers de kilomètres. De nombreuses alternatives à Louxor existent donc, notamment en Espagne, à Gibraltar, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Pour photographier l’éclipse plutôt que simplement l’observer, un autre paramètre devient toutefois essentiel au-delà de la durée de totalité : la hauteur du Soleil dans le ciel. Une destination située dans la bande de totalité reste indispensable pour profiter pleinement du phénomène, mais la position de l’astre peut complètement modifier les possibilités de composition.

L’éclipse totale de 2026 a duré environ deux minutes à Majorque. La faible hauteur du Soleil offrait d’excellentes possibilités photographiques, même si les nuages ont compliqué la prise de vue. (Image credit: Gongora/NurPhoto via Getty Images)

Les meilleurs endroits pour photographier l’éclipse du siècle

Pour photographier l’éclipse de 2027 dans toute sa splendeur, il faudra se placer dans une zone de totalité. Même 99 % ne suffit pas : seule une totalité de 100 % produit réellement l’effet recherché. Louxor bénéficiera de la durée maximale, mais le Soleil y atteindra environ 82 degrés de hauteur, soit presque directement au-dessus de la tête, ce qui limite les possibilités photographiques.

Avec un Soleil aussi haut pendant la totalité, intégrer des monuments ou d’autres sujets dans le cadre devient beaucoup plus compliqué. Même un gros plan de la couronne solaire impose de pointer pratiquement l’appareil à la verticale, ce qui rend la composition moins confortable.

Les images d’éclipses les plus spectaculaires associent souvent le phénomène à un élément du paysage. En 2026, le skateur olympique Danny León avait par exemple été photographié en plein saut sur une rampe placée à l’horizon, avec le Soleil éclipsé derrière lui. Ce cliché était rapidement devenu l’une des images virales de l’événement.

Certaines destinations offrent une hauteur solaire beaucoup plus favorable. À Tanger, au Maroc, le Soleil sera situé à environ 39 degrés au-dessus de l’horizon. Gibraltar et certaines régions du sud de l’Espagne afficheront des valeurs comparables. Cadix profitera d’environ deux minutes et 56 secondes de totalité, tandis que Tarifa, plus proche de la ligne centrale et tournée vers le détroit de Gibraltar, atteindra quatre minutes et 40 secondes. Ces régions offrent en outre de nombreux paysages maritimes et montagneux à intégrer dans une composition.

Image 1 of 2 Vue du Soleil avec la basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Pilier pendant l’éclipse solaire totale à Saragosse, en Espagne, le 12 août 2026. (Image credit: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (Image credit: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Éclipse solaire totale de 2027 : ressources supplémentaires

Certaines régions d’Espagne, Gibraltar, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie se trouveront dans la trajectoire de l’éclipse. Louxor attirera naturellement l’essentiel de l’attention grâce à sa position sur la ligne centrale et à sa très longue totalité. Parmi les autres destinations disposant d’infrastructures touristiques et de solutions d’hébergement figurent notamment Tanger au Maroc, Oran en Algérie et Sfax en Tunisie.

Les précédentes éclipses rappellent également que la meilleure stratégie peut parfois simplement consister à lever les yeux — avec les protections adaptées — et à profiter du spectacle sans se laisser absorber par le matériel photo. La durée particulièrement importante de l’éclipse de 2027 pourrait néanmoins permettre de faire les deux : observer le phénomène puis prendre des photos.

La préparation reste indispensable pour photographier correctement une éclipse solaire. Une carte interactive comme celle de Xavier Jubier, ainsi que des outils comme The Photographer’s Ephemeris, son Solar Eclipse Simulator ou PhotoPills, permettent de connaître l’altitude et l’azimut du Soleil depuis pratiquement n’importe quel emplacement. Pour la photographie, les lieux combinant une totalité complète et une faible hauteur solaire constituent généralement les meilleurs points de départ.

Pour obtenir davantage d’informations sur l’horaire précis et les différents endroits permettant d’observer l’éclipse totale, le site de l’Agence spatiale européenne constitue une ressource utile, tout comme la carte interactive de Time and Date.