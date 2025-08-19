Le retour de ChatGPT-4o : comment l’utiliser à la place de GPT-5

Si vous avez passé un peu de temps sur les réseaux sociaux la semaine dernière, il était difficile d’échapper à la vague de critiques visant le tout nouveau modèle d’IA GPT-5.

La mise à jour de ChatGPT a été présentée jeudi dernier par Sam Altman et son équipe, et depuis, le mécontentement en ligne est particulièrement visible.

De nombreux utilisateurs estiment que le dernier LLM (Large Language Model) d’OpenAI est bien moins performant que son prédécesseur, et pour beaucoup, la disparition de la mémoire et de la personnalité de 4o a été un choc.

Heureusement, OpenAI a entendu les critiques et a décidé de réintroduire GPT-4o, mais uniquement pour les abonnés Plus à 20 dollars par mois.

Si les abonnés à ChatGPT Plus peuvent donc de nouveau accéder à 4o, le modèle reste dissimulé dans les paramètres, comme si OpenAI préférait le rendre difficile à trouver.

Cela dit, l’option est simple à activer et, en quelques étapes rapides, il est possible de redonner vie aux conversations avec ChatGPT-4o. Voici comment procéder.

(Image credit: Future)

La réactivation de ChatGPT-4o est très simple, encore faut-il savoir où chercher dans les paramètres. Voici la marche à suivre pour retrouver le modèle hérité ChatGPT-4o :

Ouvrir ChatGPT.com dans un navigateur web Cliquer sur le nom d’utilisateur en bas à gauche Sélectionner Paramètres Activer l’option Afficher les modèles hérités Choisir ChatGPT-4o dans le menu déroulant des modèles

Une fois l’option activée, les discussions peuvent reprendre exactement là où elles s’étaient arrêtées avec le modèle 4o. Malheureusement, cette possibilité reste réservée aux abonnés ChatGPT Plus. Pour retrouver 4o, il faut donc envisager l’abonnement payant d’OpenAI.

À l’heure actuelle, OpenAI n’a pas confirmé si d’autres modèles hérités supprimés la semaine dernière seraient rétablis. Toutefois, en activant 4o sur un navigateur web, l’accès s’étend automatiquement à tous les modèles que la société décidera de réintroduire, et ce sur l’ensemble des appareils, y compris l’application ChatGPT sur iPhone et Mac.