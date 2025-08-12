Face aux critiques, OpenAI prépare le retour de GPT-4o

Il semble que GPT-5 ne soit pas destiné à tout le monde.

GPT-4o fait son retour pour les abonnés ChatGPT Plus

Les critiques envers GPT-5 ont été nombreuses

OpenAI cherche des moyens d’améliorer le nouveau modèle

Lorsque OpenAI a lancé en début de semaine son tout nouveau modèle GPT-5 pour ChatGPT, l’objectif était de remplacer tous les anciens modèles, aussi bien pour les utilisateurs gratuits que payants. Mais face à un nombre important de plaintes, GPT-4o fait finalement son retour.

« Nous avons clairement sous-estimé l’importance que certaines fonctionnalités de GPT-4o avaient pour de nombreux utilisateurs, même si GPT-5 est supérieur sur la plupart des points », a reconnu le PDG d’OpenAI, Sam Altman, sur les réseaux sociaux, en annonçant le maintien de GPT-4o.

On ignore toutefois combien de temps GPT-4o restera disponible, et il ne le sera que pour les abonnés à l’offre ChatGPT Plus à 20 $ par mois. « Nous observerons l’usage afin de déterminer combien de temps proposer les anciens modèles », a précisé Altman.

D’autres annonces ont été faites : les limites d’utilisation de GPT-5 sont doublées pour les abonnés Plus, et des améliorations techniques en arrière-plan rendent également GPT-5 « plus intelligent », alors que ce dernier continue d’être déployé progressivement.

« Une secrétaire surmenée »

GPT-5 rollout updates:*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.*GPT-5 will seem smarter starting…August 8, 2025

Comme rapporté la veille, la réaction de nombreux utilisateurs à GPT-5 a été particulièrement sévère. Le modèle a été qualifié de « horrible », « insuffisant », « agaçant », « atroce », comparé à « une secrétaire surmenée », et jugé moins performant que GPT-4o – avec, en prime, des restrictions plus strictes sur son utilisation.

Parmi les reproches, GPT-5 fournirait des réponses plus courtes que ses prédécesseurs, ou afficherait plusieurs réponses à choisir, ce qui n’est pas idéal pour un outil censé faire gagner du temps.

Au moins, OpenAI semble à l’écoute de ses utilisateurs, avec la réintroduction de GPT-4o. Il est toutefois possible qu’il n’apparaisse pas immédiatement dans la liste des modèles si la mise à niveau vers GPT-5 est déjà effective. « Les avis sont très partagés sur les points forts respectifs de GPT-4o et GPT-5 », reconnaît Altman.

Le dirigeant d’OpenAI indique également que son équipe explore d’autres moyens d’offrir davantage de personnalités et de possibilités de personnalisation au sein d’un même modèle. De nouvelles évolutions de GPT-5 sont donc à prévoir.