OpenAI déploie le mode Agent dans son application Mac

Le mode Agent est accessible depuis le menu de la barre d’outils

Il est désormais possible de lancer des tâches longues en arrière-plan tout en travaillant sur autre chose

OpenAI a intégré son nouveau mode Agent à l’application ChatGPT sur macOS, et il est déjà disponible pour les abonnés Plus. Lorsqu’on utilise ChatGPT via l’application Mac, une nouvelle option « Agent » apparaît dans la barre d’outils située sous la zone de saisie. En la sélectionnant, on active le mode Agent.

Lancé la semaine dernière, le mode Agent – également appelé ChatGPT Agent – combine toute la puissance du module Deep Research avec les capacités autonomes de son précédent agent, baptisé Operator.

Lors de l’événement de lancement, Sam Altman et son équipe ont présenté plusieurs cas d’usage, comme l’organisation d’un grand événement tel qu’un mariage, ou la création d’une présentation à partir d’un large ensemble de données collectées de manière autonome.

Selon OpenAI, ChatGPT Agent est « un ChatGPT capable de réfléchir et d’agir, en choisissant de manière proactive dans une boîte à outils de compétences pour accomplir des tâches à l’aide de son propre ordinateur ».

Accès alternatif

OpenAI propose également une version de son application pour les utilisateurs Windows, mais celle-ci n’intègre pas encore le mode Agent.

Il a été constaté que certains utilisateurs ne voient pas encore l’icône du mode Agent dans la barre d’outils de l’application Mac. Ce problème devrait se résoudre progressivement au fil du déploiement. En attendant, si l’icône Agent ne s’affiche pas en bas de l’interface, il reste possible d’y accéder autrement.

Il suffit de taper un / pour faire apparaître une liste d’options, parmi lesquelles figure « Agent mode ».

La version bureau de l’application ChatGPT s’intègre plus profondément au système d’exploitation que la version accessible via navigateur.

Par exemple, il est possible de lancer ChatGPT depuis n’importe quel écran à l’aide d’un raccourci clavier : Option + Espace sur macOS ou Alt + Espace sur Windows.

L’application de bureau propose aussi le mode vocal avancé, qui permet de discuter avec ChatGPT en temps réel via le microphone.

Bien que l’arrivée du mode Agent soit accueillie avec enthousiasme, elle soulève également des questions de sécurité pour les utilisateurs de Mac. Ce point a été évoqué lors du lancement, où Sam Altman a reconnu qu’une nouvelle génération de menaces pourrait viser ces agents d’IA, pourtant conçus pour rendre service.