OpenAI lance Dots, des agents IA toujours actifs capables de travailler seuls en arrière-plan

Les Dots déterminent eux-mêmes comment travailler de manière autonome pour atteindre un objectif

Chacun possède son propre ordinateur cloud et son propre navigateur afin d’isoler son activité

L’accès est d’abord réservé aux utilisateurs éligibles Pro et Business Premium

OpenAI vient de lancer dans ChatGPT un nouveau type d’agent IA toujours actif, conçu pour exécuter des tâches professionnelles sur la durée plutôt que d’attendre une succession de prompts individuels.

Baptisée Dots, cette nouvelle fonction propulsée par GPT-6 permet à ChatGPT de continuer à travailler entre deux conversations, puis de revenir vers l’utilisateur uniquement lorsqu’une action exige son attention ou son autorisation.

OpenAI explique que l’utilisateur doit essentiellement fixer des objectifs et des limites. Le Dot peut ensuite déterminer lui-même les étapes nécessaires pour avancer.

Avec Dots, ChatGPT pousse beaucoup plus loin l’autonomie des agents IA

La principale différence repose sur l’environnement de travail attribué à chaque Dot. Chacun possède son propre ordinateur dans le cloud et son propre navigateur, ce qui lui permet d’interagir avec le web, d’utiliser des applications, d’exécuter du code et de travailler avec d’autres plugins sans faire fonctionner ces opérations directement sur l’ordinateur personnel de l’utilisateur.

L’activité d’un Dot peut être affichée comme en cours, programmée ou terminée. Parmi les exemples donnés figurent la consultation d’un calendrier afin de préparer un rapport chaque matin ou l’analyse d’informations provenant de services et applications connectés.

OpenAI cherche également à rapprocher les Dots du fonctionnement de véritables collègues numériques. L’entreprise les a déjà intégrés à Slack et Microsoft Teams, tandis que la prise en charge des SMS doit arriver ultérieurement.

Des mécanismes de sécurité intégrés doivent par ailleurs suspendre ou interrompre le travail d’un Dot lorsqu’un comportement ou une instruction potentiellement malveillante est détecté.

Le déploiement commence auprès des utilisateurs éligibles des offres Pro et Business Premium, sans supplément pour le premier Dot. Seul le travail réalisé pour atteindre un objectif est comptabilisé dans les limites d’utilisation ; les conversations avec un Dot ne consomment pas ces quotas.

La configuration initiale doit être réalisée depuis l’application de bureau ChatGPT ou depuis un navigateur sur ordinateur. Une fois cette étape terminée, le Dot devient également accessible depuis l’application mobile.

Le papier source ne précise pas encore de calendrier détaillé pour un déploiement plus large. OpenAI indique toutefois vouloir étendre progressivement le concept à davantage d’utilisateurs à mesure que les premiers usages réels et leur coût seront mieux compris.