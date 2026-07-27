OpenAI lance Presence, son nouvel outil pour éviter que les agents IA des entreprises ne deviennent rapidement obsolètes

OpenAI Presence est un nouvel outil destiné à surveiller et à mettre à jour le comportement des agents d’IA

Il fonctionne dès le lancement sur des agents vocaux et de chat, y compris le support téléphonique d’OpenAI

Presence est piloté par des ingénieurs déployés sur le terrain qui connaissent déjà une organisation dans ses moindres détails

OpenAI a lancé une nouvelle plateforme dédiée à la création, au déploiement et à l’itération d’agents d’IA pour les workflows métiers, baptisée OpenAI Presence.

Dès le lancement, l’outil se concentre sur des agents vocaux et de chat capables de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, d’accéder aux systèmes de l’entreprise, d’exécuter des actions autorisées et d’interagir avec des humains.

Cet ajout répond à ce que l’entreprise considère comme le défi de maintenir la fiabilité des agents après leur déploiement.

Presence permet de garder les agents à jour et pertinents

Par exemple, OpenAI explique que le comportement des agents peut devoir évoluer à mesure que les politiques, les produits, les systèmes et les clients d’une entreprise changent.

Les agents n’ayant accès qu’aux connaissances et aux systèmes nécessaires à une tâche donnée, l’éditeur de ChatGPT souhaite encadrer des décisions comme ce que l’agent est autorisé à faire, quelles actions nécessitent une validation humaine, quelles politiques doivent être respectées et à quel moment l’interaction doit être escaladée vers des administrateurs.

« Chaque déploiement génère des enseignements qui alimentent en continu la recherche et le développement produit d’OpenAI, créant des bénéfices cumulatifs pour les clients », indique l’entreprise, en précisant que Presence s’appuie sur des années d’expérience directe avec des clients.

Presence inclut aussi un processus d’amélioration basé sur Codex, conçu pour permettre aux agents de continuer à évoluer après leur lancement, avec un assistant de codage agentique capable d’analyser les comportements et de proposer des changements.

OpenAI a également profité de cette annonce pour mettre en avant son programme d’ingénieurs déployés sur le terrain, qui consiste à intégrer des experts OpenAI au sein des organisations clientes afin de construire des outils et des processus d’IA adaptés à leurs besoins précis.

Le nouvel outil alimente déjà le service de support téléphonique en anglais de l’entreprise (1-888-GPT-0090), en traitant des demandes ouvertes, en accédant aux informations de compte et en exécutant des actions liées à la facturation et aux remboursements.

Les déploiements de Presence sont également pilotés par ces ingénieurs, et certains clients entreprises éligibles peuvent accéder à ce dispositif via un programme de disponibilité générale limité.