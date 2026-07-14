OpenAI enterre déjà Atlas, son navigateur ChatGPT n’aura même pas tenu un an

Le navigateur agentique Atlas abandonné, OpenAI mise sur une application unique

La nouvelle application de bureau ChatGPT intègre un navigateur et des capacités agentiques

S’agit-il enfin de la « superapp » promise en avril 2026 ?

Moins d’un an après le lancement de son propre navigateur agentique dédié, ChatGPT Atlas est abandonné dans le cadre d’une refonte plus large de ChatGPT et de l’arrivée de ce qui pourrait bien être la superapp évoquée depuis des mois.

Lancé en octobre 2025, Atlas cessera de fonctionner à partir du 9 août 2026, a confirmé OpenAI. Cela ne marque toutefois pas la fin des ambitions du groupe dans le navigateur.

Le navigateur est en réalité intégré à la nouvelle application de bureau ChatGPT et s’inscrit dans les flux de travail existants, sans avoir à passer d’une application à l’autre.

ChatGPT Atlas abandonné après 10 mois

En avril, la directrice des revenus Denise Dresser décrivait un avenir où l’entreprise cesse de multiplier les projets annexes et les interfaces fragmentées. Elle évoquait une future « superapp ». Si la nouvelle application de bureau ChatGPT n’est pas explicitement présentée comme telle, sa refonte en profondeur et l’intégration de Codex, d’autres outils d’IA agentique et d’un navigateur au sein d’une seule interface laissent penser qu’il pourrait bien s’agir de cette fameuse superapp.

« Nous allons commencer à mettre fin progressivement au navigateur Atlas autonome et partagerons des informations avec les utilisateurs pour les accompagner vers ChatGPT », a indiqué l’entreprise dans une annonce récente.

Le lancement de la nouvelle application coïncide avec l’introduction de ChatGPT Work, qui ajoute de nouvelles capacités agentiques, en partant du constat que de nombreux utilisateurs de Codex sont en réalité des travailleurs du savoir, et non des développeurs.

ChatGPT Work comble l’écart entre l’IA générative et l’IA agentique en permettant d’exécuter des tâches plus longues, sans devoir guider l’outil étape par étape. L’outil peut fonctionner en local comme sur les serveurs cloud de l’entreprise, ce qui permet d’y accéder depuis n’importe où et de poursuivre les tâches indépendamment de l’état de l’ordinateur principal.

D’autres outils OpenAI sont également proposés via des extensions Chrome, afin de maintenir certaines fonctions d’IA dans un environnement de navigateur dédié.