OpenAI change en profondeur l’app ChatGPT, au risque de décevoir une partie des utilisateurs

OpenAI a apporté de grands changements à l’application desktop de ChatGPT

ChatGPT et Codex ont été fusionnés en une seule application

Les utilisateurs sont mécontents de nombreuses mises à jour

OpenAI exploitait jusqu’ici sa plateforme de programmation « vibe coding » Codex comme un outil distinct de l’application ChatGPT classique, mais tout a changé avec la dernière mise à jour de l’application d’intelligence artificielle. Les deux produits ont été fusionnés en une seule « super app », mais de nombreux utilisateurs sont profondément déçus par cette décision.

En téléchargeant ChatGPT aujourd’hui, ou en mettant à jour une installation existante, apparaît une application très différente de celle connue jusqu’ici, ce qui peut être particulièrement déstabilisant après une utilisation prolongée du chatbot d’intelligence artificielle (IA).

Par exemple, un nouveau bouton apparaît désormais en haut à gauche de l’application pour basculer entre « ChatGPT Work » et « ChatGPT Codex ». Au lieu d’afficher des boutons pour la bibliothèque, les projets et les applications, la barre latérale gauche regroupe désormais les tâches planifiées et les plugins. Les projets et les tâches sont placés en dessous, dans des sections dédiées.

L’ancienne application ChatGPT existe toujours, mais a été renommée ChatGPT Classic. De son côté, l’application Codex autonome est devenue l’application principale ChatGPT. ChatGPT Work et ChatGPT Codex partagent les plugins et, bien qu’ils puissent accomplir des tâches similaires, Codex affiche davantage de détails techniques que Work masque pour rester plus accessible.

Une mesure impopulaire

Image 1 of 2 L'ancienne application ChatGPT affichant les projets et une longue liste de conversations récentes dans la barre latérale de gauche. (Image credit: Future) Le nouveau ChatGPT, avec les discussions récentes masquées et une liste de projets vide. Où sont-ils passés ? (Image credit: Future)

Malheureusement pour OpenAI, ce changement majeur ne passe pas très bien. L’analyste Apple John Gruber, par exemple, fervent défenseur du choix d’OpenAI de proposer ChatGPT comme application native Mac respectant les conventions de macOS, a décrit ce moment comme « le jour où OpenAI a foutu en l’air l’application ChatGPT sur Mac ». Il souligne également que l’ancienne application pesait 159 Mo, contre 1,5 Go pour la nouvelle version.

Le nouveau ChatGPT ne convainc pas davantage. L’intérêt pour Codex reste limité et l’usage de ChatGPT sert surtout à résoudre des problèmes, souvent en revenant sur d’anciennes conversations pour les enrichir. Or, dans la nouvelle application, les conversations récentes sont cachées et demandent davantage de clics pour être consultées. Seuls les cinq fils les plus récents apparaissent, et il faut cliquer sur Chat > Voir tout pour accéder aux autres. Auparavant, ils étaient directement visibles dans la barre latérale.

En parallèle, les projets existants semblent avoir totalement disparu. Ils étaient peu nombreux, mais liés à une affaire juridique en cours, ce qui rend la dispersion des discussions dans une longue liste difficile à gérer. Pour ceux qui gèrent de nombreux projets, ce changement peut s’avérer problématique. De plus, les Custom GPT semblent eux aussi avoir disparu.

La déception est largement partagée. Sur Reddit, la décision d’OpenAI est mal accueillie. L’utilisateur powprodukt résume l’opinion générale en déclarant : « Les projets ChatGPT et les Custom GPT sont au cœur de l’intérêt de cette application. Sans ces fonctionnalités, il n’y a plus de parité. »

D’autres utilisateurs critiquent l’interface, comme Kaotic987 qui lâche « C’est vraiment catastrophique ! ». De son côté, Eriane suggère avec ironie qu’OpenAI a « tout développé en vibe coding sans tester ».

La disponibilité de ChatGPT Classic reste floue. Il est accessible sur Windows via le Microsoft Store et peut être téléchargé séparément de la nouvelle application ChatGPT. Sur macOS, en revanche, après mise à jour, ChatGPT Classic est introuvable. Heureusement, une sauvegarde de l’ancienne application permet encore d’y accéder, ce qui peut être une solution pour les utilisateurs Mac souhaitant conserver leurs projets et Custom GPT.

La fusion de ChatGPT et Codex en une « super app » a déjà éloigné de nombreux utilisateurs. Entre une interface discutable et la disparition des projets et Custom GPT, OpenAI a encore du travail pour rendre l’application à nouveau satisfaisante.