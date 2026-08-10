ChatGPT peut-il vraiment remplacer vos applications ? Nous l’avons testé sur 12 tâches du quotidien

Apple et OpenAI sont actuellement engagés dans une bataille judiciaire. Apple accuse OpenAI d’avoir volé des secrets commerciaux et débauché des employés.

Mais les deux entreprises ont toujours entretenu une relation compliquée. Elles se sont associées en 2024 pour intégrer ChatGPT aux appareils Apple, mais Apple a préféré Gemini de Google à OpenAI pour Siri. OpenAI a ensuite racheté io, la start-up matérielle fondée par Jony Ive, ancien responsable du design chez Apple, et promis un futur appareil fonctionnant grâce à l’IA.

Tout cela a alimenté les spéculations sur ce qui pourrait inquiéter Apple si OpenAI se lançait également dans le matériel. Impossible de connaître les motivations de l’entreprise, tandis que les détails de l’affaire continuent d’évoluer. Mais une question se pose alors : que se passerait-il si le téléphone cessait d’être une simple collection d’applications pour s’articuler autour de l’IA ?

Si l’IA devenait l’interface principale, quelles applications disparaîtraient et lesquelles survivraient ? Et un téléphone contrôlé par ChatGPT serait-il réellement pratique ?

Pour le savoir avec les technologies actuellement disponibles, ChatGPT a été testé pendant une journée à la place des applications habituellement utilisées. S’il pouvait accomplir la tâche, le test était réussi. Dans le cas contraire, c’était un échec.

Certains usages ont évidemment été écartés dès le départ. ChatGPT n’est pas connecté aux e-mails, ne peut pas ouvrir WhatsApp et n’a pas accès au portefeuille numérique. Ces fonctions ne faisaient donc pas partie du test. Mais de nombreuses tâches quotidiennes pouvaient tout de même être mises à l’épreuve.

1. Chronomètre

(Image credit: Shutterstock / Lee Bryant Photography)

Le chronomètre de l’application Horloge de l’iPhone est utilisé en permanence au cours de la journée. Pour travailler, cuisiner ou faire du sport, il constitue l’un des moyens les plus simples de rester dans les temps lorsqu’on travaille en freelance. Avec la liberté d’organiser soi-même son emploi du temps, il devient beaucoup trop facile de s’enfoncer dans des recherches et de perdre une heure.

ChatGPT a donc été invité à lancer un chronomètre. Il a répondu qu’il ne pouvait pas mesurer le temps écoulé, même s’il pouvait l’estimer à partir de l’heure des messages si on lui demandait ensuite de l’arrêter. À la place, il a recommandé d’utiliser l’application Horloge intégrée au téléphone.

Résultat : échec

2. Alarme

(Image credit: Shutterstock / Terang Bulan Gallery)

Étrangement, les alarmes sont moins souvent utilisées que le chronomètre. Mais lorsqu’il ne reste que 25 minutes, que ce soit pour faire le ménage ou avancer sur un projet d’écriture personnel, une alarme permet parfois de rester concentré.

ChatGPT allait-il faire mieux ici ? Au départ, le résultat semblait prometteur. Il a créé une tâche programmée censée envoyer une notification dix minutes plus tard. Les notifications ont été vérifiées, le téléphone posé, puis le travail a continué.

Au bout d’au moins quinze minutes, la conversation a été consultée. ChatGPT avait bien publié un message indiquant que le temps était écoulé, mais aucune véritable notification n’avait été reçue. Il avait également envoyé un e-mail, découvert plus tard dans les spams. Là encore, le test se solde donc par un échec.

Résultat : échec

3. Jeux de mots

(Image credit: Shutterstock / Iuliana Ionescu)

Les jeux de mots de l’application du New York Times sont particulièrement addictifs, notamment Wordle et Connections. Spelling Bee fait actuellement partie des favoris. Une poignée de lettres est proposée et il faut ensuite former autant de mots que possible. C’est une excellente manière de réveiller le cerveau avant de commencer à écrire.

ChatGPT pouvait-il recréer l’expérience ? Étonnamment, oui. Il a généré un ensemble de lettres, compris les règles et suivi les mots trouvés. Sur le plan purement fonctionnel, cela marchait.

En revanche, il n’a pas réussi à reproduire l’expérience. L’application du New York Times est extrêmement simple, avec une interface entièrement pensée autour du jeu. Passer par une fenêtre de discussion s’est révélé beaucoup plus lourd et agaçant. Tout l’intérêt de ce jeu consiste à se concentrer sur les lettres et les mots, pas à multiplier les échanges avec ChatGPT à propos de chaque réponse.

Le résultat est donc une réussite partielle. ChatGPT a bien reproduit les mécanismes du jeu, mais pas l’expérience. Après quelques parties, la version à privilégier au quotidien ne faisait plus vraiment de doute.

Résultat : réussite partielle

4. Observation des étoiles

(Image credit: Shutterstock / Milosz_G)

Sky Guide fait partie des applications les plus appréciées, notamment grâce à son mode de réalité augmentée. Il suffit d’activer la localisation et la boussole du téléphone, puis de le pointer vers le ciel nocturne. L’application indique immédiatement ce qui se trouve devant soi, qu’il s’agisse de constellations, de planètes, de débris ou de l’ISS. Le résultat est impressionnant.

ChatGPT peut-il la remplacer ? En partie. En lui envoyant une photo du ciel nocturne, ChatGPT peut généralement identifier les constellations. Mais plusieurs limites apparaissent. L’image doit être nette, les étoiles doivent être visibles et tout repose sur un seul cliché. Sky Guide, au contraire, fonctionne en continu lorsque le téléphone se déplace dans le ciel.

Cela rappelle une nouvelle fois que disposer des connaissances nécessaires ne suffit pas forcément à offrir une bonne expérience. ChatGPT connaît effectivement les constellations. Mais Sky Guide permet de les explorer. Le téléphone peut être orienté dans n’importe quelle direction, puis une étoile ou une planète sélectionnée pour afficher immédiatement davantage d’informations, sans devoir poser continuellement de nouvelles questions. C’est une manière beaucoup plus intuitive d’apprendre.

Résultat : réussite partielle

5. Météo

(Image credit: Shutterstock / Kaspars Grinvalds)

Demander à ChatGPT quelles conditions météorologiques attendre au cours de la journée s’est révélé être l’un de ses meilleurs usages.

Les prévisions étaient précises et provenaient d’une source fiable, ce qui permettait d’avoir confiance dans les informations fournies. Il a toutefois fallu poser des questions supplémentaires pour connaître, par exemple, les prévisions heure par heure ou le risque de pluie. Une application météo dédiée aurait affiché ces informations d’un simple appui.

ChatGPT connaissait les réponses et elles semblaient fiables, mais leur obtention demandait beaucoup plus de temps. Le test est donc, assez généreusement, considéré comme réussi.

Résultat : réussi

6. Méditation guidée

(Image credit: Shutterstock)

Plusieurs applications sont régulièrement utilisées pour les méditations guidées, avec quelques séances également enregistrées dans Spotify. La question était donc de savoir si ChatGPT pouvait reprendre ce rôle.

Pour ce test, le mode vocal a été activé et ChatGPT a été chargé de guider une courte méditation. Techniquement, il l’a fait. Mais dans les faits, l’expérience n’avait absolument rien de relaxant.

À cause d’une récente mise à jour, la voix présentait des intonations étranges, un « vocal fry » fréquent et de nombreux petits « euh », « ah » et autres hésitations qui interrompaient constamment l’expérience. À un moment, ChatGPT a même demandé d’inspirer sans jamais donner ensuite l’instruction d’expirer.

En suivant la logique utilisée pour les autres essais, ce test aurait dû obtenir une réussite partielle. ChatGPT a bien fait ce qui lui était demandé. Mais l’expérience est devenue suffisamment agaçante pour devoir être interrompue, avec davantage de stress à la fin de la méditation qu’au début. Le résultat reste donc un échec.

Résultat : échec

7. Calculatrice

(Image credit: Shutterstock / Teerawit Chankowet)

ChatGPT n’a pas vraiment la réputation d’être irréprochable lorsqu’il s’agit de compter, ce qui invitait à la prudence avant de l’utiliser comme calculatrice. Plusieurs opérations très importantes lui ont été confiées et toutes les réponses étaient correctes.

Il s’est toutefois interrompu plusieurs fois avec un message du type « laissez-moi réfléchir ». La réponse n’était donc pas aussi instantanée qu’avec une calculatrice. Le délai ne dépassait cependant que quelques secondes et les résultats étaient justes.

Une nouvelle fois, la simplicité d’une application dédiée manque rapidement. Saisir des nombres dans une calculatrice est plus rapide que de les transformer en conversation. Mais ChatGPT constitue tout de même une alternative capable de remplir la fonction.

Résultat : réussi

8. Recommandations de films

(Image credit: Letterboxd)

Letterboxd est une application particulièrement appréciée. Chaque film regardé peut y être enregistré, les listes d’autres utilisateurs consultées et de nouveaux films régulièrement découverts grâce aux recommandations.

ChatGPT n’avait évidemment aucune chance de remplacer la partie consacrée au suivi des films. Il ne peut pas mettre à jour un journal Letterboxd ni connecter l’utilisateur à cette communauté. Mais les recommandations constituent l’une des principales raisons d’utiliser l’application, ce qui permettait de tester ChatGPT sur cet aspect.

Des films similaires à plusieurs favoris lui ont été demandés, puis ses suggestions ont été regardées durant les soirées suivantes pour réellement les mettre à l’épreuve. Et, assez étonnamment, les résultats étaient excellents.

Ce n’est finalement peut-être pas si surprenant. Les grands modèles de langage sont entraînés sur d’énormes quantités de textes accessibles publiquement, notamment des discussions, critiques et recommandations provenant d’endroits où se retrouvent les amateurs de cinéma, comme Reddit. Quelle qu’en soit la raison, les recommandations correspondaient très bien aux goûts recherchés.

Ce qui manquait n’était pas la qualité des recommandations, mais l’aspect social de Letterboxd. Voir ce que des amis ont regardé, lire des critiques et tomber sur des listes inattendues reste agréable. ChatGPT ne peut donc pas remplacer Letterboxd dans son ensemble, mais il s’est montré très efficace pour simplement trouver quelque chose à regarder.

Résultat : réussi

9. Cartes

(Image credit: Google)

Une application de cartographie est utile aussi bien pour préparer des trajets à l’avance que pour la navigation en direct. ChatGPT a donc été interrogé sur le meilleur moyen de rejoindre l’aéroport depuis le domicile le lendemain.

Au départ, il a très bien géré la demande. Les différentes possibilités de transport étaient clairement présentées sous plusieurs intertitres et les conseils semblaient très pertinents. ChatGPT citait même des sources telles que Rome2Rio et The Trainline.

Puis les choses se sont inutilement compliquées. À la fin de ses suggestions, ChatGPT a demandé l’heure du vol afin d’adapter ses recommandations. Mais une fois l’information fournie, il s’est mis à créer une tâche programmée. Aucun rappel n’était demandé. Il a donc fallu l’annuler, expliquer de nouveau la demande et recentrer la conversation sur la préparation du trajet.

Les informations recherchées ont finalement été obtenues. Mais une application de cartographie aurait fourni le même résultat en une fraction du temps, sans tous ces échanges.

ChatGPT ne peut également pas remplacer la fonction la plus utilisée de ce type d’application, à savoir la navigation en direct avec indications étape par étape.

Résultat : réussite partielle

10. Livraison de repas

(Image credit: Shutterstock / GBJSTOCK)

ChatGPT ne peut évidemment pas livrer de nourriture. Mais il pouvait potentiellement remplacer la partie d’une application de livraison qui prend souvent le plus de temps : décider quoi manger.

Le départ était étonnamment prometteur. ChatGPT a demandé les préférences, le budget et la localisation, puis réduit le nombre d’options avant même de les présenter proprement sur une carte.

Les recommandations semblaient excellentes. Tous les établissements proposés étaient des adresses locales déjà appréciées. Mais un problème majeur subsistait : tous les restaurants suggérés étaient fermés. Même la carte générée indiquait « fermé » sous chacun d’entre eux.

Après quelques échanges, ChatGPT a d’abord affirmé qu’ils n’étaient pas fermés, avant de finalement reconnaître son erreur et de proposer une nouvelle sélection d’établissements.

Malheureusement, ces nouvelles suggestions n’étaient pas beaucoup plus utiles. Il s’agissait de petits cafés et restaurants indépendants absents des applications de livraison. Il serait difficile d’attendre de ChatGPT qu’il sache précisément quels établissements travaillent avec chaque service de livraison. Mais l’expérience met clairement en évidence la différence entre recommander un endroit où manger et réellement aider à choisir un établissement auprès duquel commander.

Résultat : échec

11. Apprentissage des langues

(Image credit: Duolingo)

Duolingo est encore utilisé, plutôt à contrecœur, tandis que plusieurs autres applications d’apprentissage des langues ont récemment été testées pour améliorer le niveau d’espagnol.

ChatGPT a été sollicité afin d’aider à perfectionner l’espagnol avant un prochain voyage. Il a proposé un jeu de rôle consistant à commander dans un café afin de s’entraîner.

Le mode vocal a été activé et l’expérience s’est d’abord révélée vraiment amusante. ChatGPT maintenait une conversation naturelle, avec de vrais échanges, beaucoup plus proches d’une discussion avec une personne que d’une succession de questions à choix multiples comme sur Duolingo.

Mais cette récente mise à jour vocale rendait également l’expérience nettement plus instable qu’avec une application spécialisée. La conversation comportait d’étranges pauses et, à un moment, ChatGPT a plusieurs fois considéré une réponse comme incorrecte alors qu’elle était juste. Peu après, l’exercice a complètement cessé de fonctionner après un étrange « euhhhhh » de ChatGPT.

Lorsqu’il fonctionnait correctement, l’exercice était même plus agréable qu’une application comme Duolingo. Mais pour réellement apprendre une langue, la fiabilité reste également indispensable.

Résultat : réussite partielle

12. Identification des plantes

(Image credit: Future)

Identifier ce qui apparaît dans la nature est particulièrement intéressant, qu’il s’agisse du chant des oiseaux avec l’application Merlin ou, plus fréquemment, des plantes rencontrées en promenade. Les applications d’identification permettent de photographier rapidement une feuille ou une fleur avant d’en apprendre davantage.

ChatGPT s’est montré particulièrement efficace pour cette tâche. Des photos de feuilles, d’arbres, de fleurs et de buissons lui ont été soumises. Une certaine prudence restait nécessaire au départ, car ChatGPT a tendance à formuler des hypothèses plutôt qu’à reconnaître qu’il ne sait pas. Toutes les réponses ont donc été vérifiées et semblaient exactes.

Là encore, certaines petites fonctions pratiques des applications spécialisées manquaient. Mais ChatGPT s’est révélé étonnamment efficace.

Résultat : réussi

L’IA peut-elle vraiment remplacer vos applications ?

Avant de tirer trop de conclusions, il faut préciser qu’un véritable téléphone conçu nativement autour de l’IA ne se limiterait pas à faire fonctionner ChatGPT comme une application supplémentaire, comme dans cette expérience. L’IA serait probablement intégrée directement au système d’exploitation. Elle pourrait donc accéder au calendrier, aux minuteurs, à la navigation ou encore aux réglages. De nombreuses tâches sur lesquelles ChatGPT a échoué ici pourraient ainsi devenir beaucoup plus simples sur un smartphone pensé d’abord autour de l’IA.

Cette expérience cherchait à déterminer si l’IA pouvait remplacer les applications d’un téléphone. Le constat est qu’elle peut remplacer un type bien précis d’application. Enfin, plus ou moins.

Lorsque la fonction principale d’une application consiste à fournir des informations, expliquer quelque chose ou répondre à des questions, l’IA constitue déjà une alternative assez convaincante. L’identification des plantes, les conseils de voyage, les calculs et les connaissances générales se prêtent particulièrement bien à son utilisation.

En revanche, lorsqu’une application doit effectuer rapidement une action, comme lancer un minuteur, régler une alarme, trouver des restaurants proposant la livraison ou ouvrir une carte, l’IA a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ces tâches nécessitent une intégration plus profonde avec l’appareil et une autre manière de fonctionner. L’intelligence du modèle ne suffit pas.

Il existe également d’importants compromis. Les applications spécialisées reposent souvent sur des bases de données et une expertise dédiées, tandis que l’IA peut encore présenter avec assurance des réponses incorrectes ou ne pas exprimer clairement son incertitude. Pour identifier une plante, par exemple, une application conçue avec l’aide de botanistes inspire généralement davantage confiance qu’un chatbot.

Et comme la frustration croissante pouvait probablement le laisser deviner, l’interface des applications traditionnelles a également beaucoup manqué au cours de l’expérience.

Une application bien conçue reste souvent une meilleure manière d’explorer des informations qu’une conversation. Tout ne devrait pas forcément passer par une interface de chat, et tout ne peut probablement pas fonctionner ainsi, même si de nombreuses entreprises spécialisées dans l’IA semblent se diriger dans cette direction. Cette expérience montre même qu’une interface conversationnelle peut parfois demander davantage d’efforts, et non moins.

Impossible de savoir précisément quels sont les projets à long terme d’Apple et d’OpenAI. Mais un futur dans lequel les applications consacrées à l’information fusionneraient progressivement avec l’IA paraît envisageable, tandis que les applications utilitaires resteraient directement intégrées au système d’exploitation.

Dans ce cas, il ne serait peut-être plus nécessaire de réfléchir à l’application à ouvrir. Il suffirait de demander directement à l’IA. Mais pour que cette évolution s’impose réellement, il faudrait davantage de garanties sur la fiabilité des réponses, une meilleure intégration avec des sources de confiance et la possibilité de sortir plus souvent de l’interface de discussion.