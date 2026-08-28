Voici 5 plugins ChatGPT vraiment utiles qui méritent une place dans vos habitudes

La collection grandissante de plugins ChatGPT a toujours semblé plus utile en théorie qu’elle ne l’est parfois en pratique. Un long catalogue peut donner l’impression que chaque intégration est aussi prometteuse que les autres, alors que certaines deviennent des outils réguliers et que d’autres rejoignent le grenier numérique après une seule démonstration enthousiasmante. Beaucoup paraissent ingénieuses pendant environ sept minutes.

Une récente mise à jour des recommandations cherche justement à rendre cette recherche plus utile. Le classement des plugins accorde désormais davantage d’importance aux outils que les utilisateurs continuent d’employer après leur installation, afin de mieux faire ressortir les options pertinentes dans ChatGPT sur le web comme sur mobile.

Cette évolution donne une bonne raison de replonger dans le catalogue et d’identifier les plugins qui méritent réellement de s’installer dans une routine. Voici cinq plugins ChatGPT qui pourraient valoir la peine d’être intégrés au quotidien.

1. Spotify pour accompagner le quotidien en musique

Les recommandations musicales se répartissaient traditionnellement en deux camps. Soit un algorithme propose davantage de ce qui a été écouté la semaine précédente, soit un ami transmet une playlist contenant six heures de jazz ambient obscur en exigeant de la gratitude. Le plugin Spotify de ChatGPT offre un juste milieu plus conversationnel.

Une fois connecté, il peut utiliser l’historique d’écoute, les artistes favoris et les habitudes pour suggérer de la musique, trouver des podcasts et construire des playlists. Son avantage tient à la quantité de contexte qu’il est possible de lui fournir. Plutôt que de chercher simplement de la « musique pour le sport », il est possible d’indiquer une durée précise, une ambiance, un mélange de genres et une progression d’énergie. Le résultat peut ensuite être affiné sans tout recommencer.

Il se montre particulièrement efficace pour créer des playlists associées à une activité précise. Quelques contraintes et un peu de personnalité suffisent. Un prompt utile pourrait être : « Spotify, crée une playlist de 75 minutes pour faire le ménage dans la cuisine samedi. Commence par du rock indépendant, augmente l’énergie après 20 minutes, évite les morceaux que j’ai beaucoup écoutés le mois dernier et termine par trois chansons ridicules à chanter à tue-tête. »

Le résultat se montre beaucoup plus intentionnel qu’une playlist générique consacrée au ménage, assemblée par quelqu’un qui semble dépoussiérer son intérieur sur des remixes dance anonymes. Il est ensuite possible de demander à Spotify de remplacer certains morceaux, de calmer la sélection ou de renommer la playlist avant de l’ouvrir dans l’application Spotify.

Le plugin se révèle aussi pratique pour redécouvrir d’anciens morceaux. Demander les artistes beaucoup écoutés cinq ou dix ans auparavant peut produire une excavation musicale étonnamment efficace, avec parfois la réapparition d’un titre qui avait été enterré pour de bonnes raisons.

2. AllTrails pour prendre l’air

(Image credit: ChatGPT)

Le plugin AllTrails peut transformer une vague envie de passer du temps dehors en une sélection réellement adaptée au temps, à l’énergie et à la motivation disponibles.

L’astuce consiste à préciser les contraintes pratiques que les recherches génériques ignorent souvent. Il suffit d’indiquer sa localisation, le temps de trajet maximal, la distance souhaitée, le dénivelé acceptable et les éventuelles contraintes liées aux enfants, aux chiens, à l’ombre, à l’accessibilité ou au stationnement. ChatGPT peut traiter ces détails de manière conversationnelle et s’appuyer sur AllTrails pour réduire la sélection.

Par exemple : « AllTrails, trouve trois randonnées en boucle à moins de 45 minutes de ma position. Elles doivent faire entre 3 et 6,5 km environ, avec moins de 210 mètres de dénivelé positif. Privilégie les avis positifs récents et les parkings qui ne nécessitent pas d’arriver à l’aube. »

Voilà qui se révèle bien plus utile qu’une simple liste des « 10 meilleures randonnées de New York ». Des requêtes suivantes peuvent comparer les itinéraires, suggérer le meilleur choix par forte chaleur ou identifier celui dont le premier kilomètre est le plus facile. Les conditions des sentiers peuvent changer, et il reste indispensable de vérifier les avis récents, fermetures, prévisions météo et itinéraires officiels avant de partir. Le plugin constitue néanmoins un très bon outil de préparation, notamment pour les randonnées en groupe.

3. Todoist pour ne plus oublier les échéances

(Image credit: ChatGPT)

Les listes de tâches ont souvent quelque chose d’optimiste mais d’instable. Elles sont agréables à créer, procurent brièvement une impression d’organisation, puis réapparaissent quelques jours plus tard sous plusieurs listes plus récentes. Todoist offrait déjà davantage de structure, mais son plugin ChatGPT supprime une bonne partie des manipulations nécessaires pour transformer une accumulation d’idées en véritable programme.

Une fois le compte Todoist connecté, il devient par exemple possible de décrire un samedi typique surchargé et de demander à ChatGPT de classer les courses dans un ordre de trajet cohérent, avec un planning réaliste pour tout terminer. Demander d’abord un aperçu reste judicieux, afin d’éviter que ChatGPT ne surcharge le programme en surestimant les capacités de son utilisateur.

Le plugin se montre particulièrement utile pour les tâches domestiques récurrentes. Il est possible de lui demander de créer des rappels pour changer des filtres, vérifier les détecteurs de fumée, renouveler certains documents ou commander des fournitures.

4. FitAI Pro pour le fitness

(Image credit: ChatGPT)

FitAI Pro est conçu pour préparer des séances de musculation et enregistrer les séries. Il prend en charge tout le travail d’organisation qui peut facilement s’interposer entre l’envie de s’entraîner et la séance elle-même.

Après installation, il suffit de lui fournir son niveau d’expérience, le matériel disponible, le nombre de jours d’entraînement souhaité et le temps maximal à passer à la salle pour obtenir un ensemble de séances adaptées. Il est également utile de mentionner les mouvements que l’on déteste ou que l’on doit éviter.

La vaste bibliothèque d’exercices facilite aussi les substitutions lorsqu’un mouvement ne convient pas ou qu’un peu de variété devient nécessaire. Le plugin reste incapable d’effectuer l’entraînement à la place de son utilisateur, ce qui demeure regrettable, mais il simplifie suffisamment la préparation des séances pour rendre la procrastination et les entraînements sautés un peu plus difficiles à justifier.

5. Podcast App pour apprendre et rire

(Image credit: ChatGPT)

Trouver de bons podcasts est encore plus difficile que de trouver de bons plugins, tant l’offre forme un immense océan de programmes moyens ou mauvais dans lequel les véritables pépites restent malheureusement rares. L’exercice devient encore plus compliqué lorsqu’il s’agit de trouver un épisode précis plutôt qu’une émission complète.

Le plugin Podcast App permet de rechercher un thème, une idée ou une émission et d’obtenir des recommandations de podcasts pertinentes. Il se montre particulièrement intéressant pour dénicher des épisodes individuels, car c’est là qu’il permet de gagner le plus de temps. Une durée maximale peut être précisée pour éviter les monologues de quatre heures, tout comme le niveau de connaissances souhaité afin de choisir entre une introduction générale et un niveau de détail beaucoup plus pointu. Ces distinctions comptent lorsqu’un même sujet peut aboutir soit à un trajet divertissant, soit à une table ronde universitaire de trois heures.

Il est également possible de demander au plugin d’expliquer en une phrase pourquoi chaque épisode correspond à la requête. Cela permet de trouver rapidement un épisode consacré à un livre précis, une question scientifique ou un événement historique, puis de passer à autre chose. La file d’attente ne sera peut-être jamais parfaite, mais au moins la recherche ne prendra plus davantage de temps que l’écoute.

Le nouveau système de recommandation facilite la découverte de bons plugins, mais la découverte ne constitue que la première étape. Leur véritable intérêt apparaît lorsqu’ils reçoivent une tâche clairement définie, des contraintes utiles et la permission de demander des précisions. Une requête précise produit une aide précise. Une demande vague produit l’équivalent numérique d’un hochement de tête compatissant.

Ces cinq plugins méritent leur place parce qu’ils permettent d’accomplir des choses que ChatGPT seul ne peut pas faire, ou qui demanderaient beaucoup plus de temps à mettre en place dans une conversation classique. Comme OpenAI le reconnaît avec son nouveau système, le fait que les utilisateurs reviennent volontairement vers un outil reste probablement la recommandation la plus convaincante qui soit pour une solution d’IA.