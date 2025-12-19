L'App Store ChatGPT est désormais disponible — voici les 5 applications que vous devriez essayer en premier

ChatGPT dispose désormais d'une boutique d'applications officielle pour ses utilisateurs

OpenAI invite les développeurs à soumettre davantage d'applications

Des applications majeures telles qu'Apple Music sont déjà disponibles

Au fil du temps, nous avons vu des services et des applications tels que Kayak et Photoshop s'intégrer étroitement à l'interface ChatGPT, et désormais, tous ces plug-ins sont regroupés dans une nouvelle interface d'App Store. OpenAI ouvre également grand ses portes aux développeurs afin qu'ils puissent contribuer à encore plus d'applications.

Vous trouverez le nouveau répertoire d'applications dans le volet de navigation principal de ChatGPT sur le web et sur mobile, à côté des liens existants vers tous vos projets et vos discussions précédentes. Vous pouvez également accéder directement au répertoire d'applications ChatGPT. Vous y trouverez plusieurs catégories à parcourir, ainsi qu'un outil de recherche si vous avez besoin d'une application spécifique.

Tout cela sera très familier à quiconque a déjà utilisé un magasin d'applications : cliquez ou appuyez sur n'importe quelle liste pour obtenir plus de détails (y compris une politique de confidentialité décrivant la manière dont vos données sont traitées) et pour ajouter l'application à ChatGPT. Une fois cela fait, vous pourrez faire appel aux services de l'application en la mentionnant ou en la sélectionnant dans vos commandes.

Dans son appel aux développeurs pour de nouvelles applications, OpenAI indique qu'il recherche des applications qui « prolongent les conversations ChatGPT en apportant un nouveau contexte et en permettant aux utilisateurs d'agir ». Comme on peut s'y attendre, les développeurs doivent suivre certaines directives, et les applications devront être approuvées par OpenAI avant d'être proposées aux utilisateurs de ChatGPT.

5 applications à essayer dans ChatGPT

Apple Music dans ChatGPT (Image credit: OpenAI)

La meilleure façon de comprendre comment ces applications peuvent étendre les capacités de ChatGPT est de les essayer. Photoshop est une bonne application pour commencer, si vous ne l'avez pas encore utilisée. Toujours dans le domaine du design et du graphisme, l'application Canva vous donne également accès à une multitude d'outils visuels dans ChatGPT.

Apple Music vaut également le détour si vous êtes abonné au service de streaming musical : vous pouvez demander à ChatGPT de créer des listes de lecture pour vous et demander à l'IA de trouver des chansons en fonction de thèmes et de genres spécifiques (un peu comme l'application Spotify). ChatGPT peut déjà recommander des morceaux et des mixages, mais ici, vous pouvez les ajouter directement à votre bibliothèque Apple Music.

Gmail n'est pas le plug-in le plus passionnant, mais il peut faire une énorme différence en termes de productivité si vous laissez ChatGPT passer au crible votre boîte de réception. Vous pourriez même arriver à vider complètement votre boîte de réception grâce à des résumés, des points forts et des brouillons de réponses générés par l'IA.

Une dernière recommandation, pour la route (ou les sentiers de randonnée) : AllTrails est l'une des meilleures applications de randonnée du marché, et grâce à cette intégration de ChatGPT, vous pouvez poser des questions et obtenir des conseils basés sur des données couvrant des centaines de milliers de sentiers.