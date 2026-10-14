J’ai testé l’essayage virtuel de ChatGPT : les vêtements sont bluffants, mais il y a un gros problème

ChatGPT cherche depuis plusieurs mois à devenir un véritable assistant shopping. Il est possible de lui demander des recommandations de produits et il va alors trouver des articles précis, afficher des images, des prix et des liens permettant de les acheter. Il peut même parfois exploiter ce qu’il sait déjà, comme des préférences de couleur ou un budget, afin de personnaliser davantage ses propositions.

La fonction est testée depuis plusieurs mois et cette manière de faire du shopping reste assez étrange. OpenAI a essayé de rendre l’expérience aussi fluide que possible, mais une préférence demeure pour le site du revendeur, où davantage de photos sont disponibles et où il est possible de parcourir le reste de la gamme, de lire les avis et de vérifier les caractéristiques avant d’acheter.

La dernière fonction shopping de ChatGPT se montre cependant beaucoup plus intéressante, puisqu’il est désormais possible d’essayer virtuellement des vêtements directement dans ChatGPT.

L’idée paraît assez logique. Les capacités de génération d’images de ChatGPT sont devenues beaucoup plus réalistes depuis Images 2.5, avec un éclairage plus naturel, des textures plus crédibles et une meilleure compréhension de la manière dont les objets doivent apparaître dans le monde réel. Appliquées au shopping, ces améliorations rendent soudain beaucoup plus séduisante l’idée d’essayer virtuellement une veste ou une robe.

Pour utiliser la fonction, il faut importer une photo de soi, puis rechercher un vêtement à acheter. Un bouton Try On apparaît désormais à côté de certains résultats compatibles. Il est également possible de fournir directement l’image d’un vêtement à ChatGPT et de lui demander de montrer à quoi il ressemblerait une fois porté.

Ce genre de technologie d’essayage virtuel n’a évidemment rien de nouveau. Des versions similaires existent depuis des années pour les vêtements, les lunettes ou encore le maquillage. Mais une question restait à vérifier : la génération d’images plus récente et plus réaliste de ChatGPT peut-elle enfin rendre cette expérience réellement utile ?

Faire du shopping en magasin peut parfois devenir assez éprouvant. Les achats en ligne posent pourtant leurs propres problèmes. Les couleurs ne correspondent pas toujours à la réalité, les textures sont difficiles à juger et un vêtement qui paraît superbe sur un mannequin ne fonctionne pas forcément de la même manière sur soi.

J’ai donc décidé de mettre la cabine d’essayage virtuelle de ChatGPT à l’épreuve.

Je passe à l’essayage

(Image credit: Future / Becca Caddy / OpenAI)

J’ai commencé avec une photo en pied prise pendant une séance de shopping et je l’ai utilisée comme image de référence après avoir cliqué sur le bouton Try On.

J’avais vu plusieurs exemples dans lesquels ChatGPT reproduisait le décor d’origine lors de la génération des images d’essayage, mais ce n’est pas ce qui s’est produit pendant mes tests. Malgré plusieurs vêtements différents, ChatGPT m’a systématiquement placée devant un fond relativement neutre, proche d’un studio.

Cela m’a finalement plutôt plu, parce que le décor comportait moins d’éléments susceptibles de détourner l’attention et qu’il devenait beaucoup plus simple de se concentrer sur les vêtements.

J’ai commencé par demander à ChatGPT de m’aider à trouver des vestes en daim. Il m’a proposé plusieurs modèles actuellement disponibles dans des enseignes grand public et j’ai virtuellement essayé ceux qui m’intéressaient.

L’une des vestes proposées était vendue dans une boutique située près de chez moi. J’ai donc décidé d’aller la retrouver dans le monde réel afin de comparer l’interprétation de ChatGPT avec ce qui se produisait réellement une fois la veste portée. Et la ressemblance m’a surprise.

J’avais volontairement choisi une veste oversize parce que cela me semblait constituer un bon test. Plaquer un vêtement ajusté sur une personne paraît relativement simple. Comprendre qu’une pièce doit au contraire tomber largement sur le corps semblait représenter un défi bien plus intéressant.

Je n’ai pas reproduit exactement la pose ni l’angle de caméra de l’image générée par l’IA, donc la comparaison n’était pas parfaitement contrôlée. Malgré cela, ChatGPT a étonnamment bien estimé la position de la veste sur mon corps, sa forme oversize et la manière dont le matériau tombait.

Le résultat n’était pas parfait, mais pour répondre à la question « à quoi cela pourrait-il ressembler sur moi ? », la fonction m’a paru réellement utile, ne serait-ce que comme première étape du processus d’achat.

(Image credit: Future / Becca Caddy / OpenAI)

Je change complètement de style

Après avoir essayé quelques vestes supplémentaires en daim, j’ai voulu voir comment la fonction se comportait en quittant la combinaison assez simple du jean et de la veste.

J’ai donc demandé à ChatGPT de me trouver des robes adaptées à un événement formel avant de commencer à les essayer virtuellement.

Là encore, les résultats étaient suffisamment convaincants pour que cette fonction puisse servir à réduire une longue liste d’achats potentiels. Ce qui m’a surtout intéressée, c’est la couleur. Voir directement un vêtement associé à ma peau et à mes cheveux m’a donné une bien meilleure idée d’une teinte que lorsque celle-ci est simplement portée par un mannequin sur le site d’un revendeur.

J’ai ensuite décidé de pousser l’expérience un peu plus loin en demandant à ChatGPT de me trouver quelque chose d’extravagant pour un bal inspiré des années 1920, avant d’essayer virtuellement l’une des propositions les plus spectaculaires.

Même dans cette situation, le résultat était remarquablement convaincant au premier regard. Les vêtements avaient véritablement l’apparence de vêtements portés plutôt que d’éléments grossièrement collés sur mon corps, et ChatGPT a étonnamment bien géré cette silhouette radicalement différente.

Mais à ce stade, quelque chose d’un peu gênant était devenu difficile à ignorer. La femme visible sur ces images n’avait pas tout à fait la même morphologie que moi.

ChatGPT m’a aussi offert un relooking

La photographie en pied que j’avais importée représentait fidèlement mes proportions. Pourtant, au fil des images générées, ChatGPT semblait les modifier subtilement. J’avais l’air sensiblement plus grande et plus élancée. Mon torse semblait légèrement plus court et mes jambes étaient plus longues.

Cela pourrait difficilement passer pour une chose dont il faudrait se plaindre. Mais dans le contexte d’une fonction dont le but est précisément de montrer comment un vêtement va réellement apparaître sur mon corps, c’est un énorme problème.

Les IA génératives ont tendance à embellir les personnes. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les images personnelles générées par IA plaisent autant : elles donnent souvent à tout le monde une apparence légèrement plus conforme aux critères conventionnels de beauté. Dans une cabine d’essayage virtuelle, la fidélité compte pourtant beaucoup plus que la flatterie.

Si une robe paraît fantastique uniquement parce que l’IA a subtilement modifié mes proportions, le résultat n’est finalement pas beaucoup plus utile que de regarder cette même robe portée par un mannequin.

(Image credit: OpenAI / Apple / Becca Caddy)

Faut-il utiliser la fonction Try On de ChatGPT ?

Peut-être. J’abordais cette expérience avec beaucoup de scepticisme. Suffisamment d’outils de génération d’images par IA ont déjà été testés pour savoir que le mot « réaliste » peut très vite perdre son sens lorsqu’une image est observée attentivement, et la technologie d’essayage virtuel existe depuis assez longtemps pour que placer numériquement des vêtements sur une photographie ne soit plus particulièrement impressionnant.

Mais ChatGPT apporte malgré tout quelque chose d’utile. Pendant mes essais, son principal point fort a été la couleur. Il a peut-être modifié mon corps, mais il a conservé avec beaucoup de fidélité mon teint et la couleur de mes cheveux.

Pouvoir voir rapidement plusieurs teintes différentes sur une apparence suffisamment proche de la mienne pourrait réellement m’aider à les départager. Sa capacité à retranscrire la silhouette générale et l’esprit d’un vêtement m’a également impressionnée, en particulier avec la veste oversize que j’ai ensuite pu comparer au véritable modèle.

Cette fonction pourrait donc enlever une partie du stress associé au shopping. Plutôt que de commander cinq vestes en espérant qu’une seule fonctionne, il devient assez facile d’imaginer utiliser l’essayage virtuel pour réduire cette sélection à deux.

En revanche, les images générées ne doivent pas être considérées comme une prédiction fidèle de la manière exacte dont un vêtement va tomber. Le poids du tissu, les tailles, les mouvements et toutes les petites différences entre les corps restent difficiles à déduire d’une image. Et si cette expérience est représentative, ChatGPT risque également d’ajouter au passage des proportions légèrement plus flatteuses que les véritables.