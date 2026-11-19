Proton VPN 8.0 est désormais disponible sur l'App Store pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad

Le changement le plus visible concerne l'arrivée d'un nouveau globe interactif

Un nouveau moteur VPN et un kill switch renforcé complètent cette mise à jour

L'application Proton VPN sur iPhone change d'apparence cette semaine. La version 8.0 est arrivée sur l'App Store le 9 novembre. Sa principale nouveauté visible est une toute nouvelle carte du monde interactive.

TechRadar avait déjà évoqué cette mise à jour plus tôt dans le mois, lorsque Proton avait publié la version 8.0.0 sur GitHub avant son arrivée sur l'App Store. Elle est maintenant accessible à tous les utilisateurs disposant d'iOS 17 ou d'une version ultérieure.

Proton VPN figure déjà parmi les meilleurs services VPN testés par TechRadar. Il a également grimpé à la troisième place du classement de la rédaction en décembre dernier. Cette version propose aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad une nouvelle manière de choisir leurs serveurs, ainsi que plusieurs améliorations importantes de sécurité.

Proton VPN — le meilleur pour la confidentialité Basé en Suisse, ce VPN axé sur la confidentialité offre de bonnes vitesses, des fonctions avancées contre la censure et un réseau de serveurs couvrant 145 pays. Sa couverture s'étend notamment à l'Afrique et à l'Asie, où d'autres fournisseurs rencontrent davantage de difficultés. Sa formule gratuite est pratique, mais comporte certaines restrictions. Bonne nouvelle, l'abonnement premium est proposé à partir de 2,99 € par mois dans le cadre d'une offre longue durée.

Quelles sont les nouveautés de Proton VPN 8.0 sur iOS ?

Le changement visuel le plus important est le globe interactif. Lorsque la carte est agrandie, le pays sélectionné apparaît à plat. En revanche, un zoom arrière fait apparaître un globe qu'il est possible de faire tourner, avec les nombreux serveurs Proton indiqués pour faciliter leur sélection.

Il s'agit de la dernière étape d'une modernisation progressive de l'application iOS. Proton avait entièrement revu son écran d'accueil en avril 2025. Une mise à jour ultérieure destinée à améliorer le confort d'utilisation avait ensuite déplacé les marqueurs de la carte, auparavant situés au centre de chaque pays, vers leur emplacement réel dans les villes.

Les autres nouveautés de la version 8.0 sont moins visibles, mais probablement plus importantes.

Proton protocols : un nouveau moteur VPN développé en Rust, conçu pour améliorer la stabilité et la résistance à la censure.

un nouveau moteur VPN développé en Rust, conçu pour améliorer la stabilité et la résistance à la censure. Kill switch avancé : bloque tout le trafic Internet lorsqu'aucune connexion à Proton VPN n'est active.

bloque tout le trafic Internet lorsqu'aucune connexion à Proton VPN n'est active. Meilleure connectivité avec le kill switch : les appareils du réseau local et Apple CarPlay restent accessibles lorsque cette protection est activée.

les appareils du réseau local et Apple CarPlay restent accessibles lorsque cette protection est activée. Statistiques NetShield conservées : les compteurs du bloqueur de publicités ne sont plus réinitialisés entre les sessions.

Qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Le globe devrait permettre de visualiser plus facilement l'emplacement des serveurs VPN de Proton et le pays par lequel transite le trafic. Il évite également de devoir parcourir une simple liste de pays.

À plus long terme, le nouveau moteur représente une évolution plus importante. Proton protocols remplace le code wireguard-go, qui, selon Proton, n'a jamais été parfaitement adapté à Swift, le langage utilisé pour développer son application iOS.

Le kill switch avancé mérite particulièrement l'attention des personnes souhaitant empêcher toute transmission de données non protégées depuis leur iPhone. Contrairement à la version standard, il reste actif même après le redémarrage de l'appareil. Proton prévient toutefois que certaines requêtes DNS provenant des propres services d'Apple peuvent encore contourner le VPN.

Quand ces nouveautés arriveront-elles sur les autres applications ?

Proton n'a pas encore communiqué de calendrier.

Proton protocols est déjà stable sur Windows, tandis que le globe interactif est apparu dans les versions bêta des principales applications Proton dès le mois d'août. En revanche, la dernière version stable d'Android, publiée fin octobre, ne mentionne pas cette fonctionnalité.