« La surveillance des entreprises dépasse celle de la NSA » : le patron de Proton alerte sur les risques de l'IA

Début octobre 2026, Proton, l'entreprise spécialisée dans les logiciels de protection de la vie privée numérique, a invité TechRadar à un événement organisé dans son siège de Genève, en Suisse, aux côtés de journalistes d'autres médias.

Une journée de présentations était consacrée à l'avenir et au développement des produits Proton, notamment le très réputé Proton VPN, le service de messagerie chiffrée Proton Mail et Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe de l'entreprise.

Au programme figurait également une intervention d'Andy Yen, fondateur et PDG de Proton. Grâce à ses interviews, ses publications sur les réseaux sociaux et son franc-parler, celui-ci est devenu une figure influente dans le domaine de la confidentialité numérique.

Il a notamment insisté sur la particularité de la structure à but non lucratif qui détient Proton. Il a aussi écarté les questions concernant le développement d'un navigateur privé, révélé par une offre d'emploi. Mais surtout, il a souligné la volonté de Proton de créer des produits réellement souhaités par sa communauté d'utilisateurs.

Plus tard dans la journée, Andy Yen a accordé une interview individuelle filmée, consacrée à l'avenir de Proton, à l'essor et aux risques de l'IA, à la vérification de l'âge et à d'autres sujets. L'intégralité de cet entretien, publié sur la chaîne YouTube The Privacy Lab, est disponible ci-dessous.

Entre cet entretien réalisé début octobre et sa publication, Proton a toutefois fait l'objet de nombreuses actualités. Ces derniers jours, l'entreprise s'est notamment retrouvée sous le feu des critiques.

Interview with Proton CEO Andy Yen: the rise and risks of AI, and the future of Proton - YouTube Watch On

La semaine dernière, des messages internes divulgués chez Proton ont révélé comment l'entreprise et Andy Yen imposaient une transformation de ses méthodes de travail autour de l'IA. Des « nouveaux entretiens » étaient notamment prévus pour certains salariés, afin d'évaluer leur capacité à utiliser davantage l'intelligence artificielle dans leurs fonctions actuelles.

404 Media a révélé ce qu'il décrit comme une « culture de la peur », après les témoignages d'une source interne concernant les messages publics dévalorisants d'Andy Yen sur le canal Slack de sécurité de l'entreprise. Cette source a décrit le PDG comme étant en « pleine psychose de l'IA ».

Après les nombreuses critiques des employés et de la communauté attachée à la confidentialité numérique, Andy Yen a publié, le 30 octobre 2026, des excuses personnelles et une déclaration sur le subreddit de Proton.

Dans cette déclaration, Andy Yen affirme assumer « la responsabilité de cet échec de communication ». Il assure que l'utilisation de l'IA par Proton ne se fera « jamais au détriment de la sécurité » et que les nouveaux entretiens « n'auront pas lieu » et ne provoqueront aucun licenciement. Les commentaires publiés en réponse sont particulièrement hostiles.

(Image credit: Lumo/Edited with Gemini)

Plus récemment, Bart Butler, directeur technique de Proton, a publié une note interne sur l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise, transmise aux salariés plus tôt en octobre. Ce document, intitulé AI @ Proton, Engineering Manifesto, peut être consulté dans son intégralité.

Il souligne l'enthousiasme avec lequel Proton cherche à accélérer son développement grâce aux outils d'IA. Il montre également la rapidité avec laquelle l'entreprise souhaite entraîner ses employés, notamment ses ingénieurs, dans cette nouvelle approche.

C'est dans ce contexte que cette interview d'Andy Yen est publiée. L'entretien lui-même ne comporte ni controverse ni contradiction particulière. Andy Yen s'est montré intéressant et courtois tout au long des échanges.

Il reste néanmoins intéressant de comparer certains passages, notamment ses critiques des chatbots IA grand public, avec la culture interne de Proton donnant la priorité à l'IA. Les contextes ne sont évidemment pas identiques.

Des réactions publiques hostiles

Sans surprise, la publication de cette interview sur les subreddits consacrés à Proton a suscité des réactions.

Un utilisateur trouve assez ironique de voir Andy Yen parler tranquillement de Proton, tout en connaissant désormais ses propos et ses actes en interne. Dans la discussion, un autre estime que le scandale découle uniquement de la cupidité du dirigeant et que tout le reste en est la conséquence.

D'autres membres du subreddit se montrent moins intéressés par le débat. Certains annoncent avoir résilié leur abonnement, tandis que d'autres confirment avoir pris la même décision.

Seul le temps permettra de déterminer si les comportements internes et publics d'Andy Yen auront des conséquences sur les résultats financiers de Proton ou sur sa réputation d'entreprise véritablement digne de confiance en matière de vie privée. Mais une chose est claire : cette controverse ne peut plus être étouffée.