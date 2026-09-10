Le CEO de GoPro assure que les caméras resteront au cœur de l’entreprise après la fusion — mais les doutes persistent

Le CEO de GoPro, Nick Woodman, a publié une déclaration après les inquiétudes suscitées par la « fusion » de l’entreprise avec Starman

Il assure que l’entreprise reste engagée dans la fabrication de caméras grand public

Mais aucun engagement concret n’est donné — et la liste des avertissements est plus longue que la déclaration elle-même

GoPro est sous le feu des projecteurs depuis une semaine après l’annonce de sa « fusion » avec Starman Optical Inc, une entreprise privée spécialisée dans la photonique optique que peu de gens connaissaient encore avant cette opération.

L’annonce a provoqué de nombreuses spéculations chez les amateurs de GoPro, dont beaucoup se montrent négatives. Les caméras grand public étaient à peine évoquées, les activités de GoPro étant décrites comme des « solutions d’imagerie leaders du secteur intégrant des optiques innovantes et avancées, une technologie définissant le marché et un portefeuille de propriété intellectuelle associé ».

Une citation de Nick Woodman, CEO de GoPro, expliquait que les ambitions de la marque après la fusion consistaient à se développer sur les « marchés commerciaux et de la défense en tant qu’entreprise américaine majeure de solutions d’imagerie et d’optique, répondant à des enjeux importants de sécurité nationale liés aux caméras, aux optiques et aux infrastructures d’IA ».

Pour beaucoup, les signaux d’alarme ont immédiatement commencé à retentir. Tout donnait l’impression que GoPro pourrait s’éloigner des caméras grand public. Cette réaction est clairement parvenue jusqu’à Woodman, qui a depuis publié une déclaration complémentaire. Dans une lettre directement adressée à la « communauté GoPro, aux fans et aux clients », il assure que l’entreprise reste totalement engagée dans la fabrication de caméras et qu’aucun changement n’est prévu sur ce point.

« Fabriquer des caméras extraordinaires pour vous tous fait partie de notre ADN et constitue notre raison d’être, et cela ne changera jamais ! », affirme Woodman.

Il explique que l’amélioration de la situation financière de GoPro après l’effacement de ses dettes par Starman permettra à l’entreprise « d’innover, d’inventer et de faire progresser l’avenir de la création de contenus grand public et professionnels ». Il reconnaît que GoPro va devenir une entreprise plus « diversifiée », mais estime que cette évolution améliorera ses finances et lui permettra de continuer à fabriquer et commercialiser des caméras.

Il termine avec une dernière assurance : GoPro continuera à fabriquer « les caméras les plus performantes au monde et à développer les produits, services et innovations qui vous aident à capturer les moments les plus passionnants de la vie ». « C’est ce pour quoi nous avons été fondés et c’est ce que nous ferons toujours », affirme Woodman.

Un avenir incertain

La GoPro Mission 1 Pro testée par TechRadar. (Image credit: Future)

À la lecture de la lettre complète de Woodman, deux éléments sautent immédiatement aux yeux. D’abord, aucun véritable engagement concret n’est pris — pas la moindre indication du type « nous prévoyons de sortir [X] caméras avant [X] date » ou autre promesse comparable. Ensuite, la liste des avertissements placée à la fin du document est deux fois plus longue que la déclaration de Woodman elle-même. Ces mentions rappellent sans ambiguïté que les « déclarations prospectives » sont soumises à des « risques, incertitudes et hypothèses », et que les résultats réels peuvent donc différer.

Pour démontrer l’engagement de GoPro envers l’image, Woodman souligne également que l’entreprise a accumulé plus de 2 500 brevets au cours des 24 dernières années. C’est évidemment remarquable, mais un lecteur attentif soulignera probablement que tous ces brevets ont été déposés avant le rachat de GoPro par une entreprise spécialisée dans l’optique et l’IA tournée vers la défense. Ils ne répondent donc pas vraiment au fond des inquiétudes.

Il reste appréciable de voir Woodman s’adresser directement aux clients de GoPro après la déclaration particulièrement vague ayant accompagné l’annonce de la fusion, mais il est encore trop tôt pour être totalement rassuré. Le véritable test de l’engagement de GoPro envers les caméras arrivera au cours des prochaines années, à mesure que les futurs produits de l’entreprise seront dévoilés.