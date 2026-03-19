“Vous l’attendiez” : GoPro tease une caméra mystérieuse au positionnement inédit

GoPro dévoile un teaser rempli de séquences cinématographiques, tournées avec sa prochaine caméra

On remarque l’absence flagrante de scènes d’action, ce qui laisse penser à un nouveau type d’appareil

Ce teaser fait suite à la présentation d’un puissant nouveau processeur GP3

Plus tôt ce mois-ci, GoPro a annoncé son premier nouveau processeur depuis cinq ans, promettant qu’il équipera sa prochaine génération de caméras, et pas uniquement des mises à jour des caméras d’action pour lesquelles la marque est connue.

Un premier aperçu de la nouvelle direction que GoPro pourrait donner à son catalogue est désormais visible à travers un teaser publié sur YouTube et Instagram — et il paraît évident qu’une simple caméra d’action n’aurait pas pu capturer les images cinématographiques mises en avant.

Un gros plan sur un œil humain, un ralenti de flammes, une prise de vue au téléobjectif de fougères effleurées par des gouttes de pluie, ainsi qu’une image détaillée de la lune, apparaissent à l’écran avec la mention « Capturé avec la prochaine génération de GoPro ».

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L’annonce précédente détaillait le nouveau processeur GP3, le premier depuis le GP2 lancé avec la Hero 10 Black en 2021. Il est indiqué qu’il « inaugurera une nouvelle ère de qualité d’image de niveau professionnel, de performances en basse lumière, de résolution et de fréquences d’images pour les marchés des caméras à petit format, notamment les caméras d’action, les caméras 360°, les caméras de vlog et les caméras compactes ultra-premium de qualité cinéma ».

Cette même annonce précisait que cette nouvelle génération était attendue pour le deuxième trimestre 2026, soit dans les trois prochains mois.

GoPro propose déjà certaines des meilleures caméras d’action et caméras 360°, comme la Hero 13 Black et la Max 2. En revanche, les caméras dédiées au vlog et les modèles compacts de qualité cinéma constitueraient de nouveaux segments pour le spécialiste des caméras d’action. Au vu du teaser, une caméra de type cinéma pourrait être présentée en premier.

Previewing a New Generation of GoPro - YouTube Watch On

Que prépare GoPro ?

En dehors du slogan « Find your focus », les seules bases de spéculation reposent sur les séquences tournées avec une GoPro de nouvelle génération.

Il n’est pas clair si ces images proviennent d’un seul et même appareil mystérieux ou d’un ensemble de nouvelles caméras. Une hypothèse serait celle d’une caméra compacte orientée cinéma, dotée d’un objectif plus polyvalent que les ultra grand-angles habituels des caméras d’action GoPro, éventuellement avec objectifs interchangeables.

Un gros plan de la lune nécessite un téléobjectif. Une image détaillée d’un œil humain suppose un objectif macro. Quant aux fougères et aux gouttes de pluie, elles présentent un flou d’arrière-plan marqué (bokeh), ce qui laisse envisager soit un capteur plus grand que ceux des GoPro actuelles, soit un téléobjectif à grande ouverture.

La séquence des fougères et de la pluie évoque un capteur dont la taille pourrait se rapprocher du Micro Four Thirds (environ la moitié du plein format), et la variété des plans suggère un système à objectifs interchangeables. Il pourrait donc s’agir de la première caméra hybride orientée vidéo de GoPro.

Aucune des séquences présentées ne montre de scène d’action, ce qui suggère qu’aucune caméra d’action classique n’a servi à filmer ces images. Toutefois, si un tel appareil conservait le design robuste et étanche des caméras d’action GoPro, il pourrait constituer une offre originale.

Les effets macro, téléobjectif et faible profondeur de champ seraient des nouveautés pour un produit GoPro. L’intérêt porte désormais sur le type de caméra cinématographique capable de produire ces images, ou sur l’éventualité qu’il s’agisse d’une démonstration des capacités combinées de plusieurs nouveaux modèles GoPro.

Les réactions au teaser sur YouTube vont de « J’étais justement en train d’envisager de passer chez DJI, mais cela semble prometteur ! » à « Allez GoPro ! Il est temps de revenir sur le devant de la scène » et « Le public attendait cela ! ». Que penser de ce teaser et quel type de caméra est espéré de la part de GoPro ? La marque prépare-t-elle « quelque chose de spécial » ? Les commentaires sont ouverts.