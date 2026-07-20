Quelle caméra DJI choisir en 2026 ? Le guide essentiel pour trouver le modèle fait pour vous

Historiquement, la marque DJI s’est construite autour des drones. Elle reste un leader incontesté dans ce domaine, mais ces dernières années, elle a aussi consolidé sa place sur le marché des caméras compactes dédiées à la capture de contenu.

Les deux gammes principales sont les Osmo Action et les Osmo Pocket. La gamme Action correspond aux caméras d’action classiques de DJI, avec une conception robuste pensée pour capturer des images de qualité, quels que soient les chocs, les chutes, l’immersion, le froid ou les conditions difficiles. La gamme Pocket regroupe des caméras compactes sur stabilisateur, conçues pour le vlog. Elles passent facilement du format vertical à l’horizontal et facilitent la capture en selfie. Il existe aussi quelques modèles à part, comme la caméra 360 degrés Osmo 360 et la minuscule Osmo Nano, à porter sur soi.

La plupart de ces caméras font référence dans leur catégorie. La marque apparaît régulièrement dans des sélections des meilleurs produits, qu’il s’agisse de caméras d’action, de caméras 360 ou de caméras pour vlog. Pour celles et ceux qui envisagent un achat sans bien connaître les options disponibles ou le modèle à choisir, ce guide apporte une réponse.

L’équipe de test a évalué l’ensemble des caméras DJI actuellement disponibles à l’achat. Ci-dessous, un aperçu rapide des différents modèles, accompagné d’un résumé des principaux enseignements issus des tests et de liens vers les tests complets de chaque produit via le bouton More details.

Note. Seuls les produits disponibles dans votre région s’affichent.

DJI Osmo Action

Les Osmo Action sont des caméras d’action traditionnelles, réponse de DJI à GoPro. Elles adoptent un format tout-en-un avec les caractéristiques attendues sur ce type de produit. Conception robuste et étanche, format compact, écrans à l’avant et à l’arrière, microphones intégrés et fonctions comme le time-lapse, le ralenti et, sur les modèles récents, le suivi de sujet.

La génération actuelle correspond à l’Osmo Action 6. Les Osmo Action 5 Pro, malgré l’absence de version non Pro, et les Osmo Action 4 restent largement disponibles, y compris directement chez DJI. L’Osmo Action 3 se trouve également assez facilement.

Les caractéristiques varient légèrement selon les modèles. Les tests détaillés sont accessibles via le bouton More details, et la page de comparaison DJI Osmo Action permet de visualiser les différences.

Les deux modèles précédents, plus difficiles à trouver aujourd’hui, sont l’Action 2 et la première Osmo Action. L’Action 2 marquait une rupture notable avec un design modulaire très différent du reste de la gamme. Dès la troisième génération, DJI est revenu à un format tout-en-un plus classique, qui reste la norme depuis.

DJI Osmo Pocket

Les Osmo Pocket sont des caméras compactes 4K stabilisées par gimbal, conçues spécifiquement pour le vlog. Le modèle actuel est le DJI Osmo Pocket 4, même s’il n’est pas encore commercialisé aux États-Unis. L’Osmo Pocket 3 reste largement disponible, tout comme, dans une certaine mesure, le DJI Pocket 2.

Les modèles 3 et 4 partagent une conception compacte, une excellente stabilisation vidéo, une capture 4K nette et la possibilité de passer facilement du format vertical à l’horizontal. La quatrième génération apporte quelques améliorations. Le mode ralenti progresse, les spécifications vidéo sont revues à la hausse, le suivi de sujet gagne en précision et devient disponible dans davantage de modes, l’autonomie augmente et la mémoire interne est étendue. Un bras de gimbal magnétique apparaît également, permettant de fixer des accessoires comme des lumières.

Pour celles et ceux qui hésitent avec la gamme Pocket, une autre option consiste à utiliser un smartphone avec un DJI Osmo Mobile. Ce stabilisateur pour smartphone intègre des fonctions avancées de suivi.

Autres

Enfin, quelques caméras DJI restent à part dans la gamme. La DJI Osmo Nano est une version réduite et simplifiée de la série Action. Suffisamment compacte pour être fixée sur un pendentif ou une casquette, elle vise la capture de contenu en déplacement. Sa conception modulaire et magnétique la rend polyvalente.

L’Osmo 360 constitue la première caméra 360 degrés de DJI. Elle s’est révélée particulièrement convaincante pour une première tentative. Son positionnement tarifaire apparaît aussi très compétitif sur ce segment.