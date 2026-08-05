DJI Mic Mini 2S vs Mic Mini 2 : les 5 améliorations qui changent vraiment la donne

DJI a lancé le Mic Mini 2S, dernier modèle de sa gamme de microphones sans fil

Il inaugure l’enregistrement interne dans cette gamme et prend en charge quatre émetteurs simultanément

Les prix débutent à 99 €

DJI vient de dévoiler le Mic Mini 2S, un nouveau système de microphone sans fil lancé quelques mois seulement après le Mic Mini 2. Il apporte plusieurs améliorations importantes.

Le Mic Mini 2S est le premier microphone sans fil compact de DJI capable d’enregistrer directement en interne. Il complète le récent Mic Mini 2 et s’adresse aux créateurs qui souhaitent capturer chaque détail sonore de manière fiable, dans un format compact et polyvalent. Selon la marque, il convient aussi bien aux tournages en solo qu’aux interviews de rue, aux podcasts et aux productions réunissant plusieurs personnes.

Le DJI Mic Mini 2S est disponible dès aujourd’hui. Le pack comprenant un émetteur et un récepteur est proposé à partir de 99 €. Le kit équivalent destiné aux appareils mobiles, avec un émetteur, un récepteur mobile et un boîtier de recharge, débute également à 99 €. Le pack complet avec deux émetteurs, un récepteur et un boîtier de recharge coûte 189 €.

Plusieurs accessoires sont également disponibles. L’émetteur seul coûte 69 €, tandis que le boîtier de recharge est vendu 33 €. Les façades magnétiques sont proposées à 19 € pour le lot multicolore et à 39 € pour la collection Time Series conçue par Victo Ngai.

(Image credit: DJI)

DJI précise que le Mic Mini 2S ne sera pas commercialisé aux États-Unis pour le moment, son autorisation réglementaire étant toujours en attente. Cette situation est désormais habituelle pour la marque, qui ne peut pratiquement plus y vendre de nouveaux produits depuis la fin de l’année dernière.

Après avoir testé le Mic Mini 2 en avril, force est de constater que le passage au 2S semble bien plus important que l’évolution mineure entre le Mic Mini original et le Mini 2. Voyons donc sans attendre ce qui change.

DJI Mic Mini 2S : toutes les nouveautés

1. Un enregistrement interne

Il s’agit de la principale nouveauté. L’émetteur du Mic Mini 2S embarque 16 Go de stockage et peut enregistrer jusqu’à 28 heures de son sans récepteur ni caméra connectée. Il prend en charge les enregistrements en 24 bits et en 32 bits flottants. Ce dernier format, plus exigeant, réduit l’autonomie de stockage à environ 22 heures. Le Mic Mini 2 ne proposait aucune fonction de ce type, une absence déjà soulignée lors de son test.

2. Quatre émetteurs au lieu de deux

Le récepteur du Mic Mini 2 se limite à deux émetteurs simultanés. Le 2S double cette capacité et peut en gérer quatre. Il devient ainsi possible d’enregistrer des podcasts, de petites tables rondes ou des tournages réunissant plusieurs personnes sans matériel supplémentaire. Un nouveau mode d’enregistrement quadriphonique rejoint également les options Mono, Stéréo et Piste de sécurité.

3. Une réduction du bruit basée sur l’IA

DJI remplace la réduction de bruit « active » du Mic Mini 2 par un système piloté par un processeur neuronal et basé sur l’intelligence artificielle. Deux niveaux restent disponibles, Basique et Puissant. Selon DJI, chacun offre désormais des voix plus claires et moins déformées que son équivalent sur le Mic Mini 2.

4. Des transferts de fichiers rapides

Le boîtier de recharge du 2S peut récupérer directement les enregistrements des émetteurs à une vitesse atteignant 34 Mo/s. D’après DJI, cette vitesse est environ deux fois supérieure à celle du Mic 3, son modèle haut de gamme. Un enregistrement de 30 minutes en 24 bits serait ainsi transféré en seulement huit secondes.

5. Un boîtier de recharge repensé

Le boîtier du Mic Mini 2S peut désormais accueillir simultanément deux émetteurs, un récepteur, le récepteur mobile et un câble audio de 3,5 mm. Le boîtier du Mic Mini 2 ne permettait pas de ranger tous ces éléments en même temps. Cette évolution sera précieuse pour garder un maximum de matériel au même endroit.

(Image credit: DJI)

Tout n’est cependant pas meilleur. D’après la fiche technique de DJI, l’autonomie baisse légèrement. L’émetteur du 2S atteint 11 heures et son récepteur 10 heures, contre respectivement 11,5 heures et 10,5 heures pour le Mic Mini 2. L’autonomie totale avec le boîtier de recharge passe également de 48 à 40 heures. Cette baisse s’explique probablement par l’intégration du matériel nécessaire à l’enregistrement interne. Elle reste assez limitée, mais mérite d’être signalée lorsque l’autonomie sur une journée complète compte davantage que le stockage intégré.

De nombreuses autres caractéristiques restent inchangées. Le microphone conserve les trois mêmes profils de voix, Standard, Clair et Riche. Il garde également une portée maximale de 400 mètres avec le récepteur classique, ainsi que la connexion directe OsmoAudio. Celle-ci est désormais étendue au nouvel Osmo Pocket 4P et reste compatible avec l’Osmo Pocket 4, l’Osmo 360, l’Osmo Nano et l’Osmo Action 6.

DJI avait confirmé l’arrivée du Mic Mini 2S lors de la présentation du Mic Mini 2 en avril. Son lancement ne constitue donc pas une grande surprise. L’ampleur de cette évolution reste néanmoins plus importante que prévu pour un produit toujours présenté comme une solution d’entrée de gamme. DJI nous a envoyé un exemplaire de test. Notre essai complet du Mic Mini 2S sera publié très prochainement.