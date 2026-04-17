DJI prépare un nouveau drone d’entrée de gamme… mais a-t-il encore une place face à ses propres modèles ?

Le compte X de DJI tease de nouveaux drones caméra Lito 1 et Lito X1

Des indices laissent penser que le Lito serait un nouveau modèle d’entrée de gamme

Un second teaser suggère l’arrivée de nouveaux microphones sans fil

DJI vient de teaser son prochain drone caméra — et a même révélé au passage le nom du produit : le Lito.

L’annonce a été publiée sur X (anciennement Twitter), avec un lien vers une page du site officiel de DJI. Sur cette page, un bandeau déroulant affiche d’abord les mots « New Drone », puis les noms des drones actuels de DJI défilent — Mavic, Air, Mini, Avata, Neo, Flip — avant de s’arrêter finalement sur un nouveau nom : Lito.

La publication sur X mentionne également une date — 23 avril 2026 — ainsi que plusieurs hashtags intéressants, dont #DJILitoX1 et #DJILito1, ce qui laisse entendre que la gamme Lito pourrait être lancée avec deux modèles dès le départ.

Just Fly.23 April 2026, 12 PM (GMT)Learn More: https://t.co/0SDDMCLQlQ#DJI #DJILito #DJILitoX1 #DJILito1 pic.twitter.com/zvpNcCgRIVApril 14, 2026

Au-delà de cela, très peu d’informations ont filtré sur ce nouveau drone. Toutefois, le fait que les noms actuels de la gamme apparaissent dans l’ordre hiérarchique — avec le Mavic premium en premier et le Flip plus abordable en dernier — suggère que le Lito pourrait se positionner après le Flip. Autrement dit, il pourrait être encore plus orienté entrée de gamme que le modèle d’entrée actuel.

Offrir davantage de choix aux consommateurs est rarement une mauvaise chose. Mais la question se pose : le lancement d’un nouveau drone léger et abordable par DJI (si tel est bien le positionnement du Lito) est-il réellement nécessaire ? L’entreprise propose déjà la série Mini, ainsi que les modèles Flip et Neo, sur ce segment.

Le DJI Flip fait partie des nombreux drones avec caméra d'entrée de gamme de DJI actuellement disponibles à la vente. (Image credit: DJI)

Avons-nous besoin d'un Lito ?

Avec l’arrivée du Neo 2 fin 2025, le Flip semble déjà quelque peu redondant.

Le Neo 2 (proposé à partir de 239,00 € en France) permet d’enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par seconde avec une bonne stabilisation, intègre près de 50 Go de stockage interne, dispose d’un système de détection d’obstacles omnidirectionnel (avec LiDAR) ainsi que de nombreux modes de vol autonomes performants. Il peut être piloté aussi bien avec un smartphone qu’avec un casque FPV et une télécommande à détection de mouvement. Le tout dans un format suffisamment léger pour échapper aux principales restrictions de vol et assez compact pour tenir dans une poche. Une grande poche, certes, mais une poche.

Le Neo 2 est encore relativement récent, et il paraît peu probable qu’il disparaisse du catalogue DJI dans un avenir proche. Dès lors, où se positionneront exactement les Lito 1 et Lito X1 ?

Le DJI Neo 2 est petit, abordable, bien équipé et remarquablement polyvalent. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Une hypothèse serait que le DJI Mini 4K, actuellement le drone Mini le moins cher de la marque, soit sur le point de quitter le catalogue — et que les modèles Lito viennent le remplacer.

La caméra du Mini 4K est moins performante que celle du Neo 2, bien que les deux modèles enregistrent en 4K. En revanche, le Mini 4K offre une autonomie nettement supérieure — jusqu’à 31 minutes de vol contre 19 minutes pour le Neo 2.

Un Lito combinant cette autonomie accrue avec une meilleure caméra que celle du Mini 4K, à un tarif proche de celui du Neo 2, pourrait ainsi proposer une offre légèrement différente de ce que DJI propose actuellement.

Le DJI Mini 4K est un drone idéal pour les débutants, mais sa caméra mériterait d'être améliorée. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Cela dit, une surprise n’est pas exclue : une fonctionnalité impressionnante, une avancée technique ou un ajustement de design capable d’apporter quelque chose de réellement nouveau. DJI reste le leader mondial des drones grand public pour une bonne raison, et quelle que soit la nouveauté préparée, elle devrait présenter un intérêt certain sous une forme ou une autre.

Le Lito n’est d’ailleurs pas le seul produit DJI à avoir été discrètement dévoilé cette semaine. L’entreprise a publié un second teaser sur X qui laisse fortement penser à l’arrivée prochaine d’un nouveau microphone sans fil, avec la date du 28 avril 2026.

More Than SoundApril 28, 2026 | 8 AM (EDT)Learn More: https://t.co/4GMW0diFcr pic.twitter.com/vHea2bA0tCApril 14, 2026

Si le slogan « More Than Sound » ne suffisait pas à suggérer l’arrivée imminente d’un nouveau DJI Mic, la vidéo animée en apporte un indice supplémentaire.

Elle débute par une série de panneaux colorés qui se transforment progressivement en ce qui ressemble fortement au récepteur d’un DJI Mic Mini. Cela pourrait indiquer l’arrivée d’un DJI Mic Mini 2, accompagné de panneaux colorés interchangeables permettant d’identifier rapidement différents récepteurs — une solution idéale pour les configurations d’enregistrement impliquant plusieurs récepteurs.

Les deux dates étant désormais proches, l’attente ne sera pas longue avant d’obtenir une confirmation — et de découvrir en quoi le Lito se distingue des drones DJI déjà disponibles.