DJI prépare un choc dans les airs : le drone 360° Avata arrive ce mois-ci

DJI tease son drone « flagship » Avata 360

Il filmera en 8K à 360 degrés

Lancement prévu le 26 mars à 13 h

Après des mois de rumeurs et de spéculations, le DJI Avata 360 est désormais officiel. DJI a partagé le teaser le plus explicite à ce jour, révélant le nom du drone, ses caractéristiques principales et sa date de lancement.

L’Avata 360 sera le tout premier drone 360 degrés de DJI, équipé d’un enregistrement vidéo en 8K. Il viendra concurrencer l’excellent Antigravity A1, premier véritable drone 360 degrés au monde.

« Au-dessus de tout, voyez tout », annonce la bande-annonce, confirmant la présentation prochaine de l’Avata 360 « flagship » le 26 mars à 13 h, soit dans un peu plus de deux semaines au moment de la rédaction de ces lignes.

L'article continue ci-dessous

Le teaser ne donne guère plus d’informations. L’Avata 360 suscite néanmoins un certain enthousiasme, notamment après les nombreuses rumeurs récentes. Des images fuitées ont circulé, ainsi qu’un mystérieux teaser DJI la semaine dernière contenant des séquences aériennes, dont l’effet « tiny planet » réalisé avec une caméra 360 degrés.

Above It All, See It All26 March 2026 | 12 PM (GMT)Notify Me: https://t.co/VRsG25xjzz#DJIAvata360 pic.twitter.com/7h9IpiPUd9March 10, 2026

L’Avata 360 pourrait partager de nombreuses similitudes avec l’Avata 2, présenté ci-dessus, mais avec un module caméra rotatif capable de basculer entre un mode 360 degrés et un mode objectif unique. (Image credit: DJI)

Pourquoi l’Avata 360 suscite de l’intérêt

L’Antigravity A1 a été personnellement testé et reste à ce jour le seul véritable drone grand public à 360 degrés. Il s’agit d’un excellent premier drone 8K issu de la start-up incubée par Insta360, qui continue de progresser grâce à des mises à jour logicielles. L’Avata 360 s’apprête toutefois à le rejoindre.

L’Avata 360 de DJI bénéficie d’un avantage, celui de s’intégrer à l’écosystème déjà très solide des drones DJI, avec des accessoires établis tels que les contrôleurs de mouvement, les lunettes immersives et les batteries.

Et plutôt que d’être avant tout un drone 360 degrés, il semble plus polyvalent, à l’image des drones FPV de la gamme Avata de DJI, capables eux aussi de filmer à 360 degrés (voir certains extraits ci-dessous, supposés avoir été réalisés avec l’Avata 360).

Si les fuites précédentes sont exactes, l’Avata 360 pourrait proposer un atout supplémentaire avec un mode objectif unique. Le module caméra monté sur nacelle pourrait ainsi pivoter d’un mode 360 degrés — deux objectifs, l’un orienté vers le haut et l’autre vers le bas pour une couverture complète — vers un mode objectif unique pointant droit devant, à la manière de l’Avata 2.

Le prix public de l’Avata 360 pourrait également se situer légèrement en dessous de celui de l’Antigravity A1, DJI étant réputé pour sa politique tarifaire agressive. Une bonne nouvelle pourrait aussi concerner les fans de DJI aux États-Unis. Selon certaines rumeurs, l’Avata 360 aurait été enregistré avant la date limite de décembre 2025 pour l’approbation FCC, ce qui lui permettrait d’être commercialisé sur le marché américain. Beaucoup l’espèrent, et la réponse sera connue le 26 mars.