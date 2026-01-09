DJI prépare un drone Avata 360 qui pourrait ringardiser tous ses rivaux

Des images du DJI Avata 360 ont de nouveau fuité en ligne

Il s’agira du premier drone à 360 degrés conçu par DJI

Il pourrait intégrer un mode à objectif unique pour les prises de vue classiques

Une nouvelle fuite concernant le DJI Avata 360 est apparue en ligne. Ce modèle serait le tout premier drone avec caméra 360 degrés de DJI, attendu dans un avenir très proche. Et il pourrait bien disposer d’un atout face à son concurrent, l’Antigravity A1 d’Insta360.

Cette fuite provient du leaker bien connu @Quadro_News, et montre quelques images non officielles du DJI Avata 360 (voir ci-dessous), ainsi qu’une sélection d’accessoires. On y aperçoit par exemple la radiocommande standard de DJI.

Une photo de cette radiocommande affiche un retour vidéo en direct, ce qui laisse penser que l’appareil proposera un mode à objectif unique. Autrement dit, il serait possible d’utiliser un seul objectif pour filmer ou photographier sans angle à 360 degrés.

Ce système fonctionnerait visiblement grâce à une unité de caméra rotative. Des lentilles orientées vers le haut et vers le bas permettraient de capturer des vidéos à 360 degrés, tandis que le module pourrait pivoter à 90 degrés pour orienter un objectif vers l’avant, pour un enregistrement plus classique.

Ce détail fait la différence avec l’Antigravity A1, dont les objectifs sont fixes et uniquement dédiés à la capture 360. Un point à prendre en compte pour celles et ceux qui hésitent entre les deux modèles, même si aucune information n’a encore été officiellement confirmée du côté de DJI.

Le fait que l’Avata 360 rejoigne la gamme FPV de DJI pourrait également lui conférer des vitesses de vol et des manœuvres plus dynamiques que l’Antigravity A1, souvent jugé plus lent.

Un DJI Osmo 360 aérien

👉An acquaintance dropped by for a cup of tea.😋 It's been a while since we last met, DJI Avata 360.🤭#djiavata360 pic.twitter.com/l2c2jKBsy4January 7, 2026

L’une des deux photos ayant fuité montre également un hub de charge pour batteries, du type généralement inclus dans les packs Fly More Combo, avec trois batteries en place. Des rumeurs circulent déjà sur les différents bundles qui pourraient accompagner ce drone.

Les rumeurs autour du DJI Avata 360 sont nombreuses, et tout porte à croire que ce modèle s’inspire fortement du DJI Avata 2, lancé en avril 2024. Vu le nombre de fuites déjà apparues, son lancement semble imminent.

Il est question d’une capacité d’enregistrement en 8K, avec deux capteurs CMOS 1/1.1 pouce – vraisemblablement les mêmes que ceux du DJI Osmo 360, la caméra d’action de la marque – ainsi qu’une amélioration de l’autonomie par rapport à l’Avata 2. Des fonctions comme l’évitement d’obstacles et le mode de suivi ont aussi été évoquées par certaines sources.

En toile de fond, une interdiction de commercialisation des nouveaux produits DJI vient d’entrer en vigueur aux États-Unis. Le DJI Avata 360 ne sera donc pas disponible là-bas. Pour le reste du monde, l’attente semble toucher à sa fin.