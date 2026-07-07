Le FBI a saisi plus de 600 drones aux abords des matchs de la Coupe du monde

Le FBI indique avoir saisi plus de 600 drones à proximité des sites de la Coupe du monde.

Des saisies ont été enregistrées dans chacune des villes américaines accueillant le tournoi.

Cela pourrait avoir des répercussions pour tous les amateurs de drones lors d'événements nationaux.

À la mi-juin, le FBI avait annoncé en grande pompe avoir saisi une quinzaine de drones à proximité des sites de la Coupe du monde, ce qui semblait constituer un avertissement clair et sans équivoque à l’intention des photographes aériens en herbe, leur signifiant que l’agence ne plaisantait pas.

Apparemment, beaucoup de gens n’ont pas tenu compte de cet avertissement. Trois semaines plus tard, le FBI affirme désormais avoir saisi plus de 600 drones dans les 11 villes hôtes américaines depuis le début du tournoi. Les propriétaires s’exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 dollars et à d’éventuelles poursuites pénales fédérales pour avoir enfreint les restrictions de vol temporaires.

L'ampleur de cette opération de contrôle dépasse de loin ce que nous avions rapporté il y a quelques semaines à peine. Selon le FBI, des saisies ont été enregistrées dans chacune des villes américaines accueillant le tournoi.

Miami arrive en tête avec 99 drones confisqués, suivie de Los Angeles (91), Dallas (78) et Atlanta (77). Kansas City a enregistré 61 saisies, tandis que Seattle (52), San Francisco (48), Boston (44), New York/New Jersey (38), Philadelphie (29) et Houston (24) complètent le tableau. Les infractions aux règles de vol ont atteint des proportions colossales.

Due to unprecedented law enforcement coordination, this FBI and our DHS partners have seized over 600 drones from restricted airspace across all 11 U.S. host cities since the start of the FIFA World Cup tournament. pic.twitter.com/3qo03ofyXfJuly 4, 2026

L'application de la loi par le FBI s'est appuyée sur une combinaison de systèmes de détection RF, de surveillance radar et d'équipes spécialisées de lutte contre les drones, déployées autour des stades et des sites des festivals de supporters les jours de match. En vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le ministère de la Justice, les agents ont été habilités non seulement à détecter et à suivre les drones non autorisés, mais aussi à les saisir activement et à engager des poursuites contre leurs opérateurs.

Les zones d’exclusion aérienne de la FAA s’étendent sur environ 5,5 km de rayon et jusqu’à 915 mètres d’altitude autour des stades hôtes les jours de match, avec des zones d'exclusion plus restreintes, limitées à environ 1,85 km de rayon et 305 mètres d'altitude autour des sites accueillant les festivals des supporters.

« Le FBI et nos partenaires continueront d’identifier les opérateurs de drones qui enfreignent les restrictions de vol temporaires. Notre objectif commun reste de garantir que les événements de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulent en toute sécurité pour tous les participants et spectateurs », a déclaré un agent du FBI, précisant que les saisies se poursuivraient jusqu’à la finale, le dimanche 19 juin.

Analyse : une amende de 100 000 dollars pourrait n'être que le début

(Image credit: Getty Images / Icon Sportswire)

600 saisies dans 11 villes, c’est un chiffre remarquable — mais pas dans le bon sens du terme. Ces règles avaient été largement diffusées par la FAA avant le tournoi, des applications comme B4UFLY (sur iOS et Android) permettent de vérifier l’état de l’espace aérien en 30 secondes, et plusieurs services de police ont tenu des conférences de presse spécialement pour avertir les pilotes des conséquences d’un non-respect de la réglementation. Et pourtant, ville après ville, les pilotes ont continué à prendre leur envol.

La préoccupation ne concerne plus seulement les personnes exposées à des amendes et à la confiscation de leur matériel, mais aussi le message que ce niveau de mépris envoie aux régulateurs et aux législateurs qui décideront de l’avenir de l’utilisation civile des drones aux États-Unis.

Le cadre réglementaire actuel de la FAA concernant l’utilisation des drones à des fins de loisir ou d’amateur est déjà plus permissif que celui de nombreux pays — mais ce cadre repose en partie sur l’hypothèse implicite selon laquelle la plupart des exploitants sont responsables et font preuve d’autorégulation.

600 infractions commises au cours d’un seul tournoi, lors de l’une des opérations de contrôle les plus médiatisées de l’histoire de la FAA, rendent cette hypothèse difficile à défendre.

(Image credit: Future)

Les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 auront lieu dans moins de deux ans. Si l’on se base sur les chiffres relatifs à l’application de la réglementation lors de la Coupe du monde, les arguments en faveur d’un renforcement des restrictions permanentes autour des grands événements, d’une extension des zones d’exclusion aérienne ou d’une mise en œuvre à plus grande échelle de l’identification à distance obligatoire gagnent considérablement en poids.

L’identification à distance, qui impose aux drones de diffuser en temps réel leurs données d’identification et de localisation, est déjà une obligation légale pour la plupart des exploitants en vertu des règles de la FAA introduites en 2023, mais son application reste inégale. Les infractions et les saisies constatées lors de la Coupe du monde fournissent aux régulateurs de nombreux arguments pour militer en faveur d’un dispositif bien plus rigoureux.

Il y a également un coût en termes de réputation. Les fabricants de drones, les défenseurs du secteur et les pilotes amateurs responsables ont passé des années à faire valoir que l’utilisation civile des drones est une activité légitime et à faible risque qui justifie un cadre réglementaire souple.

Chaque utilisateur de drone ayant ignoré une zone d’exclusion aérienne largement médiatisée pendant ce tournoi a fourni aux détracteurs de cet argument exactement les preuves dont ils avaient besoin ; et si la réponse réglementaire au cours des prochaines années s’avère plus sévère que ne le souhaiteraient la plupart des passionnés de drones, il sera difficile de prétendre qu’elle n’était pas, au moins en partie, méritée.

Alors que la Coupe du monde entre dans la phase des quarts de finale, nous resterons vigilants pour voir si les violations des restrictions de vol se poursuivent.