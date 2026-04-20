Un drone géant de 2 tonnes transporte du thé sur 120 km… sans aucun pilote

Un avion cargo autonome a réalisé une livraison en zone montagneuse de 120 km en seulement 37 minutes

Un transport hybride air + rail a permis de livrer du thé frais en moins de 24 heures

Le drone CarryAll peut transporter jusqu’à 400 kg avec une autonomie opérationnelle de 200 km

La société aérospatiale AutoFlight, fondée en Chine, a mené un essai de transport par eVTOL de classe 2 tonnes pour acheminer du thé de printemps fraîchement récolté à travers un relief montagneux dans la province du Guizhou.

Le test a mobilisé le CarryAll (V2000CG), un appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux sans pilote, afin de transporter du thé fraîchement cueilli entre les villes d’Anshun et de Guiyang, distantes d’environ 120 km.

Le vol a traversé un terrain montagneux escarpé en 37 minutes, un trajet qui prend habituellement beaucoup plus de temps par la route en raison des itinéraires sinueux et des variations d’altitude caractéristiques de la région.

Charge utile maximale de 400 kg

Une fois le thé livré à Guiyang, l’expédition a poursuivi son trajet en train à grande vitesse jusqu’à Shanghai, pour une distance totale proche de 2 000 km.

L’utilisation combinée de l’avion et du rail a permis au thé d’atteindre les consommateurs dans les 24 heures suivant sa récolte, offrant une nouvelle solution pour transporter des produits agricoles sensibles au facteur temps depuis des régions isolées.

Contrairement aux avions cargo conventionnels, le CarryAll fonctionne sans pilote à bord, s’appuyant sur des systèmes de vol autonomes pour assurer la navigation et l’exécution des itinéraires.

L’appareil accepte une charge utile maximale de 400 kg et dispose d’une autonomie pouvant atteindre 200 km, avec une vitesse de croisière d’environ 180 km/h, ce qui le rend adapté aux liaisons de fret de moyenne distance lorsque les routes sont lentes ou peu fiables.

La capacité de décollage et d’atterrissage verticaux supprime la nécessité de pistes, permettant des opérations depuis des plateformes compactes situées près des exploitations agricoles ou des hubs logistiques, ce qui peut faciliter le déploiement en zones montagneuses ou isolées.

AutoFlight indique que le CarryAll (V2000CG) détient les certificats de type, de production et de navigabilité délivrés par l’Administration de l’aviation civile de Chine, ce qui en fait l’une des premières plateformes cargo eVTOL de grande capacité à atteindre ce niveau d’approbation réglementaire.

« Ce modèle innovant de “transport aérien autonome par eVTOL + ligne principale ferroviaire à grande vitesse” permet de lever les goulets d’étranglement logistiques dans les zones montagneuses d’altitude. AutoFlight s’associera à davantage de partenaires pour étendre ce modèle de fret autonome, efficace et écologique, à d’autres régions productrices agricoles spécialisées », a déclaré Li Yun, directeur commercial d’AutoFlight.

« Cela permettra à davantage de produits agricoles locaux de haute qualité d’accéder rapidement aux marchés nationaux, favorisant la modernisation industrielle régionale et la revitalisation rurale. »

Les avions cargo d’AutoFlight ont déjà effectué des missions vers des plateformes offshore, des liaisons interurbaines de fret et des opérations de soutien d’urgence contre les incendies, démontrant que la technologie est testée au-delà de simples démonstrations contrôlées.

L’entreprise développe également une version passagers à six places, désignée V2000EM Prosperity, actuellement en cours de certification de navigabilité auprès des autorités aéronautiques chinoises.