Quel drone DJI choisir ? Les meilleurs modèles selon chaque usage et chaque budget

Envie de prendre de la hauteur ? DJI est probablement la marque qu’il vous faut. Elle propose actuellement la quasi-totalité des meilleurs drones du marché. Lorsqu’on débute dans l’univers des drones, il peut être difficile de s’y retrouver parmi toutes les options. Cet article vous aidera à faire votre choix. Nous allons présenter les principales gammes DJI et le public auquel elles s’adressent. Une fois votre sélection affinée, vous pourrez vous rendre dans la section correspondante pour consulter nos tests de chaque modèle. C’est parti...

Note : seules les fiches des produits actuellement disponibles dans votre région pourront s’afficher. En raison de problèmes liés à la FCC, tous les drones DJI ne sont pas commercialisés aux États-Unis. Cliquez sur le bouton « Plus de détails » pour découvrir les principaux enseignements de chaque test et accéder à l’article complet.

Guide des gammes DJI

DJI Mini

Les drones compacts emblématiques de DJI, qui constituent également la gamme la plus vendue auprès des pilotes débutants. Tous ces modèles pèsent moins de 250 g. Ils sont donc soumis à peu ou pas de restrictions de vol, selon l’endroit où ils sont utilisés.

DJI Air

Une gamme supérieure aux Mini, destinée aux passionnés. Ces drones appartiennent à la catégorie de poids suivante. Ils sont donc plus robustes et offrent une plus grande autonomie. Toutefois, il faudra obtenir l’équivalent local d’un certificat d’aptitude avant de pouvoir les faire voler.

DJI Mavic

Des drones grand public haut de gamme, dotés de performances photographiques parmi les meilleures du secteur. Ils se situent encore un cran au-dessus de la gamme DJI Air. Là encore, un certificat d’aptitude sera nécessaire avant de pouvoir les faire voler.

DJI Neo

Le drone DJI le moins cher, le plus petit, le plus léger et le plus simple. Il peut décoller directement depuis la main en appuyant sur un seul bouton. Il a été conçu pour réaliser des selfies aériens. Ce type d’appareil est parfois appelé « drone selfie ».

DJI Avata

Des drones FPV, pour « vue à la première personne », conçus pour être utilisés avec des lunettes immersives. Ils offrent un vol rapide, réactif et particulièrement immersif. La loi impose toutefois la présence d’un observateur lors de l’utilisation d’un drone avec des lunettes.

Quelques modèles indépendants méritent également d’être mentionnés. Le Lito est un drone pour débutants particulièrement simple, proposé à un prix extrêmement abordable. Il se situe en dessous de la gamme Mini, aussi bien en matière de prix que de performances. Le DJI Flip est un autre drone pour débutants, doté de fonctionnalités adaptées aux vloggers. À l’autre extrémité de la gamme se trouvent les DJI Inspire, destinés aux professionnels. Il s’agit du type de matériel qui peut être loué pour des productions audiovisuelles.

Drones DJI Mini

Drones DJI Mavic

Drones DJI Air

Drones DJI Neo

Drones DJI Avata