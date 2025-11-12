DJI prêt à pulvériser Insta360 avec un drone 8K tout-angle ?

Le DJI Avata 2, ci-dessus, est le dernier drone FPV de DJI, mais le prochain modèle Avata pourrait être le premier à offrir une couverture caméra à 360 degrés.

Des images promotionnelles ayant fuité laissent penser que le DJI Avata 360 est proche de son lancement

Il pourrait s’agir du tout premier drone à 360 degrés signé DJI

Selon certaines rumeurs, il embarquerait les deux capteurs de 1,1 pouces issus de l’Osmo 360

Le premier contact avec le drone Antigravity A1 d’Insta360 remonte à environ six mois, bien avant sa présentation officielle en août. Ce drone à 360 degrés innovant s’est révélé impressionnant, au point de laisser entrevoir un bouleversement potentiel du marché. L’étape suivante semblait alors évidente : DJI ne resterait pas sans réponse et développerait sa propre version.

Depuis, DJI a lancé sa première caméra d’action à 360 degrés, l’Osmo 360, rendant le développement d’un drone du même type quasi inévitable. Désormais, des visuels promotionnels haute résolution ont fuité en ligne – montrant un certain Avata 360 – partagés par le leaker bien connu @Quadro_News sur X, suggérant que le lancement approche à grands pas.

Le site The New Camera évoque même une sortie possible en 2025, soit dans les toutes prochaines semaines. Dans ce cas, DJI pourrait prendre de vitesse l’Antigravity A1, attendu pour janvier 2026.

DJI a toujours su réagir rapidement face à la concurrence – à l’image du Neo, un drone selfie conçu en réponse au X1 de HoverAir (et qui devrait être bientôt remplacé par le Neo 2). Cette fois, DJI pourrait même coiffer Insta360 au poteau avec un lancement anticipé de son drone à 360 degrés, bien que l’annonce d’Insta360 ait été faite bien plus tôt.

👉Hello there, little DJI Avata 360!#avata360 pic.twitter.com/XcNApLza5xNovember 10, 2025

À quoi ressemblera le DJI Avata 360 ?

Ce n’est un secret pour personne : l’Antigravity A1 s’inspire largement de la caméra 360 haut de gamme d’Insta360, la X5, en l’intégrant dans un châssis de moins de 250 g. Résultat : des vidéos immersives en 8K et un suivi intelligent des sujets.

D’après plusieurs sources, dont The New Camera, DJI emprunterait une voie similaire en adaptant la technologie de son Osmo 360 pour l’Avata 360. Cela impliquerait aussi des vidéos 360 en 8K, mais cette fois captées par deux capteurs plus grands, de 1,1 pouce chacun.

D’autres images promotionnelles partagées par @Quadro_News montrent un drone reprenant la silhouette du DJI Avata 2 (de type FPV), mais avec une différence notable : deux caméras montées sur une nacelle, l’une tournée vers le haut, l’autre vers le bas, assurant une couverture complète à 360 degrés. Ces caméras pourraient même pivoter à 90 degrés pour une utilisation monocapteur, un atout particulièrement ingénieux.

Autre détail relayé par The Notebook : l’Avata 360 pourrait également peser moins de 250 g, ce qui lui permettrait de rester dans la catégorie C0 des drones sans restriction, contrairement aux modèles Avata actuels, qui relèvent d’une classe supérieure.

Si toutes ces informations se confirment, le DJI Avata 360 pourrait bien devenir l’un des drones grand public les plus prometteurs du moment. Reste à savoir s’il conservera les capacités de vol dynamiques propres aux modèles FPV de la gamme Avata, ou s’il s’orientera vers une approche plus douce, comme le fait l’Antigravity A1, misant avant tout sur l’expérience immersive via la vue à 360 degrés.