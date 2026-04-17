DJI Pocket 4 vs DJI Pocket 3 : 7 améliorations pour la prochaine caméra de vlogging à succès

Après des mois de rumeurs, la DJI Osmo Pocket 4 est enfin officielle et vient succéder à la Pocket 3, caméra de vlog à succès. Elle devrait rencontrer un succès similaire.

Il ne s’agit pas d’une évolution majeure, mais la Pocket 4 apparaît comme une caméra de vlog plus aboutie, qui pourrait justifier le passage depuis la Pocket 3. Cet article présente les sept améliorations les plus marquantes du nouveau modèle.

Pour celles et ceux qui recherchent leur première caméra de vlog, les deux modèles méritent l’attention. De nombreux contenus ont été tournés avec la Pocket 4 avant son lancement, et un test complet est à venir prochainement. La Pocket 3 a également été utilisée de manière régulière ces deux dernières années. Toutes deux constituent d’excellentes alternatives aux smartphones pour la vidéo, combinant un format minuscule et très discret avec une vidéo 4K stabilisée par nacelle, ainsi que les outils nécessaires pour des voix claires, notamment avec les micros sans fil de DJI.

La Pocket 4 est proposée à 499,00 € en version Essential Combo, ou 619,00 € en Creator Combo, qui ajoute une poignée-batterie, un micro sans fil et une nouvelle lampe magnétique d’appoint, entre autres accessoires. Aucun tarif ni disponibilité pour les États-Unis n’ont été communiqués au lancement.

Sans plus attendre, voici les principales différences entre la DJI Osmo Pocket 4 et la Pocket 3.

1. Qualité vidéo

(Image credit: Future / Tim Coleman)

La fiche technique laisse penser que la qualité d’image évolue peu : comme sa devancière, la Pocket 4 filme en 4K et intègre un capteur 1 pouce. DJI précise toutefois que ce capteur est nouveau et que la sortie vidéo 4K est optimisée avec 14 stops de plage dynamique, étendue de 2 stops supplémentaires en mode basse lumière.

La profondeur de couleur 10 bits est toujours présente, avec un profil colorimétrique D-Log révisé disponible en mode Pro. Pour un rendu directement prêt à l’emploi, six nouvelles tonalités cinéma sont proposées. Plusieurs nouveaux filtres beauté sont également intégrés dans l’application DJI Mimo mise à jour.

2. Au ralenti

L’une des évolutions les plus marquantes est l’enregistrement en ralenti 8x en 4K, soit 240 images par seconde, contre un maximum de 120 i/s sur la Pocket 3. La plupart des appareils proposant de telles cadences élevées, y compris la Pocket 3, les limitaient généralement au 1080p. DJI étend désormais ces cadences du 1080p à la 4K sur ce nouveau modèle. La fonction zoom 2x (voir plus bas) n’est toutefois pas disponible dans ce mode.

3. Suivi des sujets

(Image credit: Future / Tim Coleman)

La Pocket 4 intègre la nouvelle génération d’Active Track 7.0, offrant un suivi de sujet particulièrement efficace. Un simple double appui sur le sujet suffit pour que la Pocket 4 le maintienne au centre du cadre, avec prise en charge des personnes, véhicules, animaux domestiques et plus encore.

Le suivi fonctionne également en mode photo, avec le zoom 2x sans perte et avec le profil colorimétrique D-Log, ce qui n’est pas le cas de l’Active Track 6.0 de la Pocket 3.

4. Compétences en photographie

La définition photo passe de 9,4 mégapixels sur la Pocket 3 à 37 mégapixels sur la Pocket 4, pour des images plus détaillées à condition d’activer le mode SuperPhoto. La résolution maximale est obtenue en format 1:1, et descend à 33 mégapixels en format 16:9. En mode photo standard, la résolution reste équivalente à celle d’une image 4K, comme auparavant.

Les photos peuvent être enregistrées en JPEG, en RAW ou dans les deux formats simultanément. Le zoom 2x sans perte est désormais utilisable en mode photo et lors de l’utilisation d’Active Track, contrairement à la Pocket 3.

5. Commandes

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Moins visibles sur une fiche technique mais très utiles à l’usage, plusieurs ajustements de design font leur apparition sur la Pocket 4.

Le joystick qui contrôle la nacelle a été amélioré, et la vitesse de déplacement dépend désormais de la pression exercée. Deux nouveaux boutons apparaissent sous l’écran lorsque celui-ci est orienté horizontalement, offrant des raccourcis vers des fonctions pratiques comme le zoom.

Le bras de la nacelle intègre désormais des contacts électroniques et une surface magnétique permettant de fixer la nouvelle lampe d’appoint magnétique incluse dans le Creator Combo. Alimentée par la caméra, cette lampe délivre une puissance modérée, utile surtout en faible luminosité ou de nuit, mais constitue un ajout appréciable.

6. Autonomie de la batterie

DJI équipe la Pocket 4 d’une batterie de 1 545 mAh, soit 20 % de capacité supplémentaire par rapport aux 1 300 mAh de la Pocket 3. Avec cette nouvelle batterie, la Pocket 4 a été testée pour atteindre jusqu’à 4 heures d’autonomie en enregistrement 1080p à 24 i/s, avec connexions sans fil et écran désactivés. En 4K, l’autonomie sera sensiblement inférieure.

Le temps de charge est également réduit. Avec le chargeur DJI 65W PD (vendu séparément), la Pocket 4 peut atteindre 100 % en 32 minutes, ou 80 % en seulement 18 minutes. Les chiffres pour une charge USB-C standard ne sont pas encore communiqués.

7. Memoire

(Image credit: Future / Tim Coleman)

La Pocket 4 dispose de 107 Go de stockage interne, suffisant pour plusieurs heures de vidéo 4K, alors que la Pocket 3 n’en propose pas. Les deux modèles acceptent les cartes microSD. DJI a également ajouté une trappe de protection pour le logement microSD, qui était totalement exposé sur la Pocket 3.

La Pocket 4 bénéficie aussi du Wi-Fi 6 de nouvelle génération et de l’USB 3.1, ainsi que de vitesses de transfert filaire plus rapides, facilitant un flux de travail plus fluide en mobilité.

Quelques autres nouveautés complètent la Pocket 4, mais ces sept points constituent les principales évolutions. L’ensemble donne le sentiment d’une caméra de vlog plus aboutie.

La Pocket 4 semble-t-elle être une évolution suffisamment intéressante pour envisager une mise à niveau ? Les avis peuvent être partagés dans les commentaires.