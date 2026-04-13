DJI dégaine le Pocket 4… mais Insta360 pourrait déjà lui voler la vedette

Attendez-vous au DJI Osmo Pocket 4 le 16 avril

La caméra dédiée au vlogging fait l’objet de rumeurs depuis longtemps

Insta360 s’apprête également à lancer la Luna

La montée en puissance autour du lancement du DJI Osmo Pocket 4 a été longue et riche en informations, mais une date officielle a désormais été annoncée pour la présentation de cette caméra de vlogging — tandis que de nouvelles fuites concernent un appareil concurrent signé Insta360.

DJI a publié une vidéo teaser sur les réseaux sociaux indiquant que le DJI Osmo Pocket 4 sera dévoilé le jeudi 16 avril. La présentation débutera à 13 heures (heure de Paris), il est donc temps de noter la date.

La caméra n’est pas mentionnée explicitement, mais un aperçu assez clair est proposé, accompagné du slogan « le monde dans ma poche ». En japonais, ce slogan se traduit par « le monde s’agrandit », ce qui pourrait suggérer des capacités étendues du capteur photo.

Comme le souligne Notebookcheck, cela laisserait entendre une focale native plus large sur la nouvelle caméra, ainsi qu’une compatibilité avec la norme Open Gate, comme sur l’iPhone 17 Pro — ce qui signifie qu’une plus grande surface du capteur peut être utilisée pour filmer.

DJI vs Insta360

The World In My PocketGet ready for Osmo Pocket 4April 16, 2026 | 12:00 PM GMTLearn more: https://t.co/BqZFVXi3t1#DJI #DJIOSMO #OsmoPocket4 pic.twitter.com/3trSEDiLLiApril 9, 2026

L’annonce officielle n’a pas empêché la diffusion de nouvelles fuites concernant le DJI Osmo Pocket 4. Le leaker régulier Igor Bogdanov (via Notebookcheck) a publié d’autres rendus de la caméra avant son lancement, mettant en évidence un design légèrement modifié — avec deux boutons supplémentaires sur la console.

Parmi les autres améliorations évoquées figurent des évolutions du capteur 1 pouce, permettant de capter davantage de lumière et d’améliorer la qualité des photos et des vidéos, ainsi que la possibilité d’un module photo supplémentaire pour une éventuelle version Pro de l’appareil.

Cependant, DJI pourrait devoir faire face immédiatement à une certaine concurrence pour sa nouvelle caméra. Une fois encore, Igor Bogdanov est à l’origine de la fuite, cette fois à propos de l’Insta360 Luna : l’appareil est présenté comme une version « plus intéressante » de ce que DJI s’apprête à dévoiler.

L’Insta360 Luna est officiellement annoncée, en quelque sorte, mais aucune date de commercialisation précise ni fiche technique détaillée n’ont encore été communiquées. Pour les consommateurs, davantage de choix et de concurrence ne peuvent être que bienvenus.