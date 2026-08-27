Les fans d’Olympus pourraient enfin obtenir le successeur rétro qu’ils attendent — rendez-vous le 9 septembre

OM System a publié sur YouTube un teaser pour le lancement d’un prochain appareil photo

L’expérience offerte par le viseur est au cœur du teaser, qui révèle également la forme de l’appareil

Le lancement est prévu pour le 9 septembre

Depuis le rachat d’Olympus par Japan Industrial Partners en 2021, qui a donné naissance à OM Digital Solutions et entraîné le passage des nouveaux appareils sous la marque OM System, toutes les gammes Olympus ont reçu des mises à niveau, à une exception près : la lignée d’appareils numériques de style télémétrique PEN-F / PEN E-P7.

L’Olympus PEN-F reste particulièrement apprécié pour son superbe look rétro, certains allant jusqu’à le décrire comme le « plus bel appareil photo jamais conçu ». Les fans d’Olympus réclament depuis des années un successeur à cette gamme, et leur souhait pourrait enfin être sur le point de se réaliser.

Une vidéo publiée sur YouTube par OM System vient en effet de teaser ce qui pourrait être le successeur tant attendu du PEN-F, avec une arrivée prévue le 9 septembre.

Le teaser insiste sur l’expérience offerte par le viseur intégré de style « télémétrique », caractéristique des appareils PEN, avant de révéler la silhouette du boîtier et quelques détails de sa partie supérieure.

À partir de ces quelques images discrètes, il pourrait s’agir du successeur spirituel du très apprécié Olympus PEN-F, dont le design avait inspiré le superbe OM-3. Mais il pourrait aussi s’agir d’une réinterprétation de l’Olympus PEN E-P7, plus abordable.

Dans tous les cas, cet appareil de style télémétrique semble déjà enthousiasmer les fans d’Olympus, à en juger par les commentaires sous la vidéo YouTube. Plusieurs internautes réagissent notamment par un enthousiaste « Let’s go! ».

Stay tuned. Something new is coming. - YouTube Watch On

Compte tenu du temps écoulé depuis les modèles Olympus d’origine — le PEN-F a dix ans et le PEN E-P7 cinq ans — plusieurs améliorations pourraient trouver leur place dans ce nouvel appareil. Parmi elles figurent un capteur empilé plus rapide, un autofocus à détection de phase amélioré et de nouveaux modes de photographie computationnelle.

Tout sera dévoilé le 9 septembre. Il sera possible de suivre l’événement en direct sur le site d’OM System, qui annonce un programme de cinq jours de discussions en direct, apparemment toutes centrées sur ce nouvel appareil.