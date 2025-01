OM System annonce le lancement imminent de son prochain appareil photo sans miroir

Le teaser officiel de l'appareil photo sans miroir OM System laisse entrevoir un nouveau design rétro

Il comprend un sélecteur de profil de couleur à l'avant

La date de lancement est fixée au 6 février

Nous savions qu'un appareil photo OM System allait bientôt voir le jour, suite à une lettre officielle de Shigemi Sugimoto, directeur représentatif et PDG de la marque, datant de janvier et annonçant le lancement pour l'année à venir. Aujourd'hui, un teaser publié sur la chaîne Youtube d'OM System (voir ci-dessous) révèle la date exacte de lancement, ainsi que des aperçus de ce qui semble être une beauté rétro.

Les images nous donnent un aperçu de la forme de l'appareil : il est similaire aux modèles existants tels que l'OM System OM-5, avec une bosse surélevée qui est clairement un viseur, mais qui semble dépourvue de poignée. Il s'agit potentiellement d'un doublon avec un design rétro, comme celui de l'Olympus Pen F.

Le teasing le plus clair de ce qui est à venir est au début de la vidéo, lorsqu'un cadran de mode de couleur est révélé sur la finition en faux cuir de l'appareil photo, avec les paramètres Couleur, Mono et Art clairement visibles. L'accès rapide à un profil Mono comme sur le Nikon Zf est le bienvenu, mais nous ne savons pas si OM System élargit sa sélection de profils de couleur pour émuler le succès des simulations de film de Fujifilm et des LUTs en temps réel de Panasonic - l'avenir nous le dira.

Et il s'avère que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus - le prochain appareil photo OM System sera annoncé mondialement le 6 février.

En quoi cet appareil photo sera-t-il différent de celui d'OM System ?

C'est avec prudence que nous avons réagi à la mention par OM System d'un nouvel appareil photo à venir au début du mois. Depuis l'acquisition d'Olympus il y a quatre ans, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles technologies pour les appareils photo, juste un rafraîchissement des modèles existants avec une nouvelle marque. Cela pourrait bien changer avec le prochain modèle.

Le teaser nous donne un aperçu limité du design du nouveau système OM, et il y a des différences subtiles par rapport à ce que nous avons vu auparavant. Apparemment hybride OM-5 / Pen F de par sa conception, l'appareil qui, selon les rumeurs, devrait s'appeler OM-3, semble être l'appareil le plus excitant d'OM System à ce jour, dans la mesure où il représente enfin quelque chose de nouveau.

Nous ne connaissons pas encore les caractéristiques techniques de l'appareil, ni s'il s'agit d'un appareil sans miroir pour débutants ou d'un appareil plus coûteux, ni s'il est équipé d'un capteur existant ou d'un nouveau capteur, ni s'il est doté d'un nouveau processeur et de nouvelles fonctionnalités.

Nous espérons qu'il ne s'agira pas seulement d'une modification du design, car nous pensons qu'un appareil photo rétro plus puissant doté d'un processeur de nouvelle génération pour le système OM pourrait rivaliser avec des appareils comme ceux de Fujifilm en 2025. Ce premier teaser de l'appareil à venir suscite en tout cas l'intérêt - il a l'air époustouflant.