Leica présente le SL3-S, son hybride le plus rapide, puisant dans l'excellence vidéo du Lumix 6K

Le nouveau Leica SL3-S plein format prend des photos de 24 Mpx et des vidéos 6K

La plupart de ses caractéristiques principales sont similaires à celles du Panasonic Lumix S5 II / S5 IIx

C'est l'appareil photo hybride de Leica le plus rapide à ce jour

Leica a officiellement dévoilé le SL3-S, successeur du Leica SL3 doté d'un capteur haute résolution de 61 MP, souvent considéré comme le meilleur appareil photo L-mount de Leica. Ce nouvel appareil s'adresse à un public hybride grâce à ses performances en photographie et en vidéo : des images fixes de 24 MP jusqu'à 30 images par seconde, ainsi que des vidéos 6K en open gate et en 10 bits.

Si certaines spécifications sont comparables à celles des Panasonic Lumix S5 II / S5 IIX, leaders du marché des caméras vidéo, le SL3-S se distingue par sa fabrication en Allemagne, son design minimaliste, et sa prise en main haut de gamme, agrémentés de quelques fonctionnalités exclusives qui enrichissent l'expérience utilisateur.

Le SL3-S affiche un prix de 5 190 €, soit environ le double du coût des Lumix S5 II / S5 IIx. Reste à savoir si ce nouvel appareil Leica justifie son tarif.

(Image credit: Leica)

Le partenariat entre Leica et Panasonic est bien établi, que ce soit avec le compact premium Leica D-Lux 8 doté d’un capteur Micro Four Thirds, qui offre les mêmes capacités photo et vidéo que le Lumix LX100 II, ou avec le nouvel appareil plein format L-mount SL3-S, un modèle premium comparable aux Lumix S5 II / S5 IIx.

Le dernier appareil, le SL3-S, alimente les rumeurs autour d’un Panasonic Lumix S1R II à haute résolution, qui pourrait s’inspirer du Leica SL3 et coûterait probablement environ la moitié du prix du SL3, fixé à 6 800,00 €.

Alors, si un modèle Lumix comparable est disponible pour environ moitié prix, les appareils Leica avec leur célèbre logo rouge valent-ils vraiment le coup ? Une analyse approfondie du Leica SL3-S est en cours, il est donc encore difficile de se prononcer. Cependant, après avoir testé tous les derniers modèles Leica, y compris ceux intégrant des technologies Lumix, il est évident qu’opter pour un Leica reste une option convaincante, pour ceux qui en ont les moyens.

Pour les vidéastes qui ne sont pas dérangés par le design sobre des Lumix S5 II / S5 IIx et préfèrent économiser, Panasonic reste une option nettement plus avantageuse. Cela dit, les appareils Leica, comme le SL3-S, proposent quelque chose d’unique, avec un agencement minimaliste et des menus simplifiés qui rendent l’expérience de prise de vue plus agréable. En 2023, le Q3, un compact premium, s’est distingué comme l’un des appareils les plus plaisants à utiliser.

Le SL3-S se démarque également par sa certification IP54 et son boîtier tout en métal au design élégant. Quelques fonctionnalités supplémentaires viennent l’éloigner du Lumix S5 II / S5 IIx : il s’agit du premier modèle de la série SL équipé de « content credentials », introduits avec le Leica M11-P, pour garantir l’authenticité des images numériques. Il est également compatible avec les cartes mémoire CFExpress Type B plus rapides, en plus des cartes SD. Enfin, il intègre le processeur Maestro propre à Leica et un autofocus à détection de phase de dernière génération.

Pour ceux habitués uniquement aux appareils Leica, le SL3-S promet une vitesse inédite, combinée à des fonctions vidéo performantes, comme l’enregistrement vidéo 6K en « open gate », qui permet de filmer en 4K verticale sans perte de qualité. Tous les détails seront dévoilés dans un test complet à venir.