Fujifilm X100VI : un rival rétro inspiré d’un classique Olympus pourrait bientôt arriver

OM System a déclaré qu'un nouvel appareil photo serait disponible « prochainement »

Un message d'OM System, aujourd'hui supprimé, faisait allusion à un modèle rétro

Les rumeurs suggèrent une toute nouvelle série pour OM System, mais les détails sont rares

OM System semble prêt à vivre une année exceptionnelle si l'on en croit les rumeurs et certaines déclarations officielles. Une excellente nouvelle pour les fans qui attendent avec patience une véritable nouveauté depuis qu'OM System a racheté Olympus et son portefeuille de produits photo il y a quatre ans.

Tout d'abord, une lettre de 2025 signée par Shigemi Sugimoto, Directeur Représentant et PDG d'OM System, annonce l'arrivée imminente d'un nouvel appareil photo et d'objectifs compacts à focale fixe.

Les spéculations vont bon train, suggérant que ce nouvel appareil pourrait être un successeur du populaire OM-5, souvent considéré comme un excellent appareil de voyage. Il pourrait être baptisé OM-5 II. Cependant, après une série de mises à jour modestes ces dernières années, l'enthousiasme des amateurs est resté mesuré. De nouvelles rumeurs pourraient toutefois changer la donne.

Un autre indice provient d'une publication désormais supprimée sur la page Facebook d’OM System Malaysia, mais toujours visible sur Reddit. Cette publication montrait une image d’un appareil photo Olympus vintage accompagné des années 1972 et 2025, ainsi que du slogan « Revivre le passé, créer le futur ».

Les connaisseurs auront reconnu sur cette image l’Olympus OM-1 de 1972, un appareil argentique 35 mm déjà réinterprété sous forme numérique avec, plus récemment, l’OM-1 II.

De nombreux fans d'Olympus ont demandé à OM System de fabriquer un nouveau Pen-F, ce qui serait tout à fait logique en 2025. (Image credit: Olympus)

Si l’OM-1 est déjà pris, quel modèle vintage revisité pourrait bien voir le jour ? Selon 43Rumors, une "nouvelle source" affirme que ce modèle s'appellerait OM-3. Si cela se confirme, il s’agirait d’un modèle totalement inédit, susceptible de rivaliser avec le très prisé Fujifilm X100VI. Voyons pourquoi cela pourrait être intéressant.

Quelle sera la nouveauté ?

L’Olympus OM-3, qui semble inspirer ce potentiel OM-3 numérique, a été produit pour la première fois en 1983. Cet appareil argentique professionnel avec boîtier en métal et obturateur mécanique était une version actualisée de l’OM-1, avec un design assez similaire. Alors, qu’est-ce qui pourrait différencier un OM-3 numérique ?

La gamme actuelle des appareils numériques OM System est dominée par les modèles phares OM-1, suivis des OM-5 pour les passionnés et des OM-10 pour les débutants. Tous sont équipés de capteurs et montures micro quatre tiers (MFT). Une série OM-3 suggérerait un positionnement intermédiaire entre les modèles professionnels et ceux pour passionnés – avec une excellente qualité de fabrication et des caractéristiques légèrement allégées par rapport à l’OM-1.

Côté prix, un OM-3 se situerait probablement entre 1 299 € (OM-5) et 2 199 € (OM-1), soit environ 1 700 €. Ce positionnement en ferait un concurrent direct du Fujifilm X100VI, compact très populaire et souvent en rupture de stock.

Le Fujifilm X100VI a remporté le vote de popularité de 2024, et OM System a tous les outils en place pour créer son propre rival pour 2025. (Image credit: Future)

Mais ce nouvel appareil OM System sera-t-il simplement un autre appareil photo à objectifs interchangeables avec monture micro quatre tiers, positionné à un prix différent, ou bien quelque chose de plus excitant ? Dans le marché actuel, un appareil compact à objectif fixe avec un design rétro semble être une option plus logique. Fujifilm a rencontré un immense succès avec son X100VI, et cela représenterait une véritable nouveauté pour OM System, même si Olympus fut le pionnier des appareils numériques au style rétro.

Un appareil OM System rétro avec capteur micro quatre tiers et un objectif fixe, dans le même esprit que le X100VI, serait une proposition très séduisante. Il pourrait être plus compact que le X100VI et intégrer une version optimisée d’un objectif comme le petit Olympus M.Zuiko 17 mm f/1.8. C’est l’appareil photo dont 2025 aurait besoin, et s’il est proposé autour de 1 400 €, OM System pourrait réellement frapper un grand coup. Cependant, il semble plus probable qu’il s’agira d’un appareil à objectifs interchangeables, ce qui ferait manquer à OM System une opportunité majeure.