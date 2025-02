Leica pourrait sacrifier l’âme de sa série M avec un viseur trop fonctionnel

Le prochain appareil photo de la série M de Leica pourrait ressembler au compact haut de gamme Q3, doté d'un capteur plein format de 61 Mpixels, d'un objectif fixe de 28 mm et d'un viseur, à ceci près qu'il sera possible de changer d'objectif.

Le prochain appareil photo Leica de la série M pourrait être le premier de sa catégorie à être équipé d'un viseur

Il pourrait être le plus petit, le plus léger et le plus polyvalent des appareils photo de la série M de Leica

Les rumeurs suggèrent qu'il sera lancé dans le courant de l'année

Voici une rumeur Leica qui ouvre la porte à de nombreuses hypothèses : Leica travaillerait sur un nouvel appareil photo de la série M qui abandonnerait l’expérience du télémètre, caractéristique emblématique de cette gamme, au profit d’un viseur électronique (EVF).

Les informations récemment partagées par Leica Rumors restent encore très vagues, ce qui laisse place à de nombreuses interrogations. Il est donc intéressant d’explorer les directions que pourrait prendre Leica avec ce modèle potentiel.

La série M de Leica, qu’il s’agisse des modèles argentiques ou numériques, repose sur un télémètre optique permettant de composer et de faire la mise au point manuellement, grâce à un système de superposition d’image nécessitant une certaine maîtrise. Ce n’est pas une technologie adaptée à tout le monde, mais le télémètre constitue l’âme de cette gamme et offre une expérience de prise de vue unique (à l’exception du Pixii, qui reste le seul autre télémètre numérique disponible).

D’un point de vue pratique, un EVF serait bien plus fonctionnel qu’un télémètre : il offrirait un aperçu de l’exposition en temps réel ainsi que l’outil d’assistance à la mise au point manuelle "focus peaking", particulièrement efficace. Une telle évolution permettrait également à ce modèle Leica mystérieux d’être le plus petit et le plus léger de la série M numérique à ce jour, tout en étant probablement le plus abordable.

Les rumeurs indiquent qu’il ne s’agirait pas d’un Leica M12 de nouvelle génération, mais plutôt d’une nouvelle gamme au sein de l’écosystème Leica M-mount. Une série M équipée d’un EVF fait immédiatement penser à un Leica Q3 / Q3 43 premium compact (voir ci-dessus), mais avec une monture à objectifs interchangeables. Le Leica Q3 s’est révélé être un appareil photo fascinant à tester, mais il offre une expérience bien différente et résolument plus moderne que celle des modèles de la série M.

Le M11 fait partie d'une série légendaire d'appareils photo numériques Leica qui utilisent un télémètre pour la composition des photos et la mise au point manuelle, alors que le nouveau modèle annoncé pourrait être le tout premier appareil photo de la série M doté d'un viseur électronique. Ce modèle mystérieux pourrait-il également ouvrir la voie à l'autofocus ? (Image credit: Leica)

Une nouvelle ère pour la série M de Leica ?

Remplacer le télémètre par un viseur électronique peut sembler être une modification mineure, mais cela constituerait en réalité la plus grande refonte de design jamais vue dans la série M de Leica. Une telle évolution ferait également disparaître l’un des arguments de vente majeurs de Leica : l’expérience du télémètre.

Certains considèrent que les télémètres appartiennent au passé, offrant une expérience de mise au point entièrement manuelle qui demande du temps et de la patience, tandis que les systèmes hybrides sans miroir de Sony ou Canon proposent un autofocus si performant qu’il ne nécessite pratiquement plus d’intervention du photographe. Pour d’autres, le télémètre représente précisément le défi recherché, un charme unique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs (exception faite du Pixii, seul autre télémètre numérique du marché).

Il est intéressant d’envisager les possibilités d’un appareil de la série M doté d’un EVF. Si ce modèle appartient bien à la série M, il utilisera donc la monture M de Leica, qui dispose déjà d’un large choix d’objectifs à mise au point manuelle, qu’il s’agisse des coûteuses optiques Leica ou des alternatives plus accessibles proposées par des fabricants tiers. Ces objectifs sont particulièrement compacts et conviendraient parfaitement à ce qui pourrait devenir le plus petit appareil photo de la série M jamais conçu.

L’idée d’un modèle mystérieux qui s’apparenterait à un Q3 avec une monture M amène aussi une autre question : le Leica M pourrait-il un jour bénéficier de l’autofocus ? Une telle évolution nécessiterait une refonte complète de la monture ainsi que la création de nouveaux objectifs autofocus, mais cela semble envisageable, même si cela représenterait un changement radical pour Leica.

Il ne faut pas oublier la série SL de Leica, dont la dernière génération est le Leica SL3. Cet appareil au format reflex numérique plein format est équipé de la monture L et propose un autofocus performant. L’idée d’un appareil compact au style M, avec un EVF et une monture L dotée de l’autofocus, pourrait être séduisante.

Cependant, les rumeurs pointent plutôt vers un modèle de la série M intégrant un EVF, un écran tactile particulièrement grand et l’absence totale de boutons à l’arrière. Il ne faut donc pas s’attendre aux changements radicaux évoqués plus haut. Il est probable que ce modèle soit un appareil exclusivement à mise au point manuelle, exploitant au mieux les outils d’assistance fournis par l’EVF, et intégrant sans doute le dernier capteur Leica de 61 MP. La stabilisation d’image intégrée serait un ajout intéressant, mais reste peu probable.

Quelle serait, selon vous, la direction la plus excitante que Leica pourrait prendre pour l’avenir de la série M ? Partagez votre avis dans les commentaires.