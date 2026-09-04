L’appareil photo Caira pourra transformer une simple vidéo en plan façon drone grâce à l’IA

Caira ajoute du montage vidéo génératif propulsé par Gemini Omni 1.1 Flash de Google et Aleph 2.0 de Runway

La fonction peut rééclairer, recadrer ou prolonger des séquences capturées, et ajouter des mouvements de caméra simulés à partir d’instructions en langage naturel

Chaque montage doit obligatoirement commencer avec une vidéo tournée sur Caira, tandis que les résultats générés par IA sont enregistrés séparément et identifiés avec SynthID de Google

Camera Intelligence, la startup spécialisée dans les appareils photo IA à l’origine de Caira, un hybride Micro Four Thirds nativement conçu autour de l’intelligence artificielle, vient d’annoncer l’arrivée de Generative Video Editing sur le système Caira existant. Camera Intelligence affirme être la première entreprise à intégrer des modèles de génération vidéo directement à un système d’appareil photo hybride.

Generative Video Editing fonctionne depuis l’application Caira avec des séquences capturées sur l’appareil existant — impossible de générer entièrement une vidéo par IA. Une bêta privée ouvre pour les utilisateurs actuels de Caira avant l’intégration de la fonction au logiciel payant Caira Studio à l’automne 2026. Aucun tarif n’a encore été annoncé.

« L’année dernière, Caira a été le premier appareil hybride capable de modifier des photographies avec de l’IA générative, ce qui a permis de beaucoup apprendre des discussions qui ont suivi », explique Vishal Kumar, CEO et cofondateur de Camera Intelligence. « Cette année, après la livraison de Caira, une large majorité des contributeurs interrogés ont indiqué que le montage vidéo génératif leur serait utile — une motivation claire pour donner vie à ces idées. »

(Image credit: Camera Intelligence)

Powered by Google’s Gemini Omni and Runway’s Aleph 2.0

Grâce à Gemini Omni 1.1 Flash de Google et Aleph 2.0 de Runway, Camera Intelligence devient selon l’entreprise la première société à intégrer directement des modèles de génération vidéo dans un système d’appareil photo hybride.

Depuis l’application Caira, des effets visuels et des mouvements de caméra peuvent être appliqués immédiatement à des séquences déjà capturées avec l’appareil, en utilisant une série de modèles guidés par des instructions en langage naturel.

Le test de Caira publié l’année dernière mettait en avant un mélange inhabituel mais convaincant entre un véritable matériel Micro Four Thirds et la simplicité d’utilisation d’un smartphone, l’appareil venant notamment se fixer à un iPhone via MagSafe.

Sous le capot, Caira utilise un véritable capteur Micro Four Thirds ainsi que des composants Qualcomm et Google. Sa particularité reste toutefois l’IA générative « Nano Banana » de Google : un puissant éditeur embarqué accessible via un abonnement de 7 dollars par mois, qui apporte également des commandes vocales intelligentes. Les modifications sont rapides et peuvent être réalisées depuis la caméra, sans avoir à ouvrir un ordinateur portable.

Rester fidèle à la photographie

Le montage vidéo s’appuiera sur une bibliothèque de modèles capables notamment d’appliquer un étalonnage colorimétrique ou de simuler des balayages façon drone et d’autres trajectoires de caméra complexes. Au lancement, le système comprendra les modèles Relight, Reframe, Camera Motion et Set Extension. Les résultats pourront ensuite être affinés de manière conversationnelle. Les vidéos seront produites en 720p ou 1080p, avec un temps de génération compris entre une et trois minutes selon la définition.

En l’absence de fonction text-to-video, chaque montage doit commencer avec une séquence réellement capturée sur Caira. Lorsqu’une vidéo est générée, elle est enregistrée dans un fichier distinct de l’original et marquée avec SynthID de Google afin d’indiquer clairement qu’il s’agit d’un contenu généré par IA.

Cette nouvelle fonction Generative Video Editing fera partie de l’application Caira Studio, prévue pour l’automne 2026. L’application intégrera également la fonction Image Editing déjà disponible ainsi qu’un troisième outil qui n’a pas encore été annoncé. La bêta privée ouvre aujourd’hui et les propriétaires actuels d’une Caira peuvent s’inscrire pour manifester leur intérêt.

Avec Generative Video Editing, Camera Intelligence semble vouloir rapprocher l’IA générative au maximum du moment où la vidéo est tournée, sans donner l’impression que filmer devient inutile. Cette contrainte maintient Caira fermement ancrée dans la photographie : quels que soient les éléments ajoutés ensuite par l’IA, le processus créatif commence toujours par le choix d’un sujet à filmer avec une véritable caméra.