Apple Creator Studio se renforce avec de nouveaux outils IA et une grosse mise à jour de Final Cut Pro

Pixelmator Pro reçoit un nouvel outil de remplissage génératif, baptisé Generate Fill

Keynote, Pages et Numbers gagnent des assistants IA ainsi que la prise en charge des modèles d'OpenAI

Final Cut Pro accueillera des milliers d'éléments créatifs MotionVFX en novembre

La semaine « Pro and Tell » d'Apple se poursuit. En parallèle de l'annonce des nouveaux iMac M6 et MacBook Pro 14 pouces M6, la firme de Cupertino met également ses logiciels à l'honneur. Plus précisément, Apple Creator Studio s'apprête à recevoir une importante mise à jour, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient rendre l'abonnement encore plus intéressant.

Pour rappel, Apple Creator Studio est une suite logicielle proposée en France à 12,99 € par mois ou 129 € par an. Elle donne accès à Pages, Numbers, Keynote, Pixelmator Pro, Final Cut Pro et Logic Pro, ainsi qu'à d'autres outils créatifs, sur Mac, iPad et iPhone selon leur compatibilité. Les tarifs restent inchangés, y compris l'excellente réduction accordée aux étudiants et aux enseignants, qui peuvent s'abonner pour 2,99 € par mois ou 29,99 € par an. Mais la suite bénéficie de nouveautés importantes, et l'intelligence artificielle y joue un rôle central.

C'est Pixelmator Pro qui ouvre le bal avec un nouvel outil baptisé Generate Fill. Celui-ci permet de sélectionner une zone d'une image, puis de décrire ce que l'on souhaite ajouter ou modifier. L'IA se charge ensuite de générer le contenu correspondant. Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement pratique pour retoucher une photographie sans devoir passer d'une application à une autre. Elle permet également à Pixelmator Pro de combler une lacune importante face à Adobe Photoshop, qui propose déjà des outils de remplissage génératif.

(Image credit: Apple)

Keynote, Pages et Numbers vont également accueillir des assistants IA conçus pour faciliter la création de présentations, la rédaction de documents et le travail sur les feuilles de calcul. Plus intéressant encore, il sera possible d'utiliser des modèles d'OpenAI parallèlement aux technologies développées par Apple, ce qui devrait élargir les possibilités de ces applications. Elles prendront également en charge des outils d'IA externes compatibles, notamment grâce au protocole MCP, afin de mieux s'intégrer dans des processus de travail plus complets.

(Image credit: Apple)

Du côté de Final Cut Pro, Apple intègre directement les contenus MotionVFX à son logiciel professionnel de montage vidéo. Des milliers d'éléments créatifs, notamment des transitions, des modèles, des effets et des titres, pourront ainsi être utilisés dans les projets. C'est une autre amélioration bienvenue, qui devrait permettre de réaliser davantage d'opérations directement dans Final Cut Pro sans devoir recourir à des outils supplémentaires.

(Image credit: Apple)

Toutes ces nouveautés arriveront en novembre 2026, sous la forme d'une mise à jour gratuite pour les abonnés existants. Apple n'a pas encore communiqué de date de déploiement précise. Elles devraient également profiter pleinement de la puissance des nouveaux Mac M6 annoncés cette semaine. Reste maintenant à voir si Apple réserve d'autres surprises pour son rendez-vous « Pro and Tell » de ce mercredi 28 octobre, notamment concernant le très attendu MacBook Pro à écran tactile.