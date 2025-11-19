Voici les 12 meilleures applications iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV de 2025, selon Apple

Apple a annoncé les lauréats de son prix « App of the Year » (Application de l'année).

Parmi eux figurent des applications compatibles avec divers appareils Apple.

Les lauréats couvrent un large éventail de types et de genres d'applications.

Apple vient d'annoncer les lauréats des App Store Awards 2025, qui récompensent les meilleures applications dans différentes catégories. Les applications les plus performantes ont été sélectionnées pour l'iPhone, l'iPad, le Mac, le Vision Pro, l'Apple Watch et l'Apple TV.

Au total, Apple a sélectionné trois gagnants dans chaque catégorie, et les lauréats couvrent la création musicale, la productivité, l'édition d'images, le monde universitaire et bien d'autres domaines. Nous avons rassemblé ici toutes les meilleures applications qui ont été sélectionnées par Apple.

Finalistes de l'application iPhone de l'année

(Image credit: BandLab / Ladder / Tiimo)

Considérées comme les trois meilleures applications iPhone au monde, les applications gagnantes comprennent BandLab, conçue pour aider les musiciens à créer des morceaux et à les partager avec une communauté dynamique.

Ladder, quant à elle, vous propose des entraînements de musculation innovants qui vous offrent chaque semaine quelque chose de nouveau. Tiimo, qui exploite l'intelligence artificielle (IA) pour vous aider à planifier votre temps, à rester organisé et à équilibrer votre charge mentale, complète cette catégorie.

Finalistes de l'application iPad de l'année

(Image credit: Graintouch)

L'IA était un thème récurrent dans les récompenses de l'App Store, comme le montre Detail. Cette application de montage vidéo exploite l'IA à bon escient grâce à des modifications automatiques et une interface conversationnelle qui vous permet d'expliquer le résultat souhaité à l'IA.

Le deuxième gagnant pour iPad était Graintouch (ci-dessus), une application artistique qui reproduit « l'âme de l'impression » dans un format numérique grâce à l'utilisation d'encres, de pinceaux et de matériaux réalistes.

La dernière application iPad finaliste était Structured, un agenda de productivité doté d'une interface incroyablement intuitive qui vous aide à rester maître de votre journée.

Finalistes du prix de l'application Mac de l'année

(Image credit: Flying Meat Software)

Avec ses grands écrans et son matériel puissant, le Mac est idéal pour retoucher des photos. Acorn (ci-dessus) tire parti de ces atouts grâce à ses outils professionnels et ses effets de retouche non destructifs, ce qui lui vaut une place parmi les meilleures applications Mac de 2025.

Elle est rejointe par Essayist, une application de rédaction spécialement conçue pour répondre aux besoins du monde universitaire grâce à son formatage automatique, son puissant gestionnaire de références, sa prise en charge des styles de citation les plus courants, et bien plus encore.

Et si vous avez besoin d'un coup de main pour organiser et mettre de l'ordre dans votre maison, Under My Roof est l'application qu'il vous faut. Elle permet de suivre les rénovations et les réparations, de regrouper vos documents importants et de répertorier vos biens.

Finalistes de l'application Apple Vision Pro de l'année

(Image credit: James Hustler)

Si vous diffusez et enregistrez des vidéos sur le casque Vision Pro d'Apple, Camo Studio peut vous aider grâce à ses commandes de scène, ses superpositions, son interface de partage facile et ses puissants effets d'édition.

Par ailleurs, le documentaire interactif D-Day: The Camera Soldier a été récompensé pour sa représentation immersive du débarquement en Normandie à travers les yeux d'un caméraman de guerre.

Et Explore POV (ci-dessus) vous emmène à travers le monde dans une série de vidéos immersives, des lagons époustouflants de la Polynésie française aux paysages arctiques illuminés par le soleil de minuit.

Finalistes de l'application Apple Watch de l'année

(Image credit: Strava)

GO Club se présente comme un podomètre, et Apple l'a reconnu pour sa capacité à vous maintenir actif et hydraté grâce à ses rappels intelligents et discrets, son esthétique soignée et sa présentation claire.

Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de prendre souvent des photos avec votre Apple Watch, mais lorsque vous le ferez, Pro Camera by Moment sera là pour vous aider, notamment grâce à ses boutons bien proportionnés et à sa sélection d'outils utiles.

Et en troisième position sur la liste se trouve Strava, une application qui n'a plus besoin d'être présentée. Apple la met en avant comme un lieu où la communauté mondiale des adeptes du fitness peut partager ses objectifs, ses conseils et ses étapes importantes.

Finalistes de l'application Apple TV de l'année

(Image credit: HBO)

Vous cherchez quelque chose d'intéressant à regarder ? L'application HBO Max est un bon point de départ. Elle a été citée par Apple comme l'une des meilleures applications Apple TV de 2025, la société louant la qualité de ses séries et l'accent mis sur l'accessibilité.

Pour les enfants, il y a PBS KIDS Video, qui propose une multitude de programmes et de divertissements adaptés aux enfants, permettant aux parents de se détendre en sachant que leurs petits seront heureux.

Mais l'Apple TV ne se limite pas aux applications, comme le prouve Super Farming Boy 4K, également lauréat dans cette catégorie. Ce jeu est un mélange d'action, de puzzles et d'aventure, associé à des éléments de simulation agricole pour une expérience agréable pour toute la famille.

Finalistes dans la catégorie Impact culturel

Apple a également récompensé 12 applications pour leur impact culturel. Voici la liste des lauréats :