Google Search change de dimension avec sa plus grosse refonte depuis des décennies, voici les 5 nouveautés qui comptent vraiment

Google Search existe depuis des décennies. Pourtant, malgré toutes les mises à jour déployées au fil du temps, rien ne se compare à l’ampleur de ce que Google a dévoilé aujourd’hui lors de la Google I/O 2026. Et tout cela, grâce à l’IA. Pendant sa keynote, Google a présenté sa nouvelle barre de recherche, à la fois repensée visuellement et fusionnée avec l’IA via Gemini, ainsi que plusieurs autres améliorations.

Google Search dispose déjà d’un mode IA depuis quelque temps, mais Google ajoute désormais de nouveaux agents, étend Personal Intelligence à davantage de pays, prépare l’arrivée d’un panier d’achat intelligent et va simplifier la réservation d’activités selon des critères très précis, directement depuis Search.

Avant tout, Google modifie pour la première fois en 25 ans son emblématique barre de recherche, aussi bien dans son apparence que dans ce qu’elle permet de faire. Au lieu de se concentrer sur des requêtes simples, la nouvelle barre de recherche met l’accent sur l’échange avec Gemini. Elle incite davantage à poser des questions de suivi ou à déclencher l’une des nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessous.

Sous le capot, Gemini 3.5 Flash alimente cette nouvelle interface et l’ensemble de ses capacités. Le déploiement de la nouvelle barre de recherche commence aujourd’hui. Si elle n’apparaît pas encore chez vous, pas de panique.

Voici donc un récapitulatif de ce qui arrive dans Search, et du calendrier prévu.

Les agents d’information arrivent dans Search

(Image credit: Google)

Google prévoit d’ajouter progressivement différents agents IA dans Search. Derrière ce terme un peu sophistiqué se cache, en réalité, un logiciel conçu pour accomplir une tâche précise. Le premier type d’agent à arriver dans Search sera un agent d’information.

On peut voir un agent d’information comme une recherche Google active en permanence. Il surveille les résultats à votre place et envoie une alerte dès que vos critères sont remplis.

Google explique que ce nouvel agent pourra, par exemple, aider à trouver un appartement. Il pourra passer en revue les annonces selon une liste de critères, puis prévenir dès qu’un logement correspond aux attentes.

Autre exemple donné par Google, un agent pourra surveiller les annonces de vos sportifs professionnels préférés concernant une collaboration autour d’une paire de sneakers. Une alerte sera envoyée dès que l’annonce sera publiée. Il suffit de créer l’agent, de le lancer, puis d’attendre les résultats.

Les agents d’information seront disponibles pour les abonnés Google AI Pro et Ultra à partir de cet été, mais aucune date précise de lancement n’a encore été communiquée.

Réserver sa prochaine sortie directement dans Search

Il sera bientôt possible de réserver une soirée ou une activité directement depuis Google Search. Google donne l’exemple d’une recherche pour trouver une salle de karaoké entre amis, avec un service de restauration tardif.

Une fois la recherche terminée, un lien permettra de réserver directement. Pour certaines catégories, comme les réparations à domicile, la beauté ou les soins pour animaux, Google proposera même d’appeler l’établissement à votre place.

Tous les utilisateurs de Search aux États-Unis auront accès à cette nouvelle fonctionnalité de réservation agentique cet été, et sa prise en main s’annonce particulièrement intéressante.

Le shopping devient plus simple avec le nouveau Universal Cart

En plus d’aider à réserver une table ou une activité, Google déploie aussi un nouveau Universal Cart, disponible dans plusieurs produits Google. En clair, lorsqu’un produit est repéré sur YouTube ou via Search, il pourra être ajouté à ce panier universel, visible au même endroit.

Une fois un produit ajouté au panier, Google commencera à rechercher les meilleures offres et enverra des alertes lorsque l’article sera de nouveau en stock. Avec Universal Cart, il sera possible d’ajouter des produits provenant de différents marchands et de payer au même endroit, ou de se rendre directement sur le site du vendeur pour finaliser l’achat.

Universal Cart utilisera aussi l’IA pour analyser les produits ajoutés au panier et vérifier leur compatibilité. Google a pris l’exemple de composants PC ajoutés depuis différents revendeurs. Le panier analysera les pièces et formulera des suggestions si, par exemple, une carte mère n’est pas compatible avec le processeur choisi.

Universal Cart sera d’abord lancé dans Search et dans l’application Gemini cet été, avant une prise en charge de YouTube et Gmail par la suite.

Gemini pourra créer des mini-apps, des simulations et plus encore directement dans Search

(Image credit: Google)

Google affirme que Gemini 3.5 Flash dépasse 3.1 Pro sur presque toutes les tâches, y compris le codage. Il est donc logique que l’entreprise ajoute du codage agentique à Search, en s’appuyant sur les nouvelles capacités de 3.5 Flash.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera possible de créer des mini-apps directement dans Search. Google a par exemple montré la création d’un tracker fitness personnalisé, capable d’utiliser des informations issues d’un compte Google, comme les abonnements à des salles de sport, les listes de courses récentes ou la localisation, afin de trouver des cours de sport à proximité.

Dans cette mini-app, un planning quotidien affichera le plan de repas, avec la liste de courses, les réunions, les événements et les entraînements prévus. En résumé, Google vient de supprimer l’excuse préférée de beaucoup de monde pour ne pas faire de sport : être trop occupé et manquer de temps.

Il sera ensuite possible de revenir dans cette application créée sur mesure pour cocher les séances effectuées, suivre sa prise de vitamines ou enregistrer tout ce que l’on souhaite retrouver dans une app de fitness. Après tout, c’est votre application, à vous de la façonner.

Autre changement attendu avec le déploiement du codage agentique : l’apparition de simulations, graphiques et courbes directement dans les résultats de recherche. Par exemple, une recherche sur les trous noirs et l’espace-temps pourrait déclencher la création d’un modèle visuel par l’agent de codage.

Le codage agentique dans Search sera lancé aux États-Unis « dans les prochains mois » pour les abonnés Google AI Pro et Ultra.

Personal Intelligence s’étend dans Search

En janvier, Google a lancé Personal Intelligence dans Search aux États-Unis pour les abonnés Gemini AI Pro et Ultra. En mars, Google l’a rendu disponible pour tous les utilisateurs, mais toujours uniquement aux États-Unis.

À partir d’aujourd’hui, la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde dans près de 200 pays et dans 98 langues.

Avec Personal Intelligence, il est possible de connecter d’autres services Google, comme Photos, Gmail et Calendar, à Search. Le mode IA pourra alors faire remonter des informations personnelles dans les résultats de recherche, lorsque cela est pertinent.