YouTube va lancer des publicités de 30 secondes que vous ne pourrez pas passer sur TV

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de YouTube qui ont l’habitude de regarder des vidéos sur leur téléviseur connecté. YouTube sur TV va apporter quelques modifications au niveau des publicités.

Ces changements ont été annoncés à l’occasion de l’évènement YouTube Brandcast. Au lieu des deux publicités consécutives de 15 secondes qui se lancent avant le début d’une vidéo, YouTube va lancer une publicité plus longue de 30 secondes que les utilisateurs ne pourront pas passer.

Les publicités YouTube de 30 secondes remplaceront les deux pubs consécutives de 15 secondes

Par conséquent, les utilisateurs qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium ne pourront plus éviter les publicités sur leur téléviseur. Les publicités de 30 secondes ne seront pas diffusées sur chaque vidéo de la plateforme. En effet, ces pubs plus longues seront disponibles pour les annonceurs via la plateforme YouTube Select. Celle-ci cible 5 % des contenus les plus importants de YouTube.

Concrètement, ce seront surtout les plus grosses vidéos qui cumulent des millions de vues qui auront des pubs de 30 secondes avant de démarrer. Les publicités auront donc la même durée que d’habitude, mais les utilisateurs ne pourront plus les passer. D’ailleurs, il faut faire attention aux vidéos YouTube créées avec l’IA qui diffusent des malwares.

YouTube veut mettre des bannières publicitaires sur les vidéos en pause

Selon YouTube, 70 % des impressions de la plateforme Select proviennent de téléviseurs. Cela signifie que la TV est la plateforme qui convient le mieux aux publicités plus longues. Neal Mohan, le PDG de YouTube, explique : « de plus en plus, les téléspectateurs se connectent à YouTube sur le plus grand écran de leur maison. Les téléspectateurs – en particulier les jeunes téléspectateurs – ne font plus de distinction entre le type de contenu qu’ils regardent ».

Le deuxième gros changement de YouTube sur TV est que la plateforme veut mettre des publicités quand une vidéo est en pause. Ces pubs se présenteront sous la forme d’une bannière autour de la vidéo en pause. Les utilisateurs pourront les supprimer en cliquant sur le bouton « Ignorer ». Enfin, YouTube n’a pas encore précisé quand ces nouveautés seront implémentées sur l’application pour téléviseur.