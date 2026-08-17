Gemini permet désormais de supprimer le filigrane visible de ses créations IA — voici comment faire

Les filigranes visibles sur les contenus Gemini sont désormais optionnels

Le changement concerne les images, les vidéos et la musique

Les filigranes IA invisibles restent intégrés

Si vous utilisez Google Gemini pour créer des images, de la musique ou des vidéos avec l’IA, vous connaissez probablement le logo Gemini ajouté pour indiquer qu’elles ont été générées par intelligence artificielle. Ce n’est désormais plus obligatoire : il est possible de masquer ce filigrane visible.

Comme l’a annoncé Josh Woodward, de Google, les filigranes peuvent maintenant être désactivés pour les images créées avec Nano Banana, les vidéos générées avec Omni et les morceaux produits avec Lyria. L’option reste indisponible dans les pays où la loi impose un filigrane visible, notamment en Chine.

Google n’a pas donné de raison précise à ce changement. Woodward l’a simplement décrit comme la correction d’un petit point de friction, ce qui laisse penser que les logos superposés gênaient certains utilisateurs souhaitant obtenir des créations IA sans marquage visible.

Cette évolution rapproche Gemini de ChatGPT, qui n’ajoute pas de filigrane visible à ses images. Les deux services continuent néanmoins d’intégrer des éléments permettant d’identifier les contenus générés par IA dans les fichiers.

✅ Papercut fixed: You can now toggle visible watermarks on or off in Gemini and Flow, with Search coming next.This applies to watermarks on all images (Nano Banana), videos (Omni), and songs (Lyria) except in countries where it’s required by law to keep them. pic.twitter.com/utHN0yDmD3August 14, 2026

« L’objectif est de trouver un équilibre entre contrôle créatif et sécurité : les filigranes visibles sont désormais optionnels, mais les filigranes invisibles SynthID et les métadonnées C2PA restent utilisés pour assurer la transparence », explique Woodward.

Pour vérifier si une image a été créée par l’IA de Google, il suffit par exemple de la télécharger dans l’application Gemini et de lui demander si elle a été générée par IA. Gemini peut alors rechercher le filigrane invisible SynthID intégré au fichier. Google précise toutefois que cette vérification SynthID identifie actuellement les contenus provenant de ses propres outils d’IA.

Pour supprimer les filigranes visibles de vos créations dans Gemini sur le web, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en bas à gauche, puis choisissez Media watermark. L’option ne semble pas encore disponible dans les applications mobiles, mais elle devrait prochainement apparaître dans les paramètres.

Cela rend évidemment encore un peu plus difficile l’identification immédiate d’un contenu créé avec l’aide de l’IA. À ce rythme, il pourrait presque devenir plus logique de partir du principe que tout peut être généré par IA, sauf bonne raison de penser le contraire.