Gemini permet désormais de supprimer le filigrane visible de ses créations IA — voici comment faire
Les filigranes invisibles restent présents
- Les filigranes visibles sur les contenus Gemini sont désormais optionnels
- Le changement concerne les images, les vidéos et la musique
- Les filigranes IA invisibles restent intégrés
Si vous utilisez Google Gemini pour créer des images, de la musique ou des vidéos avec l’IA, vous connaissez probablement le logo Gemini ajouté pour indiquer qu’elles ont été générées par intelligence artificielle. Ce n’est désormais plus obligatoire : il est possible de masquer ce filigrane visible.
Comme l’a annoncé Josh Woodward, de Google, les filigranes peuvent maintenant être désactivés pour les images créées avec Nano Banana, les vidéos générées avec Omni et les morceaux produits avec Lyria. L’option reste indisponible dans les pays où la loi impose un filigrane visible, notamment en Chine.
Google n’a pas donné de raison précise à ce changement. Woodward l’a simplement décrit comme la correction d’un petit point de friction, ce qui laisse penser que les logos superposés gênaient certains utilisateurs souhaitant obtenir des créations IA sans marquage visible.
Cette évolution rapproche Gemini de ChatGPT, qui n’ajoute pas de filigrane visible à ses images. Les deux services continuent néanmoins d’intégrer des éléments permettant d’identifier les contenus générés par IA dans les fichiers.
Comment désactiver les filigranes visibles
« L’objectif est de trouver un équilibre entre contrôle créatif et sécurité : les filigranes visibles sont désormais optionnels, mais les filigranes invisibles SynthID et les métadonnées C2PA restent utilisés pour assurer la transparence », explique Woodward.
Pour vérifier si une image a été créée par l’IA de Google, il suffit par exemple de la télécharger dans l’application Gemini et de lui demander si elle a été générée par IA. Gemini peut alors rechercher le filigrane invisible SynthID intégré au fichier. Google précise toutefois que cette vérification SynthID identifie actuellement les contenus provenant de ses propres outils d’IA.
Pour supprimer les filigranes visibles de vos créations dans Gemini sur le web, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en bas à gauche, puis choisissez Media watermark. L’option ne semble pas encore disponible dans les applications mobiles, mais elle devrait prochainement apparaître dans les paramètres.
Cela rend évidemment encore un peu plus difficile l’identification immédiate d’un contenu créé avec l’aide de l’IA. À ce rythme, il pourrait presque devenir plus logique de partir du principe que tout peut être généré par IA, sauf bonne raison de penser le contraire.
- Gemini devient un outil créatif : l’édition d’images arrive en natif
- Sora, Gemini et Nano Banana désormais bridés : la fin du tout gratuit ?
- Gemini écrit comme un humain… au point de tromper presque tous les détecteurs d’IA
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- David NieldFreelance Contributor